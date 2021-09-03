CHP orman yangınları raporu hazırladı

CHP, orman yangınlarına ilişkin yaptığı çalışmayı rapor haline getirerek, alınması gereken önlemleri 6 başlıkta açıkladı. CHP’nin raporuna yansıyan önerilerin ilki, Anayasa’nın 169. maddesi gereğince, yanan orman yerlerinde yeni orman yetiştirilmesi ve bu alanlarda kesinlikle başka bir faaliyete izin verilmemesi, imara açılmamasını içeriyor. Orman yangınlarının makul sürede kontrol altına alınmasını sağlayacak ve daha geniş alanlara yayılmasını önleyecek stratejiler oluşturularak, yeterli ekipman ve personel bulundurulması, bu yeterliliğe sahip olmayan özel firma ile yapılan sözleşmelerin feshedilerek orman denetimlerinin kamu eliyle yürütülmesi diğer bir öneri olarak raporda yer aldı. Bu kapsamda, THK uçaklarının yeniden devreye alınması, acil yangın uçağı başta olmak üzere, ekipman eksikliğinin giderilmesi gerektiği kaydedildi. Rapordaki diğer öneriler, orman alanlarındaki denetimlerin artırılması, orman muhafaza memurlarının görev ve yetkilerinin genişletilmesi, görevi orman yangınıyla mücadele olan, yangın eğitimi almış, bu alanda uzmanlaşmış kişilere kadrolu istihdam alanı açılması, orman köylülerine yönelik eğitimlerin artırılması, yangının sorumlularının etkin biçimde araştırılarak yargılama makamlarının önüne çıkarılması olarak sıralandı.

Anayasa Mahkemesi HDP’ye ek süre verdi

Seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye indirilmesini HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, “Baraj tartışmasıyla ilgili tarihin ironik bir tecellisiyle karşı karşıyayız. Daha önce Kürtler, demokratlar, sosyalistler, muhalifler özellikle Meclis'e girmesin diye 1980 darbesinde dünyadaki en yüksek barajlardan biri konulmuştu. Şimdi MHP, Meclis'e girebilsin diye bir baraj tartışması yaratıyorlar. Çünkü HDP bütün barajları aştı ve şimdi barajın altına indirmek için çırpınanlar artık kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar” dedi.

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi, kapatılması istemiyle açtığı davada HDP’nin talebi üzerine ön savunma için 30 gün ek süre verdi. AYM tarafından verilen ek süre tamamlandıktan sonra HDP ön savunmasını verecek. Ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş HDP'ye gönderilecek. Daha sonra Anayasa Mahkemesi’nin belirlediği tarihlerde, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.