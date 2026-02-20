Çin, ABD tahvillerini satarsa: Küresel finansal sistem nereye evrilir?
Küresel finans sisteminin en kırılgan noktası nerede? Bu soruya verilecek yanıt, çoğu zaman yüksek enflasyon, jeopolitik gerilimler ya da resesyon riskleri olur. Oysa sistemin asıl hassas damarı, daha sessiz ama çok daha derin bir yerde atıyor: ABD Hazine tahvilleri piyasasında.
Dünya ekonomisinin omurgasını oluşturan dolar likiditesi, büyük ölçüde ABD tahvil piyasasının istikrarına dayanıyor. Ve bu piyasanın en önemli dış alıcılarından biri, uzun yıllardır Çin.
Peki ya Çin, elindeki ABD tahvillerini azaltmaya başlarsa?
Bu soru teorik bir egzersiz değil. Küresel güç dengesi yeniden şekillenirken, Washington ile Pekin arasındaki stratejik rekabet ekonomik cephede derinleşiyor. Teknoloji ambargoları, ticaret kısıtlamaları, finansal yaptırımlar… Tüm bu gelişmeler, iki ülke arasındaki ekonomik bağların eskisi kadar güvenli olmadığını gösteriyor.
Ve tam da bu noktada, küresel sistemin kırılganlığı ortaya çıkıyor.
Çin’in elindeki ABD tahvilleri neden önemli?
Çin, uzun yıllar boyunca ihracat fazlasını ABD tahvillerine yönlendirdi. Bu hem dolar rezervlerini değerlendirmek hem de yuanın aşırı değerlenmesini engellemek için rasyonel bir tercihti.
Bugün Çin’in elindeki ABD Hazine tahvili stoku geçmiş zirvelerin altında olsa da hâlâ yüz milyarlarca dolar seviyesinde. Bu miktar, ABD tahvil piyasasının toplam büyüklüğü içinde tek başına sistemi yıkacak bir oran olmayabilir. Ancak mesele sadece miktar değil, güven algısıdır.
Tahvil piyasasında fiyatlamalar beklentiyle çalışır. Eğer piyasalar Çin’in sistematik bir satış sürecine gireceğini düşünürse, satışın kendisinden önce faizler yükselmeye başlar. Faizlerin yükselmesi ise zincirleme bir etki yaratır.
Tahvil faizi yükselirse ne olur?
ABD 10 yıllık tahvil faizi, küresel risk fiyatlamasının referans oranıdır. Bu oran yükseldiğinde: ABD’nin borçlanma maliyeti artar, şirket tahvilleri daha pahalı hale gelir, gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı hızlanır, Dolar güçlenir, küresel likidite daralır.
Ancak burada kritik bir paradoks var. Eğer faiz artışı büyüme kaynaklı değil, güven kaybı kaynaklı olursa; bu durum sistemik risk yaratır. Yani yatırımcılar daha yüksek getiri için değil, daha yüksek risk algısı nedeniyle faiz talep eder. Bu da küresel varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabilir.
ABD’nin borç dinamiği: Kırılgan zemin
ABD’nin kamu borcu son yıllarda hızla artmış durumda. Bütçe açıkları genişliyor, faiz ödemelerinin toplam bütçe içindeki payı yükseliyor. Eğer tahvil faizleri kalıcı olarak yukarı giderse, borç servisi maliyetleri ciddi bir baskı oluşturur.
Burada şu soru önemlidir:
ABD, yükselen faiz ortamında borcunu sürdürülebilir şekilde çevirebilir mi? Kısa vadede evet. Çünkü dolar hâlâ rezerv para. Ancak orta ve uzun vadede, tahvil talebindeki zayıflama ABD’nin manevra alanını daraltabilir ve tam bu noktada altın ve gümüş devreye girer.
Altın neden tepki verir?
Altın, yalnızca enflasyona karşı bir koruma aracı değildir. Aynı zamanda para sistemine duyulan güvenin parametresidir.
Eğer Çin gibi büyük bir rezerv sahibi ülke ABD tahvillerini azaltmaya başlarsa, piyasada şu algı oluşur:
“Rezerv çeşitlendirmesi hızlanıyor.”
