CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz

9 Eylül 1923’te Mustafa Kemal Atatürk tarafın kurulan CHP, 98. kuruluş yıl dönümünü kutladı. CHP’nin 98. kuruluş yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) üyeleriyle Genel Merkez’de bir araya geldi.

PM toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 98. yılın verdiği güçle, idealle geleceği inşa etmeye çalıştıklarını belirterek, “Geleceği inşa ederken de her şeyi biz yaparız demiyoruz, dostlarımızla beraber geleceği inşa edeceğiz. Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi, insan haklarını savunuyorlar. Yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Bu ülkede herkesin mutlu, huzurlu yaşamasını istiyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu, “Elbette herkes gelip CHP’ye oy verecek diye beklentimiz yok. Ama şunu herkesin bilmesini çok isterim. CHP demek halkın çıkarlarını, Türkiye’nin çıkarlarını koşulsuz savunan parti demektir. CHP’nin Türkiye için de bölge halkları için de Avrupa Birliği için de dünya siyaset tarihi için de ayrı bir yeri ve önemi vardır” diye konuştu.

Bugün bir demokrasi sorunu yaşandığını, TBMM’nin yetkilerinin kısıtlandığını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu sorunlarla mücadele edeceklerini ve demokrasiyi güçlendireceklerini söyledi.

Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya

İktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, demokrasiye vurulan en büyük darbenin tek adam rejimi olduğunu belirterek, “Bütün yetkiler bir kişide toplandıktan sonra var olan iktidar yani kişi, Türkiye’yi çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya bıraktı. Şu anda Türkiye’yi yönetenler, çoklu organ yetmezliği ile karşı karşıya. Yargıya bakın, tamamı dökülüyor. Eğitime bakın, tamamı dökülüyor. Ekonomiye bakın, 83 milyon Londra’daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldi. Tarıma bakın, tam bir felaket” dedi. Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi bu çoklu organ yetmezliğinden dostlarıyla birlikte çıkaracaklarını söyledi. Açıklanan OVP’ye ilişkin açıklamalarda da bulunan Kılıçdaroğlu, OVP’ye göre, her gün 79 milyon 354 bin dolar faiz ödeneceğini belirtti.

Eğitim sisteminde şu anda en büyük sorunun liyakatsizlik olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, ”98’inci yılda belki Türkiye’de çok farklı şeyleri konuşmalıydık. Ama maalesef bugün hala cumhuriyetin felsefesini, eğitim felsefesini yeteri kadar kavrayamamış, ‘öyle bir eğitim yapayım ki parti militanı oradan yetişsin’ diye yol alan bir siyasal anlayış eğitimi ve toplumu bu noktaya getirdi. Bunu düzeltmek hepimizin görevidir” dedi.