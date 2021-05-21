CHP’den Soylu’ya: Kendine güveniyorsan soruşturma önergesinin Genel Kurul’a indirilmesini sağla

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili ortaya attığı iddialar üzerine muhalefet partileri soruşturma komisyonu kurulmasını talep ediyor. CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, soruşturma komisyonu kurulması için 301 milletvekilinin imzası gerektiğini hatırlatarak, “Bütün bu çirkinlikler karşısında siyasi partiler konuşuyor, mafya liderleri konuşuyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuyor bir tek kişi konuşmuyor Recep Tayyip Erdoğan” dedi. Meclis’te düzenlediği basın toplantısında İçişleri Bakanı Soylu’ya seslenen Özkoç, “Soylu istifa etti mi? Etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etmedi. Soylu’nun bir tane yanlışı değil ki kaç tane yanlışı var. Soylu’nun mafya ile ilişkisi var mı? Var. Kanıtlandı. Video yayınlandı. Böyle çıkarsa ‘ben istifa edeceğim’ demedin mi? Niye yapmıyorsun, niye koltuğuna oturuyorsun? ‘Savcılara sesleniyorum soruşturma yapsınlar’ diyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsun. Yasalar savcıların seninle ilgili işlem yapmasını yasaklıyor. AKP’nin seninle ilgili soruşturma önergesini indirmesi gerekiyor. Hodri medyan… Kendine güveniyorsan, savcılara sesleneceğine soruşturma önergesinin Genel Kurul’a indirilmesini sağlasana, niye millet kandırmaya çalışıyorsun” diye konuştu.

“İddialar kılı kırk yararak araştırılmalı”

CHP’nin, Süleyman Soylu hakkındaki iddiaların araştırılmasını istemesi ve destek verip vermeyeceklerine ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan “Bu tür iddialar kılı kırk yararak araştırılmalıdır” dedi. Meclis’te gazetecilerin sorusu üzerine, “Bizim abdestimizden şüphemiz yok ki namazımızdan olsun” diyen Özkan, “Türkiye özellikle yarım asırlık derin yapılarla, paralel yapılarla, mafyalarla mücadele ederek bugüne geldi. Bugün yeniden mafyaların devletin içinde nasıl ilişki ağı içinde olduğuna ilişkin konuları izliyoruz. Nerede durmalıyız? Elbette anayasal hukuk düzeni yanında. Elbette her türlü iddia araştırılacaktır. Sayın Bakanın dediği gibi net duruşu vardır. Bu tür iddialar kılı kırk yararcasına araştırılmalıdır” dedi. Özkan, araştırma komisyonu kurulması konusunda ise “O çalışma gelir, Genel Kurul’da değerlendiririz. Bu mesele araştırma komisyonu kurulmasını gerektirirse, çetelerle mafyalarla, bunların uzantıları ile ilgili geçmişte yaptığımız araştırmaların benzerini bugünde yapmaktan kaçınmayız. Çünkü bunların kökünü kurutmak hem bir güvenlik politikası hem de parlamentonun denetim görevinin gereğidir” diye konuştu.