İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanlığı 2020 tarımsal üretim değerleri üzerinden “Çiftçi ne kazandı?” sorusuna yanıt aradı ve “Çiftçi kazandıklarıyla değil borçla üretime devam ediyor?” tespitinde bulundu.

Çiftçinin kazancına ilişkin olarak yapılan değerlendirme satır başlarıyla şöyle açıklandı: “Hayvansal ürün değeri, son bir yılda yüzde 17'lik bir artışla yaklaşık 259 milyardan yaklaşık 304 milyar TL'ye çıktı. Bu değer içerisinde pazarlanan miktar, bir önceki yıla göre, yaklaşık yüzde 15’lik artışla 137,6 milyardan 158,9 milyara ulaştı. Bitkisel üretim değeri, son bir yılda yüzde 24'lük artışla yaklaşık 207 milyar TL'den yaklaşık 245 milyar TL'ye çıktı. Bu değer içerisinde pazarlanan miktar, bir önceki yıla göre, yaklaşık yüzde 24'ük artışla 167 milyardan 197,5 milyara çıktı. Toplam tarımsal ürün brüt değeri, yüzde 17 artışla 466 milyar TL'den 549 milyar TL'ye çıktı. Toplam tarımsal ürünlerden pazarlanan ürün değeri, yüzde 17'lik artışla yaklaşık 304,4 milyar TL'den 356,3 milyar TL'ye çıktı. Çiftçinin brüt eline geçen miktardan, net kazancının yüzde 20'ler seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde; çiftçilerin toplam brüt üretim üzerinden yaklaşık 110 milyar TL, pazarlanan miktarlar üzerinden ise yaklaşık 71,5 milyar TL kazandığını görüyoruz. Normal enflasyonun yüzde 12'lerde, gıda enflasyonunun yüzde 21'ler seviyesinde, tarımsal girdiler enflasyonunun TÜİK'e göre yüzde 15-18'ler arasında, gerçek girdiler enflasyonunun ise totalde yaklaşık yüzde 50-60'lar seviyesinde olduğunu düşündüğümüzde aslında çiftçi gelirlerindeki artışın (ürün değerleri artışı üzerinden) bir önceki yıla göre “el ele baş başa” bile olmadığını görüyoruz. Geriye bir gidiş olduğunu ve çiftçinin rakam olarak kazandığını ama esasında bunun enflasyon ve girdi maliyetlerindeki artışlardan geldiğini açık bir şekilde görüyoruz.”

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE SÜRE UZATILSIN

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, 31 Mart’ta sona erecek kısa çalışma ödeneğinde süre uzatımına gidilmemesi halinde kitlesel işsizliğin artacağı uyarısında bulundu. CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise işçi ve işveren kesimlerinin kısa çalışma ödeneği süresinin uzatılmasıyla ilgili çağrılarına kayıtsız kalınmaması gerektiğini belirterek, “İktidarın ücretsiz izinde süreyi uzatırken, kısa çalışmayı bitirmesi sorunları daha da derinleştirecek. Ücretsiz izni, işten çıkışları gündeme getirecek bu durum kabul edilemez" dedi.