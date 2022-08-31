“Çıkar telefonunu” diyenler işte bu azınlık!

✔ Cep telefonu ve interneti hala lüks gören zihniyet neyse ki giderek azalıyor.

✔ Bugün gençlere "Çıkar telefonunu" diyenler, yarın utangaç bir şekilde akıllı telefonlarını çıkarıp torunlarıyla görüntülü konuşacak.

Sokak röportajlarında özellikle gençler ekonomik gidişattan, işsizlikten, yurt sorunundan, gelecek kaygısından söz etmeye görsün; hemen lafa karışanlar olur ve onların hala ama hala ilk söyledikleri “Çıkar telefonunu”dur.

“Bak cebinde kaç bin liralık telefon var, ne diye şikayet ediyorsun, durumun gayet iyi” dercesine!

Çünkü bazılarının gözünde akıllı telefon hala lükstür. Ne gerek vardır ki akıllı telefona, hatta cep telefonuna!

ABD’nin 19’uncu Başkanı Rutherford B. Hayes de telefon konusunda yanılmıştı ama o tam 145 yıl önceydi. Hayes, 1877’de “Telefon çok büyük bir icat ama bunu kim kullanır ki” demişti.

Şimdi bizde de özellikle yaşı biraz ileri olan amcalar, teyzeler; özellikle de amcalar Hayes'in bugünkü versiyonu gibi davranıp gençlerin zenginliğini vurgulamak istercesine "Çıkar telefonunu" diyor.

Aldırmayın gençler! Aldırmayın, bunu söyleyenler çok azınlıkta.

Hem bunu söylemekteki amaçları akılları sıra sizin zengin olduğunuzu vurgulamaktan çok dile getirebilecekleri sağlam bir görüşlerinin olmaması, dağarcıklarında bir şey bulunmaması. Hani “En iyi savunma hücumdur” taktiği gibi. Söyleyecek sözü olmayanlar böyle yaparak üstünlük kurabileceklerini sanıyor.

Ama dedim ya bunlar çok azınlıkta.

Bunu ben söylemiyorum hem. TÜİK söylüyor...

TÜİK geçen hafta hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım anketinin 2022 sonuçlarını açıkladı. Bu anketin her yılın nisan ayında yapıldığını belirtelim.

TÜİK’in çalışması hem internet kullanımının yaygınlığına ilişkin veriler içeriyor, hem de cep telefonu kullanımına ilişkin veriler...

CEP TELEFONU KULLANMAYAN KALDI MI?

TÜİK verilerine bakıyoruz; sanki “Çıkar telefonunu” diyenlerin bile arka cebinde o çok pahalı olduğu gerekçesiyle adeta zenginlik göstergesi saydıkları telefonlardan var gibi...

Tamam tüm cep telefonları akıllı telefon değil elbette ama yine de bir kere cep telefonu yaygınlığı artık sınıra gelmiş dayanmış, ikincisi de internete bağlanmak durumunda olanların akıllı telefon kullanmaları kaçınılmaz.

İnternet kullanımı artık bir zorunluluk haline gelmiş, bu bir türlü anlaşılmıyor, anlaşılmak istenmiyor.

Kaldı ki, cep telefonunu zenginlik ölçüsü olarak görme zihniyetindekilere, bu telefonların niye böyle pahalı olduğunu sormak gerekiyor.

Gerçi bunu sorgulama durumunda olunsa, o duruma, o bilinç düzeyine gelinse hiç kimse “Çıkar telefonunu” demez ya...

TÜİK verilerine dönelim, 16-74 yaş grubundaki nüfusun yüzde 95.8’i cep telefonu kullanıyor. Oran erkeklerde yüzde 98’i buluyor.

Eğitim durumuna göre kullanım oranları daha bir çarpıcı. Doğal olarak eğitim düzeyindeki artışla birlikte telefon kullanımı da artıyor ama ilginç olan bir okul bitirmeyen her beş kişiden dördünün cebinde telefon bulunması. Beşte dört, yüksek sayılabilecek bir oran. Yine söyleyelim, bu telefonların hepsi akıllı telefon değildir ama demek ki telefon kullanımı giderek yaygınlaşıyor, ayrıca bu telefonlar zamanla akıllı telefona dönüşecek ya da akıllıların payı daha da artacak.

Üniversite mezunlarının ise yüzde 99.7'si, yani bu durumdakilerin neredeyse tümü cep telefonu kullanıyor.

Cep telefonu kullanımı artık tavana dayanmış, belli ki bu telefonlar bir süre sonra tümüyle yenilenecek, akıllıya dönüşecek. Yani bugün “Çıkar telefonunu” diyenler de, yarın utana sıkıla akıllı telefonlarını çıkarıp torunlarıyla görüntülü konuşacak.

İNTERNET KULLANIMI ON YILDA İKİYE KATLANDI

“Çıkar telefonunu” diyenler bir anlamda “Sen internete niye bağlanıyorsun” gibi bir soru yöneltmiş oluyor.

Ama bakın internete bağlanmayı dolaylı olarak sorgulamakta olanlar hızla azalıyor.

TÜİK verilerine göre 2022 yılında hanelerde internete erişim oranı yüzde 94’e yükseldi. Bireylerde internet kullanımının oranı ise yüzde 85 düzeyinde.

Bu oranları kıyaslamalı ki gelişmenin hızını görelim...

On yıl öncesi, 2012 yılı... Hanelerdeki internete erişim oranı ile bireysel internet kullanım oranı aynı düzeyde, yüzde 47.

On yılda nereden nereye gelmişiz. İnternete bağlanma oranı ve kullanım neredeyse ikiye katlanmış.

İşte o yüzden diyorum ya "Çıkar telefonunu” diyenlerin oranı hızla azalıyor ve giderek de azalacak.

Yüzde 83 düzenli internet kullanıyor

TÜİK’in 16-74 yaş grubunu kapsayan çalışmasına göre bireylerin yüzde 83’ü düzenli olarak internet kullanıyor. Oran erkeklerde yüzde 87, kadınlarda yüzde 79 düzeyinde bulunuyor. Günde birkaç kez internete bağlananların oranı da yüzde 69 düzeyinde. Bu oran erkeklerde yüzde 73, kadınlarda yüzde 65.