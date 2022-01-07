CHP elektrik zammını yargıya taşıdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, yılbaşında Enerji Piyasası Kurulu tarafından alınan elektrik zammı kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle, Danıştay’da dava açtı. CHP’li Akın, vatandaşın mali yükünün azaltılması gerekçesiyle Meclis’ten geçirilen kanunla, ‘kademeli tarife’ adı altında elektrikte tarihin en büyük zammının yapıldığını belirterek, “Teklif görüşülürken, ‘kademeli tarife, sosyal tarife olmalı’ dedik. ‘Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır’ diye uyardık. Kanun çıktı. Peki EPDK ne yaptı? Yılın son kurul toplantısında karar alarak kademeli tarifeyi ‘kademeli zamma’ hatta ‘kademeli zulme’ dönüştürdü. AK Parti iktidarının, yanlış ekonomik politikaları ve yanlış enerji politikaları yüzünden her geçen gün artan hayat pahalılığı, EPDK kurul kararıyla elektrik faturalarına yeni bir yük olarak vatandaşımızın sırtına yüklendi” değerlendirmesi yaptı.

Elektrik faturalarına yüzde 127’ye kadar varan zammın kabul edilemez olduğunu dile getiren Akın, “Kademeli zam olarak hayata geçirilen tarifede dört kişilik bir ailenin asgari tüketimi olan 230 kilovatsaat yerine 150 kilovatsaatin ilk kademe olarak belirlenmesi de ne bilimseldir ne de insanidir. EPDK kademeli tarifeyi getirmiş ve ilk kademeye de yüzde 52 oranında zam yapmıştır. Bu yetmemiş ikinci kademeye yani 150 kilovatsaatin üstündeki tüketime de yüzde 127 zam yapmıştır” diye konuştu.

“Elektrikte kademeli tarife en az 230 kilovatsaatten başlatılmalı, sosyal tarife olmalıdır” diyen Akın, elektrik ve doğalgazdaki yüzde 18 KDV oranının yüzde 1'e indirilmesini istedi.

Konut abonelerinin yüzde 60’ı 150 kilovatsaatin altında tüketiyor

Elektrik zamları ve kademeli tarife bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda da sık sık muhalefet milletvekilleri tarafından gündeme taşındı. Gelen eleştiriler üzerine Meclis Genel Kurul’unda bilgi veren Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, “150 kilovatsaatin hane halklarının ortalama kullanımından daha düşük” olduğu yönündeki değerlendirmelere yanıt verdi.

Altunyaldız, kademeli tarifenin hedefinin enerji kullanımında verimlilik ve özellikle gelir durumu daha az olan tüketicilere daha çok destek sağlamak olduğunu belirterek, “38 milyon mesken abonesinin 23 milyonu 150 kilovatsaatin altında bir tüketim değerine sahip. Başka bir deyişle, toplam konut abonelerinin, yüzde 60'ı bu rakamın altında yani 150 kilovatsaatin altında tüketim gerçekleştirmektedir. Ayrıca, 2002 yılında elektrik ve doğal gaz faturaları için ortalama bir hanenin ödeyeceği toplam tutar net asgari ücretin yüzde 47'sine tekabül ediyor, bugün bu rakam fiyat artışına rağmen asgari ücretin yüzde 12,9'u seviyelerine gelmiştir” diye yanıt verdi.