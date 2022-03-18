CHP’li Muharrem Erkek: Yüzde 7 gibi çok yüksek bir seçim barajı ‘makul’  görülemez

AK Parti ve MHP tarafından Meclise sunulan Seçim Kanunu değişiklik teklifine muhalefet cephesinde tepkiler sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, teklifi ‘Türk siyasetine, seçim hukukuna açıkça bir ihanettir’ sözleriyle eleştirdi.

“Yüzde 7 gibi çok yüksek bir seçim barajını, makul bir oran olarak görmek başlı başına çelişki. Hani bu seçimde baraj olmayacaktı?“ diye soran Erkek, “Toplumsal bir uzlaşma istiyorsanız niye barajı sıfıra indirmiyorsunuz? Hala bu kadar yüksek bir barajı niçin savunuyorsunuz?“ diye sordu.

Teklifteki seçim yasaklarına ilişkin düzenlemeden Cumhurbaşkanının muaf tutulmasını “Partili cumhurbaşkanı, dilediği gibi, dilediği zaman devletin tüm imkanlarını kullanarak seçim propagandası yapabilecek. Her zaman ifade ettiğimiz gibi işte bugün Türkiye’nin yaşadığı kişi, parti, devlet birleşmesi demokrasiyi yerle bir etti” sözleriyle eleştirdi.

Düzenlediği basın toplantısında soruları da yanıtlayan Erkek, 27 Mart’ta 6 siyasi partinin genel başkanlarının yemekli toplantıda bir araya geleceklerini belirterek, “Önemli olan bir araya gelmektir, birlikte çalışmaktır. Bizim meselemiz Türkiye meselesi” dedi.

Muhalefetin, “Macaristan Modeli’ni incelediği, bu modelin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin soruya ise Erkek, “Biz de Macaristan’daki gelişmeleri takip ediyoruz. Macaristan’dakiler de bizdeki gelişmeleri takip ediyor. Dünyanın her yerinde otoriter sistemlere karşı demokratlar birleşir. Demokratlar, demokrasi mücadelesi verir. Macaristan’da da 6 parti birlikte çalışıyor, Türkiye’de de. Bu açıdan önemli benzerlikler var. Tabii sistem açısından farklılıklar da var. Ama önemli olan ilkelerdir. Siz masanızın üstüne demokrasiyi ve hukukun üstünlüğünü koyarsanız, temel ilkelerde uzlaşırsanız, tek adam rejimlerine seçimlerde son verirsiniz. Biz İstanbul’da kazandık. Macaristan’da demokrasi mücadelesi verenler Budapeşte’de kazandı. Nisan ayında seçimler var Macaristan’da, sonucu, gelişmeleri hep birlikte göreceğiz” dedi.

“İttifak sisteminin içi boşaltıldı”

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesini ‘göz boyama’ olarak değerlendirerek, iktidarın mevcut seçim sisteminin kendi aleyhine işlediğini gördüğü için ittifak sisteminin içini boşalttığını söyledi. Yeneroğlu, “Maçın ortasında oyunun kurallarını lehlerine olacağını düşündükleri şekilde değiştirmek siyasi etiğe aykırıdır” dedi.