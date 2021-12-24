CHP sahte içkiye bağlı ölümleri yeniden gündeme taşıdı, kanun teklifi hazırladı  

Sahte içki nedeniyle son iki haftadır 19 ilde hayatını kaybedenlerin sayısının 65’i bulmasının ardından CHP, sahte içkiye bağlı ölümleri yeniden gündeme taşıdı, cezaların artırılmasını için yasa teklifi hazırladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, geçtiğimiz yıl bu konuda sahada yaptıkları çalışma sonrası ‘Sahte içki gerçeği adıyla bir rapor hazırlamalarına rağmen, bu raporun iktidar tarafından görmezden gelindiğini, 10 Aralık’tan bu yana 65 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Alkollü içeceklerden alınan ÖTV’nin sürekli arttığını, fiyatların yüksek olması nedeniyle düşük gelirli tüketicinin sahte içkiye yöneldiğini söyleyen Ağbaba, “Sahte rakıya yöneliş o kadar yaygın ki, düşünün etil alkol tüketimi 2015 yılından yüzde 100 artışla 9 milyon litreye yükselmiş durumda. Ölüm tacirleri seri üretime geçti. Kargolu teslimata başladı. Ölüm kargoyla geliyor” dedi.

OECD verilerine göre Türkiye’nin en yüksek içki vergisi sıralamasında 6. ülke olduğunu söyleyen Ağbaba, ”175 TL’ye satılan 70’lik rakının 129 lirası vergidir. Ülkemizde son 10 yılda rakıdan alınan vergi yüzde 443, birada yüzde 365 artmıştır. Vatandaşın her oturduğu masada bir yancı var. Yancı üç kat fazla içiyor. AKP insanlarımızı alkolden daha fazla çarpıyor. Devlet alkol bağımlısı olmuş“ dedi.

Hazırladıkları yasa teklifi hakkında bilgi veren Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, cezaların caydırıcı olmadığını belirterek, TCK'nin 85. maddesine eklenecek bir fıkra ile yasa dışı yolla üretim izni olmadan içki üreten ihraç veya ithal eden, pazarlayan veya satan kişiler hakkında 'olası kastla adam öldürme' hükümlerinin uygulanmasını talep ettiklerini söyledi. İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise metil alkolün karne ile denetim altında verilmesi gerektiğini kaydetti.

İYİ Parti kalkınma kongreleri başlıyor

İYİ Parti “Eşitlenen Türkiye” sloganıyla başlattığı kalkınma kongrelerinin ilkini İstanbul’da Genel Başkan Meral Akşener’in katılımıyla bugün yapacak. Yoksulluk, kapsayıcılık ve istihdam konularında gerçekleştirilecek üç ayrı panel iş dünyası, akademi ve sivil toplum kuruluşlarından katılımla gerçekleşecek.