CHP, Sarp Sınır kapısındaki tır kuyruklarını Meclis’e taşıdı

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, her yıl farklı dönemlerde Sarp Sınır Kapısı’ndaki yoğun geçişler nedeniyle oluşan tır kuyruklarının Kemalpaşa ve Hopa ilçelerini geçerek Arhavi ilçesine kadar uzandığını belirterek, söz konusu ilçelerdeki günlük yaşamı olumsuz etkilediğini kaydetti.

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’na ayrı ayrı yazılı soru önergesi veren Bayraktutan, “Sarp Sınır Kapısı’nda meydana gelen yoğunluğun ortadan kaldırılması açısından en temel çözüm Ticaret Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının ortak çalışmalarla, gerekli girişimlerde bulunarak; 17 Aralık 2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan, 26 Aralık 2013 tarih ve 2013/5677 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Borçka ilçesi Muratlı mevkiinin daimi yolcu giriş kara hudut kapısı olarak tescil edilen Muratlı Sınır Kapısı’nın alternatif olarak faaliyete geçirilmesinin sağlanmasıdır” değerlendirmesi yaptı.

Bayraktutan, “Sarp Sınır Kapısı’ndaki kilometrelerce uzayan araç kuyruklarının önüne geçmek adına Bakanlığınız nezdinde yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir? Yetersiz kalan tır parklarının kapasitesinin arttırılması, düzenlenmesi veya yeni alanlar oluşturulması adına bir çalışmanız mevcut mudur?” sorularını yöneltti.

“2021, sabahları döviz kuruna geceleri Resmi Gazete’ye bakılan yıl”

2021 yılı sona ererken liderler yılın son değerlendirme toplantılarına gerçekleştiriyorlar. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yılın son basın toplantısında 2021 yılını ‘Sabahları döviz kuruna, geceleri Resmi Gazete’ye bakılan yıl ‘ olarak tanımladı. Karamollaoğlu, iktidarın yanlışları perdelemek için “Zam değil, güncelleme. Yüksek döviz kuru değil, rekabetçi kur. Ekonomik kriz değil, ekonomik kurtuluş savaşı. İsraf değil, itibar. Saray değil, Külliye” gibi yeni yeni kavramlar üretme telaşı içinde olduğunu söyledi.

Milli ve manevi değerlerin siyasete alet edilmesi konusundaki yanlış anlayışın dozunun da giderek arttığını belirten Karamollaoğlu, ‘Kur Korumalı Mevduata’ İslami kılıf uydurmak için faize ‘devlet desteği ve hibe‘ adının verilmesini eleştirdi.

2021 yılının enflasyonun, işsizliğin, TL'nin değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı bir yıl olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “20 Aralık gecesi ne oldu, hangi kişi ve kurumlar nasıl ve ne şekilde döviz bozdurdu? Gözünü şimdi de insanımızın parasını korumak adına dişinden tırnağından artırdığı yastık altındaki 3-5 kuruşuna dikenleri elbette ifşa edeceğiz. Devlet ve millet zarar ederken, kimler kâr etti; bunlar elbette gün yüzüne çıkacak” dedi.