CHP’li Akın: Motorin ve benzinden alınan vergi neredeyse 7 ay önceki pompa fiyatlarına yaklaştı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, son 7 aylık dönemde akaryakıt ürünlerine gelen zamların vergi yükünü olağanüstü oranda arttırdığını bildirdi. Vergi yükündeki artışa ilişkin bir çalışma yapan Akın, “Son 7 ayda motorinde 1 lira 26 kuruş olan vergi yükü, 7 lira 9 kuruşa çıkarak yüzde 463 oranında arttı. Benzinde 1 lira 30 kuruş olan vergi yükü ise 7 lira 67 kuruşa çıkarak yüzde 490 oranında arttı” açıklaması yaptı. Akaryakıt ürünlerine zam fırtınasının 2018 seçimlerinden önce hayata geçirilen eşel mobil sisteminin iflas etmesiyle başladığını kaydeden Akın, yapılan her zammın vergi yükünü artırdığını ifade etti.

Akın, “11 Haziran 2022 itibarıyla pompa fiyatı 28 lira 55 kuruş olan benzinden 2 lira 53 kuruş ÖTV, 5 lira 14 kuruş KDV olmak üzere toplam 7 lira 67 kuruş tutarında vergi alınıyor. Benzinin vergisiz fiyatı 20 lira 88 kuruş olarak hesaplanıyor. Pompa fiyatı 27 lira 95 kuruş olan motorinden 2 lira 6 kuruş ÖTV, 5 lira 3 kuruş KDV olmak üzere toplam 7 lira 9 kuruş vergi alınıyor. Motorinin vergisiz fiyatı 20 lira 86 kuruş olarak hesaplanıyor. Akaryakıttaki zam fırtınası vatandaşa kontak kapattırırken; yalnızca 7 ay içinde akaryakıt ürünlerinden alınan vergi oranı katlanmış durumda. Zamların kesilmediği Kasım 2021 ile Haziran 2022 dönemini kapsayan dönemde vergi yükündeki artış pompa fiyatındaki artış oranını bile ikiye katladı. Son 7 aylık dönemde motorinde vergisiz artış oranı yüzde 193, benzinde artış oranı yüzde 190 olurken; vergi yükü ise neredeyse 6 kat arttı. Benzindeki vergi yükü 1 lira 30 kuruştan yüzde 490 oranında artarak 7 lira 67 kuruşa çıktı. Motorindeki vergi yükü ise 1 lira 26 kuruştan yüzde 463 oranında artarak 7 lira 9 kuruşa çıktı. Başka bir deyişle bugün motorin ve benzinden alınan vergi neredeyse 7 ay önce pompa fiyatlarına yaklaştı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, kira artışının yüzde 25 ile sınırlandırılırken, akaryakıttan alınan verginin yüzde 463 oranında artmasının iktidarın ikiyüzlülüğü olduğunu belirterek, “Vatandaşı koruyacağız diye kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlandıran iktidar, akaryakıttan alınan vergi yükünün yüzde 490’a dayanmasına sessiz kalıyor. Kira artışına sınır koyan, derhal bu vergi artışına sınırlama getirmeli. 30 liraya dayanan akaryakıt fiyatlarında derhal vergi indirimi yapılmalı” açıklaması yaptı.

Libya tezkeresinin süresi 18 ay uzatılıyor

Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Meclis Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclise gönderilen tezkerede, Libya’ya insani yardım ulaştırmak ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin talep ettiği desteği sürdürmek için, sınır ve kapsamı Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmek üzere tezkerenin süresinin 2 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 18 ay daha uzatılmasının öngörüldüğü kaydedildi