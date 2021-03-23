Çimentoya ‘Bilim’le girdi, 135 milyon Euro yatırımla ‘prototip’ yaptı

ODTÜ Makine Mühendisliği’nden 1982 yılında mezun olan Cemal Bilim, başlangıçta akademisyen olmaya dönük adım attı. ODTÜ’de bir süre asistan olarak görev yaptı.

Çok geçmeden akademisyenlik yolculuğundan vazgeçip, Güriş Holding’e girdi. Güriş’teki döneminde Altınkaya Barajı’nda çalıştı.

1989’da Güriş’ten ayrıldı, kendi şirketini kurdu:

• Bilim Makine, İnşaat, Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirketi kurduğunda çimento makineleri üretimine yoğunlaşmak üzere kendisine yol haritası çizdi. Çimento fabrikalarının anahtar teslimi kurulmasında rol oynamaya başladı. İlk başladığında çimento fabrikalarında yerli makine kullanım oranı yüzde 15’ler düzeyindeydi.

Bir yandan ürettiği çimento makinelerinin sayısı artarken, diğer taraftan anahtar teslimi fabrika kurma konusunda öne çıktı. Son yıllarda kendi tasarlayıp kurdukları anahtar teslimi çimento fabrikalarında kullandığı yerli makine oranı yüzde 80’e çıktı.

Anahtar teslimi kurduğu fabrikaların makinelerini Bursa Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) Bilim Makine’de üretti.

Bir süre önce Ahmet Ertürk’ün Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığı döneminde kurumun elindeki çimento fabrikalarını yöneten Hidayet Nalçacı aradı:

- Şu anda Dinçer Çimento’da CEO olarak görev yapıyorum. Şirketimiz Bilecik Vezirhan’da bir çimento yatırımı yaptı. O fabrikayı gezmenizi, Yönetim Kurulu Başkanımız Cemal Bilim’le sohbet etmenizi çok isterim.

Nalçacı’nın daveti üzerine Vezirhan’daki Dinçer Çimento’da Bilim Makine’nin de Yönetim Kurulu Başkanı olan Cemal Bilim ve Dinçer Çimento Genel Müdürü Mürsel Kaya ile buluştum.

Cemal Bilim, önce Bilim Makine’nin öyküsünü özetleyip, anahtar teslimi kurdukları bazı çimento fabrikalarından örnekler verdi:

- Eren Holding’in Mersin’deki Medcem, Prof. Yasemin Açık’ın Elazığ’daki Seza Çimentosu’nu Sanko’nun Bartın’daki çimento fabrikasını, Söke’deki Batıçim’i biz kurduk.

Ardından ekledi:

- Tamamı anahtar teslimi olmak üzere toplam 21 çimento fabrikası kurduk. Türkiye’deki tüm çimento fabrikalarına bir şekilde elimiz değdi.

Sonra “Vezirhan Çimento” markasıyla üretim yapan Dinçer Çimento yatırımına geçti:

- Elimde imkan vardı. “Bir çimento fabrikası kurup, sektöre anlatmaya çalıştığım makinelerimi orada kullanayım” diye düşündüm. Gerçek fabrika olmakla birlikte Bilim Makine’nin makinelerinin kullanıldığı bir “prototip” diye düşündüm.

Dinçer Çimento’yu 135 milyon Euro’luk yatırımla kurduklarını belirtti:

- 2017 Kasım ayında temel attık. 2019 Kasım ayında deneme üretimine başladık. Ocak 2020’de de normal üretime geçtik. Pandemi nedeniyle 2020’de 3 ay kadar durmak zorunda kaldık. Üretiminizin yüzde 50’si ihracata gidiyor.

Hidayet Nalçacı araya girdi:

- 236 bin ton çimento, 113 bin ton klinker ihraç ettik.

Cemal Bilim sürdürdü:

- Allah bize pek petrol vermemiş ama bol miktarda taş vermiş. Taşı kırıp, öğütüp pişiriyoruz. Un haline getiriyoruz. Bu kadar emeğe rağmen dünyanın en ucuz çimentosunu Türkiye satıyor dünyaya.

Nalçacı, çimento üretimindeki ana maliyet unsuruna dikkat çekti:

- Maliyetin yüzde 75’ini yakıt ve enerji oluşturuyor.

Bilim, Vezirhan’daki istihdamı bildirdi:

- Çimento fabrikamızda doğrudan 250 kişi çalışıyor. Taşeronlarla birlikte istihdam 600’ü buluyor.

Fabrika turu sırasında taş kırıcı bölüme dikkat çekti:

- Daha önce 700 tonluk kırıcı üretiyorduk. Sanko’da 2 tane 700 tonluk kırıcımız çalışıyor. 1000 tonluk kırıcı yaptık. Çimento fabrikaları, “daha önce denenmemiş” diye almak istemedi. Biz de kendi fabrikamızda kullandık. Burası 1000 tonluk kırıcıya referans olacak.

Cemal Bilim, anahtar teslimi çimento fabrikaları kurarken, hizmet verdiği sektörde de elini taşın altına koymuş oldu…

Bir yandan çimento üretecek, diğer taraftan fabrikayı Bilim Makine’nin vitrini gibi kullanmış olacak…

78 filtre koyduk misyon düzeyi 7-8 miligrama indi

Dinçer Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Bilim, yönetmeliklere göre nominal metreküpte emisyon düzeyinin 35 miligramı aşmaması gerektiğini belirtti:

- Avrupa ülkelerinde de üst sınır 35 miligramdır. Bu fabrikada emisyonu 10 miligramın altına çekmeyi başardık. 7-8 miligram düzeyinde.

Fabrikada her toz noktasına bir filtre koyduklarını bildirdi:

- Fabrikamızda toplam 78 filtre çalışıyor. Sadece filtrelerin maliyeti 10 milyon Euro.

Normalde kullanılan filtre sayısını merak ettim, paylaştı:

- Çimento fabrikalarında normalde ortalama 30 dolayında filtre olur.

Bacadan çıkan gaz 100 derece

Cemal Bilim, Bilim Makine Yönetim Kurulu Başkanı şapkasıyla anahtar teslimi yaptıkları Sanko’nun Bartın’daki çimento fabrikasının bir özelliğine işaret etti:

- Bartın’daki fabrika, çimento fabrikaları arasında enerji verimliliği açısından öne çıktı. Bartın’daki fabrikada 1 kilo klinker için 700 kilo kalori harcanıyor.

Dinçer Çimento Genel Müdürü Mürsel Kaya araya girdi:

- Bizim fabrikamızda 680 kilo kaloriye inildi.

Cemal Bilim, bunun anlamını şöyle açıkladı:

- Yani, bacadan aşırı sıcak gaz salmıyoruz. Yakıt tam yanıyor. Normalde çimento fabrikalarının bacasından çıkan gaz 200-300 derecedir. Dinçer Çimento’da bacadan çıkan gazın sıcaklığı 100 derece.

‘Bilim’in ihracatı 25 milyon dolar

Bilim Makine Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Bilim, Bursa Nilüfer OSB’de 4 fabrikadan oluşan 45 bin metrekarelik entegre tesiste üretim yaptıklarını belirtti:

- 55’i mühendis, toplam 800 personelle üretimi sürdürüyoruz. 2020 yılını 250 milyon lira ciroyla kapattık.

Şirketin ihracatını sordum, yanıtladı:

- Yurt dışındaki bazı şirketlere fason üretim de yapıyoruz. İhracatımız 25 milyon dolar civarında.