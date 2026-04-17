Çiftçi, “üretimle kazandıran” tarlaya, ev yapar mı?

Patates ve soğan üreticileri, geç­tiğimiz hafta duru­mu özetlemişti:

“2025’te kilogra­mı 6-7 lira maliyetle soğan ürettik…

5 liradan zor sat­tık…

Zarar ettik…

Tarlaya ev yap­saydık, hiç olmaz­sa ev kirasından kurtulur­duk…”

***

Üretmek, üreticiye kazandır­mayınca ne oluyor?

Soğan üreticileri örneğinde olduğu gibi: Üretici, üretimden uzaklaşıyor… Ve yerli üretimle talep karşılanamıyor…

İthalata kapı aralanıyor…

***

Sonuç mu?

Veriler anlatıyor:

2026 yılının ilk 2 ayında, mec­buren, yaklaşık 900 ton soğan it­halatı gerçekleştiriliyor…

İthal soğanda kilogram fiyatı ortalaması mı*

Yeşil soğanda 100 liraya yaklaşıyor…

***

Dahası… Üretim kazandırma­yınca, konut gibi rant alanlarına ilgi artıyor… Ve, verimli arazile­re dahi, konut yapma iştahını ar­tırıyor…

Ve…

Hobi bahçelerinde yaşanan sorun (Ki, doğal dengeyi sağ­laması, atıl alanları ekonomi­ye kazandırması, kent tarımı­nı canlandırması ve tarımsal üretimi özendirmesi açısın­dan, faydası sayarak bitirile­meyecek bir model…) gibi, çö­zümü zor sorunlarla baş başa ka­lınıyor…

VELHASIL

Fabrikalarda ve/veya tarla­da çalışanlar/üretenler, son dö­nemde sıklıkla, “Üreterek/çalı­şarak kazandığımla, ev kiramı karşılayamıyorum…” cümlesini kuruyor… Bu nedenle: Fabrika­larımızda da, tarlalarımızda da “çalışacak eleman” sıkıntısı ya­şanıyor… Verimli araziler için dahi imar yolu gözleniyor…

Bu nedenlerle Arz talep den­gesi sağlanamıyor, açıklar/borç­lanma/ithalat artıyor, kalkınma sağlanamıyor…

***

Ve bu nedenle: Hobi bahçele­ri için ilham aldığımız Almanya,

“Kişiler, tarla alıp, ‘hobi bahçesi kurdum” diyemez;

Şartları yerine getiren koope­ratifler ve/veya dernekler kura­bilir;

Güniçi, kısıtlı sürelerle, ki­şilere kiraya verilebilir;

Küçük bir kural hatasında dahi, kooperatife veya der­neğe para cezası kesilir, hat­ta işlevine son verilebilir…” gibi kurallarla, tarım vasfı­nı yitirmiş, kurak ve kayalık arazilerde, hobi bahçeleri­ni destekleyip, doğal dengeyi yeniden oluşturmaya çalışır­ken… Bizde tersi yapılabiliyor…