Çiğ süt fiyatı açıklandı, ithalat uyarısı geldi

Gıda Komitesi tarafından belirlenen çiğ süt tavsiye fiyatı Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklandı. 1 Ocak 2021 ile 30 Nisan 2021 tarihleri arasında çiğ süt fiyatı 2.80 lira olarak belirlendi. Üreticiyi memnun etmeyen süt fiyatları milletvekillerinin de gündemine girdi.

İYİ Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun, çiğ süt referans fiyatının 3.60 liradan az olmaması gerektiğini belirterek, “Sütün maliyet ve fiyatı arasındaki makası daha fazla açan iktidar, süt üreticisine adeta ‘hayvanını kes kardeşim’ demektedir” değerlendirmesini yaptı. Ergun, açıklanan süt fiyatı ile üreticilere sermayesi olan süt hayvanlarını kestirmek dışında bir seçenek bırakılmadığını, yeni dönemde süt ithalatının da kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Ergun, “O gün geldiğinde, iktidarın peynirde, yoğurtta ve diğer süt ürünlerinde gıda enflasyonunu önlemesi mümkün değildir. Yarın daha büyük acı reçetelerle karşılaşmamak için bugün Türk çiftçisinin korunması elzemdir. 2008’deki çiğ süt krizinde 1 milyonu aşkın inek kesilmiştir. O zamanlarda ‘et üretimi artıyor’ diye sevinenler bir yıl sonra canlı hayvan ve et ithal etmek zorunda kalmıştır. O dönemde, daha çok küçük çiftçiler inek kesmiş idi. Şimdi ise milyonlarca lira yatırım yapan, kredi kullanan, yurtdışından damızlık düve ithal eden işletme sahipleri de ineklerini kesmek durumunda kalacaklardır” dedi. Ergun, çiğ süt referans fiyatının 3.60 liranın altında olmayacak şekilde güncellenmesini istedi.

SÜT HAYVANLARI KESİLECEK

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Ulusal Süt Konseyi ne zaman fiyat açıklasa, yem fiyatlarının daha fazla arttığına dikkat çekerek, “Yem fiyatlarında yüzde 10’luk bir artış bekleniyor, ‘Bu gerçekleşirse parite tekrardan eski haline düşecek, çiftçinin cebine bir şey girmemiş olacak’ dedi. İşletmelerin yüzde 70’inde 10 ve daha az sayıda hayvan bulunduğunu, üretilen yıllık 20 milyon ton inek sütünün, ancak 10 milyon tonuna destek verildiğini belirten Bakırlıoğlu, “Zarar eden işletmelerdeki süt hayvanlarının kesime gönderilmesi önemli bir konudur. Son dönemde birçok üretici üretimden çekilmiştir. Israrla üretim yapmak isteyenler ise sağım hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalmıştır. ‘Ana olmadan, dana olmaz’ sözünden hareketle kesilen her inek, doğmayan buzağı ve hayvan sayısının azalması, yine ithalata muhtaç olmak demektir” dedi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise fiyatın iyileştirilmemesi halinde önümüzdeki süreçte süt sıkıntısı yaşanabileceğini belirtti.