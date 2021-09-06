CHP’den Erbil’e çalışma ziyareti: OBİT mesajı verildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığında bir heyet dün Erbil’e günü birlik çalışma ziyaretinde bulundu. Çalışma ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kurulması gündeme taşındı. CHP Heyeti Erbil’de Bölgesel Yönetim yetkililerinin yanı sıra, KDP, KYB, Goran Hareketi temsilcileri ve Yezidi İnanç Önderleri ile yapılacak görüşmelerinin ardından Kerkük’e geçerek Irak Türkmen Cephesi’ni ziyaret etti. Erbil ve Kerkük ziyaretine ilişkin açıklama yapan Salıcı, CHP’nin Ortadoğu barışı ile Türkiye’nin bölgesel hak ve menfaatlerini önceleyen bir siyaset anlayışını benimsediğini belirtti. Kuzey Irak görüşmelerinde bölge barışına katkı sunmak için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı (OBİT) kurulması mesajı verildi. Salıcı, “CHP, komşularla diyalog kanallarımızın açık tutulmasının önemine inanarak, Ortadoğu’da suların durulması için ana muhalefet partisi olarak büyük bir hassasiyet ve sorumlulukla üzerine düşen her türlü yapıcı katkıyı sunmaya devam edecektir” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı başkanlığındaki heyete Dış Politika Baş Danışmanı ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken ile Enver Ömür Polat eşlik etti.

Kabinenin bu hafta toplanması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabinenin bu hafta toplanması bekleniyor. Koronavirüs vaka sayısı ile günlük vefat sayısındaki artış ana gündem olacak. 2 Eylül’de gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında alınan tavsiye kararları toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kabineye aktarılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in de bugün okullarda başlayacak yüz yüze eğitim nedeniyle bir değerlendirme yapması bekleniyor. Ekonomi, Afganistan’daki gelişmeler kabinenin diğer bir gündem başlıklarını oluşturacak. Öte yandan, koronavirüs salgınında alınan yeni tedbirler bugün uygulanmaya başlıyor. Aşı olmayan ya da hastalığı geçirmemiş olanlardan, okul, sinema, tiyatroya girişlerde ya da şehirlerarası toplu taşıma kullanırken negatif PCR test sonucu istenecek.