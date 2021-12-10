CHP, artan mülteci nüfusa göre belediyelere bütçeden pay ayrılmasını istedi

CHP, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Suriyeli ve Afgan mülteciler nedeniyle nüfuslarında artış yaşanan belediyelere, yol, su, kanalizasyon, temizlik gibi alt yapı hizmetlerini kesintisiz ve kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için, mülteci nüfuslarının da genel nüfusa eklenerek bütçeden pay verilmesi amacıyla kanun teklifi verdi.

5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifinin gerekçesinde, özellikle Suriyeli, Afgan mülteci ve koruma statüsündeki sığınmacılar sebebiyle nüfus sayısında yaşanan artışın, yerel yönetimlerin hizmet verme konusunda personel, araç gereç ve alt-üst yapı hizmetleri açısından yetersiz kalmasına neden olduğu kaydedildi.

Şahin, “TBMM Başkanlığı’na sunduğum kanun teklifim ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp çeşitli nedenlerle Türkiye’de ikamet eden kişiler nedeniyle, nüfusları önemli seviyede artış gösteren iller için kaynak artırımına gidilmesi, belediye bütçelerinin nüfusa göre değil ikamet eden toplam kişi sayısına göre belirlenmesi ve böylece verilecek hizmetin kalitesinin artırılmasını amaçlıyoruz“ açıklaması yaptı.

Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına da hatırlatan Şahin, Türkiye'de ikamet eden göçmen ve mültecilerin sayısının 3,9 milyon olduğunu, bunların yüzde 90'ını Suriyelilerin oluşturduğunu belirterek, “Mağduriyetlerin giderilmesi ve yaşanan sorunlara çözüm üretilmesi için bu kanun teklifinin bir an önce yasalaşması gerekiyor. Bütçeden pay alınması ile ilave alt yapı ve üst yapı çalışmaları gerçek nüfusa yetecek şekilde yapılabilecek, ihtiyaç dahilinde araç gereç temini ve ek personel istihdam edilebilecek. Böylelikle belediyeler vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet sunulabilecek” dedi.

“İstisna ve muafiyetler yolsuzlukların kapısını açık tutuyor”

DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, 2021 Yolsuzluk Algı Endeksi’nde 180 ülke arasında 86’ncı sırada yer alan Türkiye’nin geçtiğimiz 8 yılda en çok gerileyen 5 ülkeden birisi olduğunu belirtti. Çanakcı,”Kamu alımları ve ihalelerde rekabeti ortadan kaldıran; ihaleyi istisna, keyfiliği kural haline getiren; yolsuzluk kapısını açık tutan tüm istisna ve muafiyetleri ortadan kaldıracağız “ dedi.