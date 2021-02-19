  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Canan SAKARYA
  4. CHP’den 'Özel İletişim Vergisi kaldırılsın' teklifi

CHP’den 'Özel İletişim Vergisi kaldırılsın' teklifi

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

CHP, 7 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından getirilen ve geçtiğimiz günlerde yüzde 7.5’tan yüzde 10’a çıkarılan Özel İletişim Vergisi’nin kaldırılması için teklif verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in imzasıyla Meclis’e sunulan kanun teklifinde, 2004 - 2020 yılları arasında 69 milyar TL’den fazla Özel İletişim Vergisi tahsil edildiği belirtilerek, Türkiye’nin haberleşme hizmetlerinde vergi yükünün en yüksek olduğu ülkelerden olduğuna dikkat çekildi.

Adıgüzel, “Türkiye, genel vergiler (KDV), sektöre özel cihaz vergileri (ÖTV), sektöre özel kullanım vergileri (ÖİV) ve cihaz aktivasyon vergileri (yeni tesis ÖİV, telsiz ücreti) gibi vergiler toplandığında en çok vergi yüküne sahip olan ülke konumundadır.

Listede birinci sıradayız

Örneğin 2017 verilerine göre Türkiye ‘mobil telefon sahipliği’nde en çok tüketici vergisi ödeyen ülkeler sıralamasında 1. sırada yer almaktadır. Özellikle Latin Amerika ve Avrupa’da sektörde vergilendirmenin ağırlıklı olarak genel vergiler üzerinden yapıldığı gözlemlenmektedir. Elektronik haberleşme hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda AB’de genellikle yalnızca KDV uygulandığı görülmektedir. Sadece birkaç ülkede ilaveten ÖİV benzeri yükümlülük bulunmaktadır” dedi.

YÜKSEK VERGİLER HÜKÜMETİN HEDEFLERİYLE ÇELİŞİYOR

Özellikle de internet kullanımının katlanarak arttığı pandemi döneminde özel iletişim vergisine yapılan yüzde 33’lük zammın vatandaşın yükünü artırdığını söyleyen Adıgüzel, “Bu zam aslında AKP’nin kendi hedefleri ile nasıl çeliştiğinin, bir göstergesi. Çünkü AKP’nin 2017 tarihli ‘Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017- 2020)’nda Türkiye’de iletişim ve haberleşmenin üzerindeki vergilerin yüksek olduğundan şikayet ediliyor ve ‘haberleşme hizmetlerinden alınan ÖİV’nin kademeli olarak azaltılması ve nihai olarak kaldırılması’ hedefleniyor. Yine geçmişte başta Binali Yıldırım olmak üzere AKP’li bakanların bu verginin kaldırılması gerektiğini dile getiren demeçleri var” dedi.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Akşener: Cumhurbaşkanı kaçırılmış evlatlarımıza ‘esir’ diyemez 18 Şubat 2021
Liderlerin gündemi PKK katliamı 17 Şubat 2021
AK Parti il kongrelerinde sona gelindi 16 Şubat 2021
TBMM’de yoğun hafta 15 Şubat 2021
Şentop’tan ABD’li senatörlere mektup tepkisi 12 Şubat 2021
Türk astronota siyasetten isim önerisi: Cacabey ya da Ali Kuşçu 11 Şubat 2021
Liderlerin gündemi: Anayasa, Boğaziçi Üniversitesi ve ekonomi 10 Şubat 2021
Muharrem İnce CHP’den istifa etti 09 Şubat 2021
Çalışmalarına ara veren TBMM sıcak gündem başlıklarıyla toplanıyor 08 Şubat 2021
5 milyon dolar olan çini ihracatımızı neden 50 milyon dolara çıkarmayalım 05 Şubat 2021