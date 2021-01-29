CHS’ye karşı GPS için istişare ve diyalog süreci başladı

Muhalefet partilerinin ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ (GPS) konusundaki çalışmaları tamamlama aşamasına gelirken, partiler arasındaki görüşmeler de hız kazandı. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dün CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. İki lider yaptıkları ortak açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sistem ile ilgili diyalog ve istişare süreci başlattıklarını açıkladı. Babacan, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem ile ilgili birçok partinin çalışma yaptığını belirterek, “Bizim kendi hazırlığımız önemli bir aşamaya geldi. Fakat bu hazırlığı kamuoyuyla paylaşmadan önce bir mutabakat zemini oluşturmayı önemli görüyoruz. Bundan sonraki süreçte ikili bazda heyetlerimizin, güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili bir diyalog ve istişare süreci başlatmasının iyi olacağı kararına vardık” dedi. Babacan, genel başkanlarla yaptıkları görüşmelerde ittifak konusunu kesinlikle gündemlerinde tutmadıklarını belirterek, “Bunlar seçim öncesi konuşulacak konulardır” dedi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise toplumun yüzde 58'inin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CHS) yerine Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem istediğini belirterek, “Toplumun önüne bir tablo koymak, ana ilkeleri koymak çok önemli. Bunu partiler olarak bir araya gelip oturup konuşmak, ana ilkeleri belirlemek ve dolayısıyla belli bir uzlaşma kültürünü güçlendirerek toplumun önüne bunları koymak son derece değerli” dedi. Bu konuda nasıl bir süreç işleyeceğine yönelik soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Belli bir takvim yok. Yetkin arkadaşlar bir araya gelecekler, sadece kendileri değil, akademik dünyadan da bu işin uzmanlarından yararlanacaklar. Geniş bir mutabakat sağlayarak ve işin uzmanlarının da görüşünü alarak belli bir çalışmayı gerçekleştireceğiz ”diye konuştu.

“DEVLETİ POLİTİZE ETMESİNLER”

Militan’ tartışması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘dava açın’ çağrısına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, “Bizim burada kast ettiğimiz devletin tarafsızlığıdır. Devlet memuru, valiler, kaymakamlar siyaset ile uğraşmazlar. Onlar tarafsızdırlar, devleti temsil eder. Eğer siz devlet memurlarını belli bir partiye hizmet eder hale getirirseniz onu militanlaştırmış olursunuz. Üzerinde durduğumuz konu budur. Sayın Erdoğan’ın “Bütün valiler dava açsın” demesi bütün valiler benim, AK Parti’nin emrindedir demektir. Bunun akıl ile mantık ile bir ilgisi var mıdır? Devleti politize etmesinler” dedi.