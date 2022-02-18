Cihar attım şeş oynadım, yine felek yendi beni

Tıpkı Hamamizade İsmail Dede Efendi’nin Gülizar makamındaki köçekçesinde yakındığı gibi… Zar 4 gelmesine rağmen 6 oynadım, yine yenik düştüm… Dede’nin atladığı şu olmuş; eğer oyunda bir stratejin yoksa zar da tutsan, pul da çalsan, cehar da oynasan, marstan kaçamayacağın gerçeği…

Dün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi sabit tuttu. Ne indirdi ne bindirdi, pas geçti… Belliydi ve piyasalar olan bitene aldırmadı, kur da kıpırdamadı, kendi günlük seyrini sürdürdü. Bu da faizi şimdilik ekonominin gündeminden çıkardığımızı gösteriyor. Tam da yazdığımız gibi…

FAİZ DÖVİZ ENFLASYON PRANGASI

Faiz gündemden düştü, kur ise dolar özelinde 13-14 aralığında sabitlendi ve o da artık gündemin taşrasında… Daha ne ister insan? Şunu ister; enflasyon ne olacak? Nitekim Cumhurbaşkanı “faiz, döviz enflasyon prangasını söküp atacağız” demişti ve şimdi sıra başımızın belası enflasyonla meşguliyette…

Ancak doları 14 liranın altında tutmanın maliyetini henüz bilmiyoruz. 350 milyar liraya varan Kur Korumalı Mevduatın Hazine’ye yükünü de bilmiyoruz. Dövizden dönen; 5,2 milyar $’ı şahıslar ve 8,8 milyar $’ı şirketlere ait kaynağın ne kadarının bu barajı tutmaya harcandığını da…

BİN SANA DÜŞTÜ BEŞ BANA DÜŞTÜ

Cehar attık; kur korumalı mevduat geldi, şeş oynadık; arka kapı satışlarıyla istikrar(!) getirdik. Fakat bunun uzun sürmeyeceği ve tutarlı, güven verici para politikası uygulamadıkça, enflasyonla mücadelede gerçekçi tespit, kapsayıcı çözüm, güvenilir uygulayıcı bulmadıkça, mars olmak ihtimaldir.

Başlık; Dede’den ama devamı Mahsuni Şerif’ten gelsin; “kahpe felek bana ortak mı oldun / Dolu sana düştü, boş bana düştü, / Ömür harmanını döktüm savurdum / Bin sana düştü beş bana düştü.” Memleketin ahvalini arada türkülerden sormaktan fayda var demiyor muydu Bedri Rahmi Eyüboğlu…

İKİ SORU İKİ CEVAP

Kur neden kıpırdamadı?

Çünkü Merkez’in faizinin etkisi kalmadı. Hükümet de bunu istiyordu, başardılar. Zaten PPK’nın faiz kararının bu ay değil Mart’ta ne olacağı daha önemli. FED’in faiz kararı daha ilginç geliyor piyasamıza…

Faiz artsaydı durum değişir miydi?

Pek değişmezdi. Zira kuru dengelemede enflasyonu dizginlemek çok daha önemli… Eşdeğer etkiyi faiz artışı ile sağlamaya kalksak, en az 10-14 puan gerekirdi ki bu da başka bir maliyet demektir.

NOT

FAİZ GÜMÜŞSE SUKUK ALTINDIR

Hazine’nin dolar cinsi sukuk ihracına 3 katından fazla talep geldi ve 5 yıl vadeli “İslâmi Bono” ile 3 milyar $ sağlandı. Faizi? Ona faiz demiyoruz; ihraçta kira oranı diyoruz ve o da %7,25.

Tesadüfün böylesi; ülke risk primiz CDS’imiz 521,94. Dış kaynak maliyetimizin formülü de şu; (CDS/100+Libor) artı pazarlık payı… 5,2 + 1,4= 6,6 puan. Sukuk farkı da 0,64. Fena değil…

Kimlere mi ihraç ettik? Yüzde 66 Ortadoğu, %12 ABD, %12 İngiltere, %5 AB, %4 Türkiye ve %1 Asya. Bu kira sertifikası ihracıyla birlikte 2022’de uluslararası sermaye piyasalarından ilk borçlanma yapılmış oldu.