CHP kamulaştırılması planlanan TT için Meclis araştırması istedi  

Çalışmalarına 11 gün ara veren Meclis 1 Şubat Salı günü çalışmalarına yeniden başlıyor. Abdulhamit Gül'ün istifasının ardından Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ Genel Kurul’da yemin edecek. Böylece Bekir Bozdağ’ın milletvekilliği düşmüş olacak.

Meclis Anayasa Komisyonu başkanlığını yürüten Bekir Bozdağ’ın yerine komisyon başkanlığı için bu hafta seçim yapılması bekleniyor. Meclis Genel Kurulu’nda salı günü küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi için alınması gereken tedbirlerin araştırılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı rapor ele alınacak.

Genel kurulda daha sonra Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi’nin görüşmelerine devam edilecek. AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can’ın başkanlığında bugün saat 14.00’da toplanacak Karma Komisyon’a, HDP’li Semra Güzel sözlü savunmasını verecek. Hazırlık komisyonuna bir haftalık süre içinde yazılı savunmasını vermeyen HDP'li Güzel, bugün sözlü savunmaya katılıp katılmayacağı konusunda bir açıklama yapmadı.

“Özelleştirmenin yarattığı kamu zararı ortaya konulmalı”

CHP, Türkiye Varlık Fonu tarafından yeniden kamulaştırılması planlanan Türk Telekom için TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde, kurumdan 5.7 milyar dolar gelir elde eden Hariri Ailesi’nin, Aralık 2018’de yönetimden ayrılırken, Türk Telekom’daki yüzde 55 hissesinin de ödenmeyen milyarlarca dolarlık kredilerin karşılığı olarak bankalara geçtiği hatırlatılarak, “Bankalar asıl faaliyet alanları olmamasına karşın Türk Telekom’a özel uygulama ile şirket kurarak, AKP iktidarıyla birlikte 3 yıldır işletmektedir. Bugün Varlık Fonu, Türk Telekom’u yeniden kamulaştırmak için harekete geçmiştir ve kamuoyuna yansıyan haberlere göre, Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini alabilmek için bu hisselere sahip bankalarla kredi pazarlığı yapmaktadır. Bu da Türk Telekom özelleştirmesinden sonra kamulaştırılmasının da millete bir fatura çıkaracağının işaretidir. Millete bir fatura yüklenecekse, öncelikle bu konu TBMM’de ele alınmalıdır” denildi.

Önergede, Varlık Fonu tarafından yeniden kamulaştırılması planlanan Türk Telekom’un özelleştirildiği 2005 yılından bugüne kadar geçen 17 yıllık zamanda, hem iletişim altyapısı hem de mali olarak ortaya çıkan kamu zararının boyutlarının incelenmesi, yönetici olarak atanan kamu görevlilerinin sorumluluklarının ortaya konulması için de Meclis araştırması yapılmasının gerekli olduğu vurgulandı.