  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. KERİM ÜLKER
  4. Çikolata kralı Niğdeli Leonidas doğduğu topraklara geri döndü    

Çikolata kralı Niğdeli Leonidas doğduğu topraklara geri döndü    

KERİM ÜLKER
KERİM ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

Geçtiğimiz yıl dünyaya mal olan küresel şirketlerin öyküleriyle ilgili bir dizi hazırlamıştım. Keyifle kaleme aldığım bu dizide dikkatimi çeken markalardan biri de dünyaca ünlü çikolata markası Leonidas olmuştu. Zira dünyanın 42 ülkesinde 1.300’den fazla mağazası bulunan Avrupalı bu çikolata devinin öyküsü Türkiye’de başlıyor. Gelin o hikayeyi kısa sizlere tekrar hatırlatayım, ardından da haberimize geçelim. 1882 yılında Niğde’de doğan Leonidas Kestekides, 18 yaşına dek köyünde kendi yaptıkları tatlı ve dondurmaları satarak geçimini sağlıyor. Ardından önce Yunanistan’a, oradan İtalya’ya, en sonunda da ABD’ye yol alan genç Leonidas, 1910’da son durağı olan Belçika’ya gider ve burada çikolata üretimine başlar. 1913’de ilk mağazasını Belçika’nın Ghent şehrinde açtıktan sonra, aynı yıl katıldığı Dünya Çikolata Fuarı’nda altın madalya kazanır.              

Adı kurucusundan, logosu Sparta Kralı'ndan

Kestekides, Leonidas adını verdiği markasının logosunda da Sparta’nın ünlü kralı Leonidas’a atıfta bulunur. 1922’de yeğeni Basilio Kestekides’in Brüksel’e gelerek kendisiyle beraber çalışmaya başlaması ile şirket yeni bir büyüme dönemine girer. 1937 yılında Basilio şirket için Leonidas markasını ve ilk logosunu tescil ettirir. 70’lerde sonra ailenin yeni jenerasyonu işleri devralarak şirketi büyütmeye devam eder. Bugün Leonidas, 43’üncü ülkeye adım atmış durumda. O da Türkiye, yani Leonidas doğduğu topraklara geri döndü.          

Bundan 20 yıl önce de Leonidas markası Türkiye’de faaliyet gösterdi. Kısa bir süre İstanbul’da mağaza kuran marka, hedeflenen başarıyı sağlayamayınca kapandı ve Türkiye’den çekildi. Yani geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız tekrar İstanbul’a gelen marka, şansını yeniden deneyecek. 

5 yılda 15 mağazaya ulaşmayı hedefledi      

Leonidas’ı Türkiye’ye tekrar getiren isim Bosna Gıda’nın patronu Zeynep Bosna oldu. Leonidas ile 15 yıl önce Belçika’da tanıştıklarını anlatan Bosna, “Eşim ve ben çikolatayı çok seven bir aileyiz. Bu markayı Türkiye'ye getirme çabamız ise 2010'ların başına uzanıyor. Leonidas üst yönetiminin Türkiye pazarına olumlu bakışı ve bizim kararlılığımız sonucunda 2021 yılının Temmuz ayı itibariyle markanın Türkiye distribütörlüğünü aldık. Yaklaşık 109 yıllık bu Belçika markasının kurucusunun Anadolu topraklarından çıkan bir Rum olması, ürünlerinde palm yağı kullanmamaları, hep en iyi kalite ürünleri, örneğin Türkiye'den ithal ettikleri fındıkları kullanmaları, hala bir aile şirketi olarak kalmış olmaları bizleri çok etkiledi. İnşallah uzun yıllar sürecek bir işbirliğine çeviririz bu girişimimizi” diyor. Zeynep Bosna, 20 yılı aşkın bir süre hem finans hem de telekom sektörlerinde, pazarlama alanında çalışmış bir profesyonel. Ticarette ilk adımı Leonidas ile attıklarını kaydeden Zeynep Bosna, “Hedefimiz 5 sene içerisinde Türkiye genelinde 15 mağazaya ulaşmak” diye anlatıyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Ukrayna, 30 yıl öncesinin pişmanlığını yaşıyor 21 Şubat 2022
İsrail Türk şirketini, Hayfa Limanı ihalesinden diskalifiye etti 15 Şubat 2022
Renaissance İzmir, Oran Grubu’nun oldu 14 Şubat 2022
Belçikalı şirketlerin Türkiye ile kimyası tuttu 09 Şubat 2022
İsrail ile ilk resmi temasa ABD’de geçildi 08 Şubat 2022
Kuzey Makedonya Olimpiyat Komitesi Kiğılı ile yürüdü 07 Şubat 2022
Vakko, Fuudy’nin yüzde 30’unu aldı 03 Şubat 2022
İsviçreli asansör devi Schindler, Türk şirket Omsan’ı satın aldı 02 Şubat 2022
OYAK, kuruyemiş pazarına da giriyor 31 Ocak 2022
"Türkiye’nin kaybı büyük olur” 27 Ocak 2022