Cihan Kamer Ege yemeklerini Dubai’ye taşıdı, Huqqa için Londra’da yer bakılıyor 

Cihan Kamer, Türk iş dünyasının özellikle de kuyumculuk sektörünün önde gelen isimlerinden… Sektörel birliklerin yanı sıra bir dönem Aziz Yıldırım başkanlığındaki Fenerbahçe Spor Kulübü’nün yönetiminde yer aldı. Yakın geçmişte verdiği kilolarla herkesi şaşırttı. Oğlu Atasay Kamer ile birlikte mide küçültme ameliyatı oldu. Kendisi 75, oğlu Atasay 70 kilo verdi… 2013 yılında Kuruçeşme’de açtığı Huqqa ile yeme içme sektörüne adım attı. Birkaç yıl içinde lüks segmente hizmet veren markalarının sayısını artırdı. Huqqa’ya The Market, Qurabiye, Huqqabaz ve Gal eklendi. Bütün bu markalar Q Food & Beverage çatısı altında toplandı.

Cihan Kamer, son dönemde tüm enerjisini yeme içme sektöründeki işlerine vermiş durumda… Türkiye dışında yatırımlarını Dubai ve Körfez ülkelerine yapıyor. Kamer, son olarak Aralık 2021’de yine Dubai’de Address Downtown Dubai Hotel’in binasında Urla adını verdiği bir restoran açtı. Urla, şehrin en iyi lokasyonlarından birine sahip. Dubai’nin en yüksek ve en görkemli binası Burj Khalifa’nın tam karşısında yer alıyor. Konuklar yemeklerini dev gökdelendeki ışık oyunlarını seyrederek yiyor.

Geçen hafta Akfen Holding’in patronu Hamdi Akın’ın sosyal medyadaki Urla’yı öven paylaşımını görünce Cihan Kamer’e yeni markasını sordum… Kamer, Urla’nın gördüğü ilgiden çok memnun. İspanya, Yunanistan ve Türkiye mutfaklarından lezzetlerin sunulduğu Urla’nın sadece birkaç ayda Dubai’nin en ‘trendy’ mekanlarından biri haline geldiğini anlatıyor. Öyle ki burada yemek isteyenlerin 5 gün ile 1 hafta arasında beklemesi gerekiyormuş. Kamer, Urla’ya gösterilen ilginin daha önce Dubai’de açtıkları diğer restoranların başarısından kaynaklandığını ifade ediyor ve sözlerini şöyle sürdürüyor:

Urla’yı Londra ve Paris’e de taşıyacak

“Urla bizim Dubai’deki 5’inci restoranımız oldu. Bir Huqqa, bir Gal, iki de Huqqabaz restoranımızla burada faaliyet gösteriyoruz. Huqqa açılalı 4-5 yıl oldu hala önünde kuyruklar oluyor. Kendi alanında dünyada ve Dubai’de bir numara. Gal, Dubai’de ilk 4-5’in içinde. Huqqabaz 24 saat açık ve büyük ilgi görüyor. Bütün markalarımız bir sinerji oluşturuyor ve birbirlerini besliyorlar. Bu yüzden Dubai’de yeni bir yer açtığımızda ‘Bu grup yapıyorsa mutlaka bir fark, bir güzellik vardır’ deniyor ve büyük ilgi görüyor. Urla da böyle oldu. Urla benim yıldan fazla süredir hayalimdi. Dubai’nin en iyi manzarasına sahip lokasyonda yeni bir markayı hayata geçirdik. Coastal Aegean Cuisine dediğimiz bir mutfağımız var. İspanya, Yunanistan ve Türkiye’den lezzetler sunuyoruz müşterilerimize… Birkaç ayda Dubai’nin en trendy mekanlarından biri oldu. 1 haftadan önce yer bulmak mümkün değil.”

Cihan Kamer, Urla’yı Dubai’nin ardından Avrupa’ya açma planları yapıyor. İlk hedef Londra, arkasından Paris gelecek.

Diğer markalarının büyüme planları hakkında da bilgi veren Cihan Kamer, İstanbul’da ilk şubesini 2013 yılında açan Huqqa’nın bugün Türkiye’de 5, Dubai, Umman, Katar ve Suudi Arabistan’da 4 şubeyle yoluna devam ettiğini belirtiyor. Huqqa için Londra’da yer bakılıyor. Huqqabaz’ların sayısı 30’a yaklaşırken 10’a yakın ülke için de hazırlıklar sürüyor. Tüm markalar için önce Avrupa sonra da Amerika’ya açılma hedefi konmuş. Kamer, “Sadece Dubai’deki başarı yetmez. Tüm markalarımızın dünya markası olmalarını istiyorum ve tüm planlarımızı ona göre şekillendiriyoruz” diye konuşuyor.

Oğlum grubu çok iyi yönetiyor, ben kendimi yemeğe verdim!

Cihan Kamer ile sohbetimizde diğer işlerini sorduğumda işleri oğlu Atasay’a bıraktığını vurguluyor. Kamer, gülerek “Babam, emekli ve artık tüm vaktiğini eğitim ve kültüre yatırım yaparak geçiriyor. Ticari zekası, stratejik öngörüleri ile yenilikçi yaklaşımlarıyla o her zaman bizim fikir babamız... Oğlum işleri çok iyi yönetiyor. Kurduğu sistem ve geliştirdiği projelerle fark yaratıyor. Ben de kendimi yemeğe verdim. Yeme içme alanındaki markalarımızı dünya markası yaptıktan ve birkaç yeni marka daha yarattıktan sonra ben de artık emekli olurum” diyor. Bu arada Kamer’e sosyal medyaya baktığımda Urla’nın sadece Hamdi Akın değil Türk iş dünyasından birçok ismin tercihi olduğunu hatırlatıyorum. Kamer, “Sağ olsunlar Türk iş insanları Dubai’ye geldiğinde mutlaka bizim restoranlarımızı tercih ediyor. Urla da bu anlamda çok ilgi çekiyor ama sadece Türk iş insanlarından değil lokal halk, burada yaşayan yabancılar ve dünyanın dört bir yanından gelenler müşteri kitlemizi oluşturuyor” diye konuşuyor.