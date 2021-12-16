CHS’ye karşı GPS hazırlanıyor

Muhalefet partileri, ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ (GPS) çalışmaları ile yeni bir çıkışa hazırlanıyor... Gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile GPS, meydanların ana gündemi olacak.

Muhalefetteki 6 partinin Ekim ayında başlattıkları çalışmaların son toplantısında, partilerinin yetkilendirip görevlendirdiği üyeler, 5 ana başlık ve 75 konu başlığı üzerinde anlaşarak, yazım çalışmalarını tamamladılar. Bu belge, yılbaşında parti başkanlarının onayına sunulmasının ardından, yeni parlamenter düzene ilişkin ortak görüşler olarak kamuoyuna sunulacak. Belgeye göre muhalefet iktidara geldiğinde ‘’Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’’ne son verip, ‘’Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi”ne geçiş sözünü kamuoyuna verecekler. Hazırlanan çalışmada yer alan önemli konulardan biri, 1980 askeri darbesinden bu yana yürürlükte olan YÖK’ü lağvedip, üniversitelerin yönetiminde yeni bir yapı oluşturma konusu oldu. Yeni yapıda üniversitelere idari, mali ve akademik özerklik verilerek, rektör seçimlerinde akademik personelin etkili ve tek söz sahibi olması öngörülüyor.

Merkez Bankası’nın bağımsızlığının güçlendirilmesi ile SPK, BDDK gibi kurumların üst yönetiminin siyasetten arındırılması hazırlanan çalışmada karar altına alındı.

Üzerinde anlaşılan bir diğer konu da, Siyasal Etik Yasası’nın çıkarılarak, uygulanması… Bilindiği gibi Ahmet Davutoğlu, 2015 yılında Başbakanlığı döneminde etik yasası çıkartılması konusunda girişimde bulunmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Böyle bir yasa çıkarırsan parti yöneticisi bulamazsın” çıkışı ile karşılaşmıştı. Bu yıl Mart ayında MHP lideri Devlet Bahçeli de farklı içerikli milletvekili transferini önleyecek bir etik yasası çıkarılmasını önermişti. Ekimden bu yana hazırlanan ‘’Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’’ çalışması, parti başkanlarının onayından sonra kamuoyuna açıklanacak ve gündemde yerini alacak, seçim propagandasının önemli bir malzemesi olacak. Seçim kampanyalarında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem (GPS) tartışmaları gündemin ilk sıralarına oturacak. Ama kesin olan bir şey var:

2022 Seçimlerinde hayat pahalılığı ve döviz kurunun yükselişi ana konular olacak.

Sistem tartışması ancak bu konuyla ilişkilendirilmesiyle etkili olabilir, bunu muhalefetin hiç unutmaması gerekiyor...

GÜNÜN NOTU:

Amerika’nın Sesi Radyosu (VOA); Brezilya, Türkiye ve Macaristan‘daki fiyat artışlarının yönetimleri tehdit eden bir konu haline geldiğini duyurdu.