CHP, yurtdışı temsilciliklere yapılan atamalar için araştırma önergesi verdi

CHP, yurtdışı temsilciliklere yapılan liyakatsiz atamaların Türkiye’nin çıkarlarına ve yurtdışındaki saygınlığına zarar verdiğini savunarak, TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulmasını istedi. CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından verilen araştırma önergesinin gerekçesinde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte yurtdışında görevlendirilecek kamu personelinin açıktan da atanabilmesine imkân tanınarak, liyakat sisteminin ortadan kaldırıldığı belirtildi. Önergede “Büyükelçilik ve konsolosluklarda bazı eski bakan, milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, milletvekili adayı, danışman, parti yöneticisi konumundaki kişiler, aile üyeleri veya hemşehrileri, ihtisas gerektiren alanlarda yeterli teknik bilgi birikimi, devlet tecrübesi ya da yeterli yabancı dilleri olmamasına rağmen unvan sahibi yapılmıştır. Bu kapsamda; Egemen Bağış, Şaban Dişli, Merve Kavakçı, Murat Mercan, Lütfullah Göktaş, Ayşe Hilal Sayan Koytak, Cahit Bağcı ve Mehmet Mustafa Göksu gibi isimleri saymak mümkündür” değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye zarar görüyor

Kurumların hafızası ve birikimlerinin geri plana itilerek siyasi kayırmacı atamaların kurumların önüne geçirilmesinin, Türkiye’nin çıkarlarına ve yurtdışındaki imajına zarar verdiği kaydedilen önergede “ Bu hataların yarattığı tahribatın ortaya konması ve yurtdışına personel görevlendirilmesine ilişkin usul ve esaslardaki değişikliklerin ülkemizin itibarına etkisinin araştırılması gerekmektedir. TBMM bu konuda devreye girmeli, kurumların saygınlığı ve Türkiye’nin itibarının korunması için öncü bir rol üstlenmelidir. Adına ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ denilen tek adam düzeninin, başta dış politika alanı olmak üzere devlet kurumlarının kurumsal kültür ve işleyişlerinde yol açtığı nitelik erozyonunun önüne geçilmesi, yurtdışı teşkilatlara yapılan liyakatsiz atamaların Türkiye’nin itibarına verdiği zararın boyutlarının belirlenmesi ve kurumların saygınlığını yeniden güçlendirecek önlemlerin belirlenmesi için Meclis araştırma önergesi verilmiştir” denildi.