CHP kira artışları için araştırma komisyonu kurulmasını istedi

CHP enflasyondaki yükseliş ile birlikte ortaya çıkan “kira krizinin” çözüm yollarının bulunabilmesi amacıyla, Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan araştırma önergesinde, yıllık enflasyonun TÜİK verilerine göre yüzde 69,97 olduğu, TÜFE oranındaki kira artışlarının kirada oturan dar gelirli vatandaşları olumsuz etkilediği belirtilerek, Merkez Bankası’nca açıklanan Konut Fiyat Endeksi’ne göre konut fiyatlarının Türkiye genelinde bir önceki yıla göre yüzde 110 oranında artarken, bu oranın İstanbul’da yüzde 122’ye kadar yükseldiği ifade edildi.

Önergenin gerekçesinde “Türkiye Cumhuriyet Devleti, Anayasa’nın ikinci maddesinde tariflendiği biçimiyle sosyal devlet ilkesinin gereklerine yerine getirmek ve bu sosyal yaraya daha fazla derinleşmeden çözüm üretmek durumundadır. Enflasyonun yükselişiyle artan fahiş kira artışlarını dizginleyebilmek, kiracıları koruyan adımları atabilmek, vatandaşlarımızın barınma hakkından mahrum kalmasını önleyebilmek ile konut üretiminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini belirleyebilmek amacıyla Meclis Araştırması açılmalı” denildi.

Bir avokado 250 litre su tüketirken, avokado üretmek zorunda mıyız?

Küresel iklim değişikliğinin artık çok daha fazla konuşur hale geldiği şu günlerde su kaynaklarının etkin kullanımı, tarımsal üretimde de yeni bir bakış açısını gerektiriyor. Daha az su tüketen bitkisel üretimin önemi öne çıkarken bu konuda bir uyarı da Çevre Mühendisleri Odası’nda geldi.

Çevre Kanununda değişiklik yapan yasa teklifinin Meclis Çevre Komisyonundaki görüşmeleri sırasında söz alan TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dursun Kahraman, bir tek avokado 250 litre su tüketirken, Türkiye’nin giderek daha çok avokado üretme çabası içinde olduğuna dikkat çekti.

Kahraman, “Bu topraklarla hiç alakası olmayan tropikal ürünleri, avokado, muz tarımını artırmaya çalışıyoruz; avokado da muz da çok su tüketen ürünlerdir. Biz avokadoyu 15 senedir tanıyoruz, yüzlerce yıl bu topraklarda kimse avokado yemedi, kimse de B12 vitamini eksikliği, demir eksikliği gibi avokado eksikliğinden dolayı bünyesel bir zarar görmedi, yaşamadı ama şu anda damping marketlerde bile avokado var. Bir tek avokado 250 litre su tüketiyor. Kuraklıktan konuşuyoruz ama 400 hektardan 500 hektara çıkmış muz tarımını karşılamak için baraj suyunun yetmemesinden dolayı ikinci bir barajı düşünür hâle geliyoruz, bunun adını da sürdürebilirlik koyuyoruz” diye konuştu.