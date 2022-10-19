CHP, Dezenformasyon Yasasını AYM’ye götürdü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan Basın Kanunun 29'uncu maddesini önce yürütmeyi durdurma talebiyle, daha sonra da tümünün iptali için Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini söyledi. Grup toplantısının ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu işleyenlere 1-3 yıl hapis cezası verilmesini düzenleyen 29’uncu maddesinin yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

Kılıçdaroğlu, Grup toplantısında Amasra’da yaşanan maden kazasıyla ilgili olarak Hükümeti, “20 yıldır hala önlem mi alacaksınız? Dünyada bir numarayız maden kazalarında. Dünyada herkes maden çıkarıyor, niçin en çok ölüm bizim ülkemizde oluyor? 152 bin 698 kaza oldu, 921 kişi hayatını kaybetti” sözleriyle eleştirdi.

Siyasette tartışma konusu olan ABD ziyaretini ‘vizyon yolculuğu’ olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, “21'inci yüzyıl bilim ve teknoloji çağıdır. Bunu inkar eden hiçbir devlet büyüyemez ve gelişemez. Erdoğan ve Bahçeli, ilk kez bilim ekonomisini benden duyuyorlardır. Sen niye ABD'ye gittin diyorlar. Senin aklın da vizyonun da yetmez” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Bahçeli bu 8 saatin esrarını millete açıklamak zorunda' demiş. Sevgili Bahçeli, değerli okul arkadaşım. Ben seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini ben alacağım. Boston'a gideceğiz. Ertesi gün ben New York'a hangi saatte gittiysem yine benim bindiğim arabaya bineceğiz. Manhattan adasına gidelim, 35 katlı binayı bulalım. Güzel bir fotoğraf çekelim, benim oraya gidiş nedenim onun ailesini Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaktır” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Kılıçdaroğlu’nun ABD’de de kendisine eşlik eden gazetecileri de atlatarak 8 saat süreyle ortadan kaybolmasının kuşkulu bir durum olduğunu belirterek, “Kılıçdaroğlu’na soruyorum, o gizemli 8 saat içinde neredeydin?” dedi.

Bahçeli, Amasra’da yaşanan maden kazasında patlamaya yol açan kusur, ihmal ve eksik olarak değerlendirebilecek ne varsa mutlaka gün yüzüne çıkarılacağını belirterek, bu konunu sonuna kadar takipçi olacaklarını söyledi.

Bahçeli, “Maden ocağındaki patlamayı bahane ederek felakete siyasi bir içerik katmak için el ovuşturan kim ya da kimler varsa bize göre samimi değildir, dürüst ve iyi niyetli olarak da görülemeyecektir” diye konuştu.

“Kaza değil cinayet”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Amasra’da yaşananların kesinlikle kaza değil, göz göre göre gelen bir cinayet olduğunu belirterek, cezasızlık politikasının maden şirketlerini cesaretlendirdiğini söyledi. Sayıştay raporlarında tespit edilen risklere rağmen gerekenin gereken önlemlerin alınmamasını eleştiren Buldan, “Amasra'yı unutmayacağız, unutturmayacağız, üzerinin örtülmesine izin vermeyeceğiz” dedi.