CHP’den ekonomi torba teklifi ve emekli ikramiyesi eleştirisi

Hafta başında yapılan Kabine toplantısında, beklenenin aksine emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması konusunda bir karar çıkmaması, muhalefetin gündemine de taşındı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Hükümeti eleştirerek, “Anlaşılıyor ki emeklinin bayram ikramiyesine bir iyileştirme yapmayacaklar, Bakanlar karşı çıkıyormuş. Yoksuldan zengine kaynak transferi yapan ama orta direği yoksullaştıran bu hükümet her seferinde zenginlere vergi avantajı sağlayarak, onların vergi cennetlerinde para kaçırmasını sağlarken, emeklinin 1100 TL’lik bayram ikramiyesini enflasyon oranında bile artırmayı dengeleri bozar, enflasyonla mücadeleyi zora sokar diye çok görüyor. Emeklileri yok sayan ve yük sayan bu anlayışa isyan ediyoruz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis son gönderilen ekonomi torba teklifinde yer alan Türkiye Varlık Fonu’nun kurduğu alt şirketler veya fonların bedelini ödeyerek satın aldığı şirketlerin, kamu sermayeli şirketlere uygulanan mevzuat ve kısıtlamalara tabi olmaması yönündeki düzenlemeyi ise ‘Sayıştay denetiminden kaçılıyor’ sözleriyle eleştirdi.

Özel, “Türkiye Cumhuriyetindeki herkes adına bu Meclis, bu Meclis adına da Sayıştay kamu kurumlarını denetliyor ya da kamu kurumlarının ortak olduğu şirketleri denetliyor. Bu madden sonra bu kapsam dışına çıkarılacak, burada esas maksat Türk Telekom ve Turkcell. Hariri ailesi Türk Telekom’u çok uygun şartlarda aldı içini boşalttı, parayı yurtdışına kaçırdı. Türk Telekom’u kucağımıza bıraktı, para vererek tekrar aldık, şimdi Türk Telekom’da Sayıştay denetimini engelleyecek kanun teklifi getiriyorlar. Bunda iyi niyet var mı, bu işte bir ahlak var mı?“ diye sordu.

Yeni Seçim Kanuna ilişkin AYM ve YSK süreçleri işliyor

Seçim Kanununda yapılan değişikliğin ardından bir yandan CHP’nin Anayasa Mahkemesine yaptığı başvuruya ilişkin süreç işlerken, bir yanda da Yüksek Seçim Kurulu yeni Seçim Kanunun çerçevesinde seçim kurullarında değişim sürecini başlattı. Anayasa Mahkemesi, CHP’nin seçim kanuna ilişkin olarak yaptığı başvurunun ilk incelemesini 21 Nisan’da yapacağını duyurdu. AYM, ilk incelemesinde başvuru şartlarının taşınıp taşınmadığı noktasında bir değerlendirme yapacak. Öte yandan, YSK’nin Resmi Gazete’de yayımlanan kararı doğrultusunda ise il ve ilçe seçim kurulu başkan ve üyeleri ile yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanları 6 Temmuz'a kadar yeniden belirlenecek.