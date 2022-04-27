CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davası kararını “Kurgulanmış mahkemelerden adalet çıkmaz. Verdikleri kararlar kendi özgür iradeleriyle verdikleri karar değil. Bu tür mahkemelerle yeni karşılaşmıyoruz. Bu ülkenin Genelkurmay Başkanı'nın terörist olarak tutuklandığını gördük” sözleriyle eleştirdi.

TBMM Grup toplantısında “Farklı bir konuşma yapacağım, yazdığım konuşmayı bir kenara bırakıyorum çok öfkeliyim” diyen ve 12 dakikada konuşmasını tamamlayan Kılıçdaroğlu, “Karanlığa mahkum edilen milyonların sesini dile getirmek istiyorum. Onların sorunlarını size anlatmak istiyorum. Evladın karanlığa mahkum edildiği bir Türkiye asla istemiyorum. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum, bu engerek ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete, çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. O yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın ya da yolumdan çekilin” dedi.

“Pes etmeyeceğim, durmayacağım. İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı yol arkadaşlarımla yapacağız” diyen Kılıçdaroğlu, “Vatanı satanlarla kavga edeceğiz. Biz birbirimize emanetiz. Kol kola yürüyeceğiz. Bu memleket bize emanet. Hadi eyvallah arkadaşlar” diye sözlerini tamamladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörlü mücadele ve Pençe Kilit Operasyonu’nu değerlendirdiği Grup toplantısında, bölücü terör örgütünün psikolojik yıkım içinde olduğunu belirterek, “Kanlı örgüt saldırı ve toplu eylem yapabilme kabiliyetini yitirmiş, can çekişmeye başlamıştır” dedi.

HDP’li Garo Paylan’ın, sözde Ermeni soykırımını tanınmasına ilişkin teklifini sert dille eleştiren Bahçeli, “Maalesef TBMM’nin çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM’de yer alması hepimiz adına bir züldür” dedi.

Bahçeli, altı liderin buluşmasına ilişkin olarak “Zillet ittifakını Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem dolduruşuna getirip yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir” değerlendirmesi yaptı.

Buldan: Ortada bağımsız bir yargı yok

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Gezi Parkı Davasına ilişkin olarak “Ortada bağımsız bir yargı yok, hukuk hiç yok, bir düşman hukuku bile kalmamış durumda” dedi.

AK Parti’nin mahkemeleri ele geçirerek yönettiğini söyleyen Buldan, “Mahkemelerin kendileri de yargılamaları da kararları da asla hukuki değildir, siyasi kararlardır, siyasi mahkemelerdir, bu yapılan duruşmalar siyasi duruşmalardır” diye konuştu.