Bu durum merkez bankalarının altın talebini artırabilir. Nitekim son yıllarda birçok ülke altın rezervlerini yükseltiyor.
Altın fiyatı böyle bir senaryoda iki nedenle yükselebilir:
1 Dolar sistemine yönelik güven sorgulanır.
2 Jeopolitik risk primi artar.
Bu yükseliş, klasik enflasyon hikâyesinden farklıdır. Bu daha çok finansal mimariye duyulan güvenle ilgilidir.
Gümüş neden daha volatil olur?
Gümüş, altına göre daha karmaşık bir varlıktır. Hem kıymetli metal hem de sanayi metali özelliği taşır.
ABD–Çin geriliminin artması ve tahvil piyasasında stres oluşması halinde:
-Güvenli liman talebi gümüşü yukarı iter.
-Ancak küresel büyüme yavaşlarsa sanayi talebi zayıflar.
Bu nedenle gümüş fiyatı daha sert dalgalanır.
Çin gerçekten satış yapabilir mi?
Bu sorunun cevabı stratejiktir.
Çin’in agresif bir satış yapması, kendi rezervlerinin değerini de düşürür. Ayrıca yuan üzerinde baskı oluşturur. Bu nedenle ani ve sert bir tasfiye olasılığı düşük görünür.
Ancak kademeli azaltım ve rezerv çeşitlendirmesi çok daha olasıdır.
Asıl risk, Çin’in satışından ziyade şu ihtimaldir: Piyasaların böyle bir satış beklentisini fiyatlamaya başlaması. Finansal krizler çoğu zaman gerçekleşen olaylardan değil, beklentilerden doğar.
Küresel sermaye akımları ve zincirleme etki
Eğer ABD tahvil faizleri yükselirse:
-Gelişmekte olan ülke tahvillerinden çıkış olur.
-Riskli varlıklar baskı görür.
-Küresel hisse senetlerinde düzeltme yaşanabilir.
-Likidite daralması kredi piyasasını etkiler.
Bu senaryoda yatırımcılar genellikle üç varlığa yönelir:
-ABD doları
-Altın
-Kısa vadeli tahviller
Ancak paradoks şudur: Eğer sorun doların güveni ise, altın daha güçlü tepki verir.
Yeni bir finansal denge arayışı mı?
Çin’in ABD tahvillerini azaltması, doların hemen rezerv para statüsünü kaybedeceği anlamına gelmez. Ancak bu süreç, çok kutuplu bir rezerv sistemine geçişin işareti olabilir.
Altın burada tarafsız rezerv varlık olarak öne çıkar.
Merkez bankalarının altın alımları, aslında bu dönüşümün sessiz göstergesidir.
Yatırımcı için stratejik çıkarım
Bu senaryoda yatırımcıların üç noktaya dikkat etmesi gerekir:
1 ABD 10 yıllık tahvil faizinin yönü.
2 Çin’in rezerv kompozisyonuna dair veriler.
3 Altın/gümüş oranındaki hareket.
Çin’in ABD tahvillerini azaltması, tek başına küresel sistemi yıkmaz. Ancak bu süreç, finansal mimaride bir kırılmanın habercisi olabilir.
Dolar hâlâ güçlü. ABD tahvil piyasası hâlâ derin. Ancak borç seviyesi yüksek, jeopolitik rekabet sert ve güven algısı kırılgan.
Altın ve gümüş fiyatlarının yükselişi, yalnızca yatırımcı coşkusunu değil; sistemik bir temkin arayışını yansıtıyor olabilir.
Büyük krizler bir anda patlamaz. Önce güven aşınır sonra faiz yükselir, ardından likidite daralır.
Asıl soru şu: Küresel sistem, güven erozyonunu kaldırabilecek kadar güçlü mü? Bu sorunun cevabı, önümüzdeki yılların en belirleyici ekonomik hikâyesi olacak.
|Borsa
|13.804,21
|-3,20 %
|Dolar
|43,8416
|0,19 %
|Euro
|51,6427
|0,06 %
|Euro/Dolar
|1,1772
|0,03 %
|Altın (GR)
|7.028,20
|-0,13 %
|Altın (ONS)
|4.996,52
|-0,11 %
|Brent
|71,6800
|0,10 %