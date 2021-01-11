Chicago’da beklediğim tren öyle uzundu ki vagon sayarken uyudum

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, 1-1.5 yıl önce Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle’nin bulunduğu toplantıda yurtdışındaki Türk Ticaret Merkezleri konusunu açtı:

- Sayın Cumhurbaşkanımız “İlk 100 gün eylem planı”nı açıklarken yurt dışındaki Türk Ticaret Merkezi sayısının 35’e çıkacağı hedefini koymuştu. TİM bazı ülkelerde açtı ama hedeflenen noktaya ulaşılamadı. Konuyu TOBB ve TİM birlikte ele alsa iyi olur.

Hisarcıklıoğlu, toplantı çıkışında TOBB Yönetim Kurulu Üyesi, TİM Başkanvekili ve Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç’ı aradı:

- Zeki Başkan, aramızda hem TOBB, hem de TİM yönetiminde bulunan bir tek sen varsın. Türk Ticaret Merkezleri konusunu ele alıp, bir çalışma yapmanı rica ediyorum.

Kıvanç, başta New York olmak üzere bazı ülkelerde faaliyette olan Türk Ticaret Merkezlerinde ofis-show room açmış firmalarla görüşüp, şu soruların yanıtını almaya çalıştı:

►Türk Ticaret Merkezleri’nin size göre iyi işleyen ve aksayan yönleri nelerdir?

►Sistemin daha iyi işlemesi için önerileriniz neler?

Kıvanç, yaptığı çalışmayla ortaya çıkan raporu TOBB Yönetim Kurulu’na sundu. TOBB Yönetim Kurulu raporu inceleyip, kararını verdi:

- TOBB olarak Türk Ticaret Merkezleri kuralım.

Yönetim Kurulu’ndan 3 isme bu konuda görev verildi:

- Tamer Kıran, Zeki Kıvanç, Ender Yorgancılar.

Kıran, Kıvanç ve Yorgancılar, araştırma ve görüşmeler sonunda ilk adres önerisini TOBB Yönetim Kurulu’na sundu:

- TOBB olarak Chicago’da bir Türk Ticaret Merkezi’ni hayata geçirmemiz iyi olacak.

Chicago’da uygun yer arandı, merkezi yönetecek ekip kuruldu. Chicago O’Hare Uluslararası Havalimanı’na 1 kilometre mesafede 10 bin 300 metrekarelik alan için kontrat imzalandı.

Kontrata imzalar 2020 yılı ilk aylarında atıldı:

- Chicago’daki Türk Ticaret Merkezi yerimizi yıllık 900 bin dolarlık bedelle kiraladık. Şimdilik 3 yıllığına kiralama yaptık. Süre 5 yıla uzayabilecek. 2020’nin sonuna kadar kira ödemeyeceğiz.

TOBB, geçen cuma günü Chicago Türk Ticaret Merkezi’ni Ticaret Bakanı Pekcan’ın katıldığı törende canlı bağlantıyla hizmete açtı.

Hisarcıklıoğlu, Bakan Pekcan’a teşekkür etti:

-Sayenizde ilk Türk Ticaret Merkezimizi Chicago’da açıyoruz. Burada başarı hikayeleri oluşturduktan sonra ABD’nin farklı eyaletlerinde TTM ağımızı büyüteceğiz.

Ayrıca lojistik merkezleri de kuracaklarını bildirdi:

-Daha sonra ABD ile kalmayıp Çin, Hindistan, Brezilya gibi uzak ve çok ticaret yapmayı bilmediğimiz pazarlarda yeni TTM’ler kuracağız.

Pekcan da ABD’ye ihracatın pandemi koşullarına rağmen yüzde 13.5 arttığını vurguladı:

-ABD’ye ihracatımız 2020’de 10.1 milyar dolara çıktı. ABD, bu yıl ihracat rekoru kırılan 44 ülke arasında 1’inci sırada. ABD, ülkemizin ihracatında İtalya ve Irak’ı geride bırakarak 3’üncü sıraya yükseldi. Chicago’daki TTM, ABD’ye ihracatımıza önemli katkılar yapacak.

