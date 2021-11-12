Çift haneli dolar kimi nasıl etkileyecek?

Dolar aralıksız bir şekilde yükseliyor. 40 derecelik açı ile 9,93 TL’lere tırmandı. Merkez Bankası’nın toplantısı öncesinde çift haneli rakamları test etmeye hazırlanıyor. Dolardaki yükselişte elbette tek başına yurtiçi ekonomi politikaları belirleyici değil.

Ancak yükseliş ivmesinin sertliği, mertebesi, kararlılığı, fevriliği yurt içerisindeki politikaların sonucu… Devalüasyon bir ülkenin resmi para biriminin diğer ülkelerin para birimleri karşısında değer kaybetmesidir. Gerekenden fazla gerçekleşmesi; fakirliktir. Doları doldurup lirayı boşaltmaktır.

KİMLER NASIL ETLENECEK?

Dolardaki hareket, zam olarak hepimizi etkileyecek.

Bazı ürünler bulunamaz hale gelecek.

Kurumlar risk almamak için dolar taleplerini ertelemeyecek.

Yabancı daha fazla şirketimize ve gayrimenkulümüze talip olacak.

İKİ SORU İKİ CEVAP

Türkiye’de dolar neden farklı yıllarda aynı hareketi tekrar ediyor? Bir ülke nasıl sürekli kur şoku yaşar ve çözemez?

Türkiye kısa vadeli öncellerini önemlilerinden üstün tuttuğu için sürekli aynı kur şoku içerisinde dönüyor.

Olası bir erken seçim kur hareketini nasıl etkiler?

Erken seçim enflasyonu daha da azdıracak. Seçim dönemi yansıtılmak istenen bolluk havası para basılmasına ve ekonomide geri döndürülemez sıfır enflasyonuna neden olur.

LİRA, DOLAR ÜZERİNDEN FAZLADAN 1 SIFIR ALDI BİLE

Ekonomiyi sahipsiz bırakırsan ne olur? Zayıf muhakeme, hatalı düşünme, ekonomiyi sahipsiz bırakmakla kalmadı, yönetilebilirliğini de zedeledi. Reddettiğimiz gerçeklerin acı maliyeti; hem küresel boyutu ile hem de yerel boyutu ile katlanarak karşımıza geliyor.

Yangın söndürme helikopterleri yetersiz yerel halkın, dağdaki yangını izlemesi gibi; kurun yükseliş ibresini izliyoruz. Büyük fotoğrafı bir araya getirmede zorlandığımız için fotoğrafın bir parçası olarak kalıyoruz.

Liraya dolar üzerinden fazladan 1 sıfır eklendi. Tıpkı Kayıp Yıllar 90’lardaki yüksek enflasyon döneminde her 3-4 yılda bir liraya sıfır eklemiş, 2000’lere geldiğimizde 1 lira= 1,000,000 lira olmuştu.