CHP Mavi Marmara Anlaşması’nın iptali için kanun teklifi verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Mavi Marmara saldırısına ilişkin İsrail’le yapılan ve Türkiye’nin tüm haklarından vazgeçtiğine yönelik anlaşmanın iptal edilmesi için kanun teklifi verdi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgün Özel ve Engin Özkoç imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifi İsrail’in sürdürdüğü şiddet politikalarına karşı Filistin halkıyla somut dayanışma gösterilmesi amacıyla 20 milyon dolar tazminat karşılığı imzalanan anlaşmanın iptalini öngörüyor.

Kanun teklifin gerekçesinde Türkiye’de tüm siyasi part ilerin İsrail’in karşısında Filistin’in yanında pozisyon aldığı belirtilerek, bu çerçevede TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ilk imzacısı olduğu ve beş siyasi parti grubunun da katıldığı ortak bir bildiriyle İsrail’in Filistin topraklarında işlemekte olduğu suçlardan dolayı hesap vermesi gerektiği çağrısında bulunulduğu hatırlatıldı. TBMM’nin bu bildirinin arkasında olduğu ve Filistin halkının yanında durulması gerektiği ifade edilen kanun teklifinde, “Filistin Devleti’nin yanında olduğumuzu ve Filistin halkıyla dayanışma içinde bulunduğumuzu somut bir biçimde ortaya koymak için, hem 17 Ağustos 2016 tarihinde Dışişleri Komisyonu’nda görüşülürken hem de daha sonra, büyük bir aceleyle TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşırken kamuoyunun tepkisini çeken 6743 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’un iptal edilmesini teklif ediyoruz” denildi. Gerekçede, “İsrail’in özür dileyip dilemediği belirsizdir, Gazze ablukası kaldırılmak bir yana daha da sıkılaştırılmıştır. Tazminat ise hem veriliş usulü hem de miktarı bakımından Mavi Marmara kurbanları ve ülkemiz için onur kırıcıdır. Kanun tasarısı Dışişleri Komisyonu’nda ve TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken İsrail’le yapılan anlaşmanın Türkiye Cumhuriyeti için aşağılayıcı olduğu ve kabul edilemez hükümler içerdiği muhalefet partileri tarafından vurgulanmıştır. Bütün dünyanın tanıklık ettiği İsrail’in Filistinlilere karşı artarak devam eden zalimane tutumu söz konusu kanuna karşı yapılan itirazların haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır” ifadelerine yer verildi.

HSK seçimleri için komisyon toplanıyor

Meclis Başkanlığı’na Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliği için başvuran 118 adayın gerekli şartları taşıyıp taşımadıklarını incelemek üzere kurulan alt komisyon değerlendirmelerini tamamlayarak, dosyaları Anayasa Adalet Karma Komisyon’a gönderdi. Komisyon, HSK’ya seçilecek 7 üye için ilk mesaiyi bugün yapacak. Cumhur İttifakı’nın karma komisyondaki üye sayısı 30. Üyelerin seçilmesi için ise en az 31 oy alması gerekiyor. AK Parti’nin uzlaşmak için muhalefetle temasları sürüyor.