CHP yöneticileriyle kahvaltılı sohbet

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve kurmaylarıyla DÜNYA yöneticilerinin buluşması ile ilgili düşündüklerimi bugün kaleme aldım. Siyasilerin, ülke gerçeklerini dile getiren gazetecilerle bir araya gelmelerinde büyük fayda var.

Geçen Cumartesi sabahı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı parti kurmaylarıyla DÜNYA gazetesi yöneticileri olarak kahvaltılı bir toplantıda bir araya geldik. Onları dinledik, bir yandan sorular yönelttik. Ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu açıklamalar yaptı zaman zaman diğer katılımcılar da ek bilgiler sundu.

Yapılan açıklamalar içerisinde yer alan konular gazetemizdeki geniş haberde yer alıyor. Ben sohbette üzerinde durulan bazı konuların altını çizip, değerlendireceğim:

Kılıçdaroğlu; iktidar olur olmaz ekonomiyi ayağa kaldıracak üç adımın stratejik planlama teşkilatını yeniden kurma, o kuruma en nitelikli liyakate dayalı atama yapılması, onlardan devletin tüm rakamlarını 10 gün içinde getirmelerini isteyeceklerini ve hemen Ekonomik Sosyal Konseyi toplayacaklarını açıklarken, bilgi akışı konusunda iş dünyasıyla yapılabilecek çalışmalar olduğunu düşündüm.

Enerjide sanayiciler için en büyük tehlikenin Akkuyu Nükleer Santrali’nden sağlanacak enerji maliyeti olduğu vurgulandı, bir kWh için 12.35 cent ödeneceği açıklanırken, enerjide en büyük sorunun fiyat değil enerji yokluğu olduğunu düşündüm. . 0-Yap-İşlet-Devret projelerinin dolar ödemelerinin TL’ye döndürülmesi önerisinin tahkimden dönmeyeceği düşünceleri sağlanabilirse, dolarizasyondan uzaklaşılacağı inancımı belirttim.

Tarımda havza bazlı üretim ve üretimde taban fiyatı önerisinin olumlu olacağını ama buna ek olarak girdi maliyetlerinin azaltılması, taşımanın raylı sisteme geçmesi, metropol yakınlarında ekim alanları yaratılması, ekilmeyen alanların yeniden canlandırılması gibi konuların açıklığa ihtiyaç duyduğunu düşündüm.

İhraç ürünlerinin raylı sistemlerle limanlara taşınmasını, belediyelerin güneş enerjisi tarlaları kurabilme, yüksek yetenek inşası, OSB’lerde yatılı meslek lisesi, Merkez Bankası gibi kurumların özerkliğinin sağlamlaştırılması, aile sigortasının devreye alınması gibi önerilerine ben de katılıyorum. Siyasilerin ülke gerçeklerinin haberlerini dile getiren ve yorumlayan basın mensuplarıyla bir araya gelmelerinin iki taraf için de faydalı olduğu kesin.

GÜNÜN NOTU:

Portekiz erken seçiminde sosyalistler çoğunluk çıkardı. Avrupa genelinde sola büyük yöneliş var, bu kesin....