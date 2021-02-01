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  4. CHP’den istifa eden 3 milletvekili ‘Memleket’e gidecek

CHP’den istifa eden 3 milletvekili ‘Memleket’e gidecek

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

Muharrem İnce'nin 4 Eylül 2020’de Sivas’tan başlattığı “Bin Günde Memleket Hareketi”, önümüzdeki aylarda “Memleket Partisi” adı altında siyasi parti olarak faaliyetlerini sürdürecek. İnce'nin, şubat ayı sonunda veya mart ayı başında CHP'den istifa ederek mayıs ayında Memleket Partisini kurması bekleniyor. CHP'den, Muharrem İnce ile ilgili bir ihraç kararı çıkması beklenmiyor, ortak düşünce İnce'nin istifasının beklenmesi yönünde…

CHP ile yollarını ayıran İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel’in, partinin kuruluşuyla birlikte Muharrem İnce’nin yanında olduklarını açıklaması ve kurulan yeni partiye geçmesi bekleniyor. Bazı eski CHP milletvekillerinin de Muharrem İnce’ye destek vereceği dile getiriliyor. 3 milletvekilinin istifalarının ardından ilk açıklamayı yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel istifaları “Bir başka oluşuma katılmak için yapılan kişisel tercihler ve geleceğe yönelik kişisel ikbal talepleri’ olarak değerlendirdi. Özel, “Bugün yaşananların Saray tarafından ve tek adam rejiminin devamı için her şeyi göze alanlar tarafından nasıl takip edildiğini dikkatle görüyoruz" ifadelerini kullandı. Bugün toplanması beklenen CHP MYK’da istifaların gündeme alınarak değerlendirilmesi bekleniyor. Kulislerde Muharrem İnce’nin parti kurmasıyla birlikte yeni istifaların olabileceği de konuşuluyor.

HDP EŞBAŞKANLARI BUGÜN SP İLE GÖRÜŞECEK

Muhalefet partilerinden randevu isteyen HDP, görüşmelere bugün Saadet Partisi (SP) ile başlayacak. HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar bugün SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüşecek. CHP, DEVA ve Gelecek Partilerinden de randevu istendi. AK Parti, MHP ve İYİ Parti’den ise randevu istenmedi. HDP’nin siyasi partilerden randevu girişimi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘Kapatılsın’ çağrısından sonra geldi. Görüşmeler aynı zamanda ‘HDP seçim ittifakı arayışında mı?’ sorusunu da gündeme getirirken HDP kaynakları ise bir seçim ittifakı arayışı olmadığını belirterek, görüşmelerde ülke sorunlarına ilişkin çözüm önerilerinin paylaşılacağını ifade ettiler.

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