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  4. CHP’li Karabat: Kanal İstanbul’a yeni OSB İstanbul’a paralel kent yaratma çabası

CHP’li Karabat: Kanal İstanbul’a yeni OSB İstanbul’a paralel kent yaratma çabası

Canan SAKARYA
Canan SAKARYA Ankara Günlüğü canan.sakarya@dunya.com

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kanal İstanbul’un çevresinde planlanan yeni organize sanayi bölgesini ‘İstanbul’a paralel kent yaratma çabası’ olarak değerlendirdi. 2 milyon insanın yerleştirilmesinin planlandığı Kanal İstanbul’un çevresine, organize sanayi bölgesi kurulacağını belirten Karabat, “Kanal İstanbul Projesiyle milyarlarca dolarlık rant elde etmeyi planlayan AKP, aynı zamanda seçimlerde kaybettiği İstanbul’a paralel bir kent yaratma çabasındadır. OSB gibi projeler de bunun açık göstergesidir“ dedi.

Arnavutköy Yassıören’de 500 bin metrekarelik OSB yapılacağını, söz konusu arazinin TOKİ ihalesinde 2.7 milyar ile TL Kuzey Marmara Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi’nin aldığını kaydeden Karabat, “Bu denli büyük bütçe ile arazi alan kooperatifin bir internet sitesi dahi yok. Yönetiminde de AKP’ye yakın iş insanlarını görüyoruz. 16 milyon nüfusun sıkıştığı bir şehirde hava, tarım ve temiz su havzaları ihtiyacı varken neden bu OSB ısrarı? İTO neden ülkenin makroekonomik sorunlarını düşünmez ve İstanbul’un ekolojisine zarar veren bu projeleri destekler?“ diye sordu.

CHP’li Karabat, Kuzey Marmara Kooperatifi dışında bir diğer OSB projesinin de Avrasya İş Yeri Yapı Kooperatifi ve MÜSİAD’ın HİTAM Ortak Girişimi ile olduğunu dile getirerek, Kanal İstanbul çevresindeki sanayileşme rantı yürütüldüğünü savundu. 

TBMM’de HDP’li Güzel oylaması

Meclis Genel Kurulu’nun bu hafta öncelikli gündemini TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdiği HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’e ilişkin rapor oluşturacak. HDP’li Güzel'in, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu raporunun görüşüleceği Genel Kurul’da nihai karar verilecek. HDP’li Güzel’in kendisi ya da bir milletvekili Genel Kurul'da savunma yapabiliyor. Dokunulmazlığı kaldırılan milletvekilinin, milletvekilliği devam ediyor. AK Parti’nin bu hafta nükleer enerji ile ilgili yasa teklifini Meclis Başkanlığına sunması bekleniyor. Uzun bir aradan sonra AK Parti MYK ve MKYK toplantıları 24 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. 

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