Açılış sonrası TOBB TM A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, Türkiye’nin Chicago Ticaret Müşaviri Uğur Öztürk, TOBB TM A.Ş. Genel Müdürü Noyan Ciritlioğlu, TTM Chicago Genel Müdürü Atakan Arıca ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Markalaşma ve Ar-Ge Destekleri Daire Başkanlığı’nda Ebru Gülsoy’un katıldığı bir panel gerçekleşti.

Moderatörlüğünü üstlendiğim panel sırasında Etiket Sanayicileri Derneği Başkanı Aydın Okay şu mesajı gönderdi:

- Chicago, raylı ulaşım ve taşımacılık açısından öylesine yoğun ki, bir keresinde hemzemin geçitte trenin geçişini beklerken tek lokomotife bağlı vagonları saymaya başladım. Ancak, 15 dakika sonra uyuya kalmışım. Yani, katar inanılmaz uzundu.

Okay, panel bitiminde aradı:

- Size o mesajı, Chicago’nun Türk Ticaret Merkezi açmak için çok uygun olduğunu anlatmak için yazdım.

New York’tan Londra’ya, Dubai’den Tahran’a TİM’in açtığı ticaret merkezlerini gezdim, kimilerinin açılışında da bulundum.

TİM’in Türk Ticaret Merkezleri, bulunduğu kentlerin şehir merkezlerinde yer alıyor. Daha çok ofis ve show room amaçlı yer kiralanabiliyor.

TOBB, Chicago’daki TTM’de şirketlere havalimanının yanı başında “ofis, show room, depo”yu bir arada sunuyor.

TOBB’un yeni modeli Türk Ticaret Merkezlerinin başarı çıtasını yukarı taşır mı?

1 milyon dolar yatırımla açıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 1 milyon dolarlık yatırımla hizmete hazır hale getirilen Chicago TOBB TTM’yle ilgili şirketlere şu mesajları verdi:

►Size bir ofis, bir depo, bir show room verip, “Hadi hayırlı işler” demiyoruz.

► Sıfırdan şirketinizi kuruyoruz. Anahtar teslim satış, pazarlama, lojistik çözümleri sunuyoruz.

►ABD’ye gitmeden şirketinizi kurup, fatura kesmeye başlayabileceksiniz.

► Bu hizmetlere Bakanlığımızın destekleriyle muadillerinden çok uygun maliyetlerle sahip olacaksınız.

►Her sektörden şirketlerimize kapımız açık.

►TTM’de yer alan şirketler Ticaret Bakanlığı’nın raporlama, reklam, tanıtım ve pazarlama başta olmak üzere birçok desteğinden faydalanabilecek.

Chicago Ticaret Müşaviri Uğur Öztürk, maliyetlerle ilgili şu noktanın altını çizdi:

- Chicago TTM’de ofis, depo, show room maliyeti, burada yer alacak şirketlere, Türkiye’deki benzerlerine oranla daha uygun düzeyde olacak.

En az 2 yıllık kiralama daha uygun olur

TOBB Chicago TTM’nin tanıtımı nedeniyle düzenlenen panel sırasında izleyici 400 dolayındaki iş insanından gelen bazı soruları yönelttim:

- Chicago TTM’de en fazla kaç şirket yer alabilecek? Şirketler için belirlenmiş bir süre var mı?

Chicago TTM Genel Müdürü Atakan Arıca yanıtladı:

- Pandemi koşullarını da dikkate alarak 50 şirketin ayrı ayrı kullanabileceği alanlar oluşturduk. Gelecek şirketlerin en az 2 yıl burada kalmalarını tavsiye ediyoruz.

Gelen sorular, Chicago TTM’de kısa sürede 50 şirketin yerini alacağını ortaya koydu.