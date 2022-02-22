Çikolata kralı Niğdeli Leonidas doğduğu topraklara geri döndü    

Geçtiğimiz yıl dünyaya mal olan küresel şirketlerin öyküleriyle ilgili bir dizi hazırlamıştım. Keyifle kaleme aldığım bu dizide dikkatimi çeken markalardan biri de dünyaca ünlü çikolata markası Leonidas olmuştu. Zira dünyanın 42 ülkesinde 1.300’den fazla mağazası bulunan Avrupalı bu çikolata devinin öyküsü Türkiye’de başlıyor. Gelin o hikayeyi kısa sizlere tekrar hatırlatayım, ardından da haberimize geçelim. 1882 yılında Niğde’de doğan Leonidas Kestekides, 18 yaşına dek köyünde kendi yaptıkları tatlı ve dondurmaları satarak geçimini sağlıyor. Ardından önce Yunanistan’a, oradan İtalya’ya, en sonunda da ABD’ye yol alan genç Leonidas, 1910’da son durağı olan Belçika’ya gider ve burada çikolata üretimine başlar. 1913’de ilk mağazasını Belçika’nın Ghent şehrinde açtıktan sonra, aynı yıl katıldığı Dünya Çikolata Fuarı’nda altın madalya kazanır.

Adı kurucusundan, logosu Sparta Kralı'ndan

Kestekides, Leonidas adını verdiği markasının logosunda da Sparta’nın ünlü kralı Leonidas’a atıfta bulunur. 1922’de yeğeni Basilio Kestekides’in Brüksel’e gelerek kendisiyle beraber çalışmaya başlaması ile şirket yeni bir büyüme dönemine girer. 1937 yılında Basilio şirket için Leonidas markasını ve ilk logosunu tescil ettirir. 70’lerde sonra ailenin yeni jenerasyonu işleri devralarak şirketi büyütmeye devam eder. Bugün Leonidas, 43’üncü ülkeye adım atmış durumda. O da Türkiye, yani Leonidas doğduğu topraklara geri döndü.

Bundan 20 yıl önce de Leonidas markası Türkiye’de faaliyet gösterdi. Kısa bir süre İstanbul’da mağaza kuran marka, hedeflenen başarıyı sağlayamayınca kapandı ve Türkiye’den çekildi. Yani geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız tekrar İstanbul’a gelen marka, şansını yeniden deneyecek.

5 yılda 15 mağazaya ulaşmayı hedefledi

Leonidas’ı Türkiye’ye tekrar getiren isim Bosna Gıda’nın patronu Zeynep Bosna oldu. Leonidas ile 15 yıl önce Belçika’da tanıştıklarını anlatan Bosna, “Eşim ve ben çikolatayı çok seven bir aileyiz. Bu markayı Türkiye'ye getirme çabamız ise 2010'ların başına uzanıyor. Leonidas üst yönetiminin Türkiye pazarına olumlu bakışı ve bizim kararlılığımız sonucunda 2021 yılının Temmuz ayı itibariyle markanın Türkiye distribütörlüğünü aldık. Yaklaşık 109 yıllık bu Belçika markasının kurucusunun Anadolu topraklarından çıkan bir Rum olması, ürünlerinde palm yağı kullanmamaları, hep en iyi kalite ürünleri, örneğin Türkiye'den ithal ettikleri fındıkları kullanmaları, hala bir aile şirketi olarak kalmış olmaları bizleri çok etkiledi. İnşallah uzun yıllar sürecek bir işbirliğine çeviririz bu girişimimizi” diyor. Zeynep Bosna, 20 yılı aşkın bir süre hem finans hem de telekom sektörlerinde, pazarlama alanında çalışmış bir profesyonel. Ticarette ilk adımı Leonidas ile attıklarını kaydeden Zeynep Bosna, “Hedefimiz 5 sene içerisinde Türkiye genelinde 15 mağazaya ulaşmak” diye anlatıyor.