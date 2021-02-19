CHP’den 'Özel İletişim Vergisi kaldırılsın' teklifi

CHP, 7 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından getirilen ve geçtiğimiz günlerde yüzde 7.5’tan yüzde 10’a çıkarılan Özel İletişim Vergisi’nin kaldırılması için teklif verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel’in imzasıyla Meclis’e sunulan kanun teklifinde, 2004 - 2020 yılları arasında 69 milyar TL’den fazla Özel İletişim Vergisi tahsil edildiği belirtilerek, Türkiye’nin haberleşme hizmetlerinde vergi yükünün en yüksek olduğu ülkelerden olduğuna dikkat çekildi.

Adıgüzel, “Türkiye, genel vergiler (KDV), sektöre özel cihaz vergileri (ÖTV), sektöre özel kullanım vergileri (ÖİV) ve cihaz aktivasyon vergileri (yeni tesis ÖİV, telsiz ücreti) gibi vergiler toplandığında en çok vergi yüküne sahip olan ülke konumundadır.

Listede birinci sıradayız

Örneğin 2017 verilerine göre Türkiye ‘mobil telefon sahipliği’nde en çok tüketici vergisi ödeyen ülkeler sıralamasında 1. sırada yer almaktadır. Özellikle Latin Amerika ve Avrupa’da sektörde vergilendirmenin ağırlıklı olarak genel vergiler üzerinden yapıldığı gözlemlenmektedir. Elektronik haberleşme hizmetlerinin vergilendirilmesi konusunda AB’de genellikle yalnızca KDV uygulandığı görülmektedir. Sadece birkaç ülkede ilaveten ÖİV benzeri yükümlülük bulunmaktadır” dedi.

YÜKSEK VERGİLER HÜKÜMETİN HEDEFLERİYLE ÇELİŞİYOR

Özellikle de internet kullanımının katlanarak arttığı pandemi döneminde özel iletişim vergisine yapılan yüzde 33’lük zammın vatandaşın yükünü artırdığını söyleyen Adıgüzel, “Bu zam aslında AKP’nin kendi hedefleri ile nasıl çeliştiğinin, bir göstergesi. Çünkü AKP’nin 2017 tarihli ‘Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı (2017- 2020)’nda Türkiye’de iletişim ve haberleşmenin üzerindeki vergilerin yüksek olduğundan şikayet ediliyor ve ‘haberleşme hizmetlerinden alınan ÖİV’nin kademeli olarak azaltılması ve nihai olarak kaldırılması’ hedefleniyor. Yine geçmişte başta Binali Yıldırım olmak üzere AKP’li bakanların bu verginin kaldırılması gerektiğini dile getiren demeçleri var” dedi.