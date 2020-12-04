“Çılgın Proje” enflasyonu dövizi/faizi düşürür...

Ayçiçeğinde çılgın proje...

Buğdayda çılgın proje…

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“Ayçiçeği üretebilmenin neresi çılgınca?” demeyin…

Alışkanlıkların/olağanlığın dışına çıkmaktır “çılgınlık”…

Yetecek kadar ayçiçeği üretemiyorken, üretmeye başlamak, dışına çıkmaktır olağanlığın…

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Üniversite sınavında matematikte 0 çeken 400 bin gencimize çabalamayı, zekasını çalıştırmayı öğretmeye soyunmak “zorunlu çılgın projedir”…

Meslek Liseleri ve üniversitelerde nicelik değil, nitelik artırmak da “çok zorunlu çılgın proje”dir...

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Her yıl mezun olan bin 800 eczacımızı, bir o kadar biyoloğumuzu dükkan açmakla yetindirmeyip, aşı/ilaç geliştirecek nitelikle donatmak “katmerli çılgın projedir”…

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Nitelikli gençlerimiz sayesinde: Endüstriyel kalıpta gelişmek…

Tasarımda ilerlemek…

Motor, rüzgâr türbini, güneş pili üretebilmek “çok çılgın projedir”...

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Kromu ferro kroma çevirip satabilmek...

Mermeri işleyip ihraç etmek…

Bakırı, boru işleyebilmek de “çok gerekli çılgın projedir”...

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Dronla gübreleme/ilaçlamayla gübre/ilaç kullanımını yarı yarıya azaltabilmek…

Hem sağlıktan kazandıracak, hem de tarımda yarım milyar dolara yakın maliyetten kurtaracak çılgın projedir...

VELHASIL…

Listeyi, “atıl ve/veya verimsiz bıraktığımız binlerce potansiyel kaynağımızla” uzatabiliriz…

Yüzde 14’ü aşan yüksek enflasyonu da, dövizi de, faizi de, işsizliği de bu projelerle düşürebiliriz…

Bahçeleri, kafeleri, güzellik salonlarını, köprüleri, yolları, uçakları, trenleri “çabalayarak gerçekleştirebileceğimiz” bu projelerden sağlayacağımız gelir sayesinde, kredi borcumuzu düşünmeden/huzurla kullanabiliriz...