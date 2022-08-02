CHP’nin önerisinde yeterli çoğunluk sağlanamayınca Meclis toplanamadı

CHP’nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının nedenleri ve alınması gereken önlemler konusunda genel görüşme açılması için yaptığı başvuru üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un çağrısıyla Meclis dün saat 15:00’da toplandı. Ancak yapılan yoklamada 200 milletvekiline ulaşılamadığı için Genel Kurul açılmadı ve olağanüstü toplantı çağrısı düştü.

TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç saat 15:00’da birleşimi açarak, yoklama için üç dakika süre verdi. Elektronik cihazla yapılan yoklama sonucu toplantı için gerekli olan 200 milletvekiline ulaşılamadı. Bunun üzerini TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç, CHP’nin olağanüstü toplantı çağrısının düştüğünü belirterek, Anayasa ve içtüzük gereği 1 Ekim Cumartesi günü toplanmak üzere birleşimi kapattı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul’a geldi. Kılıçdaroğlu, yapılan oylama sonrası olağanüstü çağrının düşmesinin ardından Genel Kurul’dan ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıkta şiddetin Türkiye’nin temel sorunlarından biri olduğunu belirterek, bu sorunu çözecek olan organında Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu söyledi.

Meclisi bu acı olayları önlemek açısından göreve davet ettiklerini ve toplantıya katılarak görevlerini yerine getirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Ama parlamentoyu işlevsiz kılan AK Parti ve MHP gelmedi, bunda sona olacak olan bütün negatif olayların sorumlusu da onlardır” dedi.

AK Parti, MHP ve HDP katılmadı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un olağanüstü toplantı çağrısının ardından AK Parti Grubu toplantıya katılmayacağını açıklamıştı. Yoklama sırasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile birlikte bazı AK Partili milletvekilleri Genel Kurul salonuna girdi ama yoklamaya katılmadı. CHP'li milletvekilleri ise oylamaya katılmayan AK Parti milletvekillerine, “Meclisten kaçmayın” diye seslendi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da CHP’nin genel görüşme teklifinin gündeme alınmasında yarar görmediklerini ve toplantıya katılmayacaklarını açıklamıştı. Muhalefet cephesi bölünürken 56 milletvekili olan HDP toplantıya katılmadı.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, CHP’nin “nezaketen de olsa” Meclis’in toplanması konusunda HDP’yle görüşmediğini belirterek, 1 Ağustos’ta Meclis’e gelmeyeceklerini açıklamıştı. CHP dışında, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Genel Kurul’da hazır bulundu.