CHP’den aşı karşıtlığıyla mücadele için ortak kamu spotu çağrısı  

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Covid-19 aşısının 18 yaş üstündeki herkese açılmasına rağmen 22 milyonu aşkın kişinin aşı olmadığına dikkat çekerek, aşılanma oranının artırılması için aşı karşıtlığına yönelik ortak söylem geliştirilerek, tüm siyasi parti liderlerinin katılımıyla kamu spotu hazırlanması çağrısında bulundu.

Özel, “İlk iş olarak, her akşam ilan edilen turkuaz tablodaki günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları, aşı olanlar ve aşı olmayanlar ayrımı yapılarak yayınlanmalıdır. İlan edilecek bu verinin, olası kararlara toplumsal destek sağlanması ve aşı karşıtlarını ikna etmek noktasında büyük fayda sağlayacağı açıktır” dedi.

Özel, Türkiye’nin Covid-19 salgınını işletmeleri kapatmadan, esnafı sınırlamadan, sokağa çıkma yasağı ilan etmeden atlatabilmesinin tek yolunun aşı olduğunu belirtti. Özel, “Aşılanma oranının hızlıca yükseltilmesi ve aşı karşıtlarının ikna edilebilmesi gibi ülkenin geleceği açısından çok önemli bir konuda tüm siyasi partiler içinden geçtiğimiz aşırı kutuplaşma ikliminden etkilenmeden ortak hareket etmelidir. Bu konuda daha önce Sağlık Bakanlığı yetkililerine ilettiğimiz, Covid-19 pandemisinin ilk günlerinde pandemiyle mücadeleye yönelik siyasi parti liderlerinin katılacağı ortak bir kamu spotu hazırlanması önerimizi aşılanmayı teşvik edecek yeni bir kamu spotu yapılması için yineliyoruz. Her siyasi görüşten yurttaşımızda benzer oranlarda olduğu anlaşılan aşı karşıtlığıyla mücadele edebilmek ve aşılanma oranını yükseltmek için tüm siyasi parti liderlerinin ve kamuoyu nezdinde güvenilir kanaat önderlerinin katılacağı bir kamu spotu hazırlanmasını öneriyoruz” dedi.

DEVA Partisi’nde yeni görevlendirmeler

Genel Başkan Ali Babacan’ın başkanlığında toplanan DEVA Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu’nda (GMYK) partinin 5 genel başkan yardımcılığına yeni isimlerin getirilmesine karar verildi. DEVA Partisinde yapılan yeni görevlendirme sonrası Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Başkanlığına Yasemin Bilgel, Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanlığına Evrim Rızvanoğlu, Halkla İlişkiler Başkanlığına Mehmet Emin Ekmen, Yerel Yönetimler ve Şehircilik Politikaları Başkanlığına Candan Karlıtekin, Sivil Toplumla İlişkiler Başkanlığına Hasan Karal getirildi. DEVA Partisi Halkla İlişkiler Başkanı Ali Rıza Babaoğlan bir süre önce Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Kurucular Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa etmişti.