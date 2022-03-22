CHP ve MHP kampa giriyor, Babacan genel başkanlarla bir araya geliyor

2023 seçimlerine doğru giderken siyasi partilerde sahaya dönük hazırlıklar hızlandı. CHP, “İktidara Hazırız” sloganıyla 24-25 Mart tarihlerinde Antalya’da teşkilatlarını toplayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleştirilecek kampa, Parti Meclisi üyeleri, il ve ilçe başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları katılacak. İllerdeki son durum tek tek masaya yatırılacak, milletvekili çıkarılamayan illerde seçimlere kadar izlenecek yol belirlenecek.

Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayacak kampta, il ve ilçe örgütleri yaptıkları çalışmaları anlatacak, seçim güvenliği, seçim kanunu değişikliği de kampın gündeminde olacak. CHP’nin oy oranın düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde, yerel seçimlerden sonra kurduğu Doğu Masası, ardından Karadeniz Masası ile sahaya inerek yaptığı çalışmaların sonuçlarının yansımaları da toplantıda ele alınacak. Kampın ardından yeni bölge masalarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

Şubat ayında önce parti yönetimi ve milletvekilleriyle, sonra il başkanlarıyla bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu hafta belediye başkanlarıyla bir araya gelecek. Antalya’da 25-26-27 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek kampta belediye başkanlarının 3 yıllık faaliyetleri ele alınacak.

Kamp öncesi belediyelere gönderilen yazıda, belediye başkanlarından 3 yıllık faaliyet raporlarını hazırlamaları istendi. Yerel seçimlerinden bugüne kadar geçen 3 yıllık sürede belediyelerin performans ve hedefleri değerlendirilecek. İYİ Parti’nin il başkanları toplantısı da bu hafta sonu Ankara’da Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında yapılacak.

Babacan, genel başkanlarla GPS’nin yol haritasını konuşacak

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS) mutabakat metnini imzalayan altı lider bu hafta sonu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecekler. Babacan, zirve öncesi genel başkanlarla görüşme turuna çıktı.

Parti Sözcüsü İdris Şahin, pazar günü yapılacak liderler zirvesinin gündemini ortaklaşa belirlemek için Genel Başkan Babacan’ın liderler turuna çıktığını belirterek, “Diğer genel başkanlarla Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasına ilişkin yaklaşımlar konuşulacak” dedi.

İlk olarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı ve Saadet Partisi Genel Bakanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek.