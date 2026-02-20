Çin, ABD tahvillerini satarsa: Küresel finansal sistem nereye evrilir?

Küresel finans sisteminin en kırıl­gan noktası nerede? Bu soruya ve­rilecek yanıt, çoğu zaman yüksek enflas­yon, jeopolitik gerilimler ya da resesyon riskleri olur. Oysa sistemin asıl hassas damarı, daha sessiz ama çok daha derin bir yerde atıyor: ABD Hazine tahvilleri piyasasında.

Dünya ekonomisinin omurgasını oluş­turan dolar likiditesi, büyük ölçüde ABD tahvil piyasasının istikrarına dayanıyor. Ve bu piyasanın en önemli dış alıcıların­dan biri, uzun yıllardır Çin.

Peki ya Çin, elindeki ABD tahvillerini azaltmaya başlarsa?

Bu soru teorik bir egzersiz değil. Kü­resel güç dengesi yeniden şekillenirken, Washington ile Pekin arasındaki strate­jik rekabet ekonomik cephede derinle­şiyor. Teknoloji ambargoları, ticaret kı­sıtlamaları, finansal yaptırımlar… Tüm bu gelişmeler, iki ülke arasındaki eko­nomik bağların eskisi kadar güvenli ol­madığını gösteriyor.

Ve tam da bu noktada, küresel sistemin kırılganlığı ortaya çıkıyor.

Çin’in elindeki ABD tahvilleri neden önemli?

Çin, uzun yıllar boyunca ihracat faz­lasını ABD tahvillerine yönlendirdi. Bu hem dolar rezervlerini değerlendirmek hem de yuanın aşırı değerlenmesini en­gellemek için rasyonel bir tercihti.

Bugün Çin’in elindeki ABD Hazine tahvili stoku geçmiş zirvelerin altın­da olsa da hâlâ yüz milyarlarca dolar seviyesinde. Bu miktar, ABD tahvil pi­yasasının toplam büyüklüğü içinde tek başına sistemi yıkacak bir oran olma­yabilir. Ancak mesele sadece miktar değil, güven algısıdır.

Tahvil piyasasında fiyatlamalar bek­lentiyle çalışır. Eğer piyasalar Çin’in sis­tematik bir satış sürecine gireceğini dü­şünürse, satışın kendisinden önce faizler yükselmeye başlar. Faizlerin yükselmesi ise zincirleme bir etki yaratır.

Tahvil faizi yükselirse ne olur?

ABD 10 yıllık tahvil faizi, küresel risk fiyatlamasının referans oranıdır. Bu oran yükseldiğinde: ABD’nin borçlanma maliyeti artar, şirket tahvilleri daha pahalı hale gelir, gelişmekte olan ülkelerden ser­maye çıkışı hızlanır, Dolar güçle­nir, küresel likidite daralır.

Ancak burada kritik bir para­doks var. Eğer faiz artışı büyüme kaynaklı değil, güven kaybı kay­naklı olursa; bu durum sistemik risk yaratır. Yani yatırımcılar daha yüksek getiri için değil, daha yüksek risk algısı nedeniyle faiz talep eder. Bu da kü­resel varlık fiyatlarında sert dalgalanma­lara yol açabilir.

ABD’nin borç dinamiği: Kırılgan zemin

ABD’nin kamu borcu son yıllarda hızla artmış durumda. Bütçe açıkları genişli­yor, faiz ödemelerinin toplam bütçe için­deki payı yükseliyor. Eğer tahvil faizleri kalıcı olarak yukarı giderse, borç servisi maliyetleri ciddi bir baskı oluşturur.

Burada şu soru önemlidir:

ABD, yükselen faiz ortamında borcunu sürdürülebilir şekilde çevirebilir mi? Kı­sa vadede evet. Çünkü dolar hâlâ rezerv para. Ancak orta ve uzun vadede, tahvil talebindeki zayıflama ABD’nin manevra alanını daraltabilir ve tam bu noktada al­tın ve gümüş devreye girer.

Altın neden tepki verir?

Altın, yalnızca enflasyona karşı bir koruma aracı değildir. Aynı zamanda para sistemine duyulan güvenin para­metresidir.

Eğer Çin gibi büyük bir rezerv sahibi ülke ABD tahvillerini azaltmaya başlar­sa, piyasada şu algı oluşur:

“Rezerv çeşitlendirmesi hızlanıyor.”

Bu durum merkez bankalarının altın talebini artırabilir. Nitekim son yıllarda birçok ülke altın rezervlerini yükseltiyor.

Altın fiyatı böyle bir senaryoda iki ne­denle yükselebilir:

1 Dolar sistemine yönelik güven sorgu­lanır.

2 Jeopolitik risk primi artar.

Bu yükseliş, klasik enflasyon hikâ­yesinden farklıdır. Bu daha çok finansal mimariye duyulan güvenle ilgilidir.

Gümüş neden daha volatil olur?

Gümüş, altına göre daha karmaşık bir varlıktır. Hem kıymetli metal hem de sa­nayi metali özelliği taşır.

ABD–Çin geriliminin artması ve tah­vil piyasasında stres oluşması halinde:

-Güvenli liman talebi gümüşü yuka­rı iter.

-Ancak küresel büyüme yavaşlarsa sanayi talebi zayıflar.

Bu nedenle gümüş fiyatı daha sert dal­galanır.

Çin gerçekten satış yapabilir mi?

Bu sorunun cevabı stratejiktir.

Çin’in agresif bir satış yapması, kendi rezervlerinin değerini de düşürür. Ayrı­ca yuan üzerinde baskı oluşturur. Bu ne­denle ani ve sert bir tasfiye olasılığı dü­şük görünür.

Ancak kademeli azaltım ve rezerv çe­şitlendirmesi çok daha olasıdır.

Asıl risk, Çin’in satışından ziyade şu ihtimaldir: Piyasaların böyle bir satış beklentisini fiyatlamaya başlaması. Fi­nansal krizler çoğu zaman gerçekleşen olaylardan değil, beklentilerden doğar.

Küresel sermaye akımları ve zincirleme etki

Eğer ABD tahvil faizleri yükselirse:

-Gelişmekte olan ülke tahvillerin­den çıkış olur.

-Riskli varlıklar baskı görür.

-Küresel hisse senetlerinde düzelt­me yaşanabilir.

-Likidite daralması kredi piyasasını etkiler.

Bu senaryoda yatırımcılar genellikle üç varlığa yönelir:

-ABD doları

-Altın

-Kısa vadeli tahviller

Ancak paradoks şudur: Eğer sorun doların güveni ise, altın daha güçlü tep­ki verir.

Yeni bir finansal denge arayışı mı?

Çin’in ABD tahvillerini azaltması, do­ların hemen rezerv para statüsünü kay­bedeceği anlamına gelmez. Ancak bu sü­reç, çok kutuplu bir rezerv sistemine ge­çişin işareti olabilir.

Altın burada tarafsız rezerv varlık ola­rak öne çıkar.

Merkez bankalarının altın alımları, as­lında bu dönüşümün sessiz göstergesidir.

Yatırımcı için stratejik çıkarım

Bu senaryoda yatırımcıların üç nokta­ya dikkat etmesi gerekir:

1 ABD 10 yıllık tahvil faizinin yönü.

2 Çin’in rezerv kompozisyonuna dair veriler.

3 Altın/gümüş oranındaki hareket.

Çin’in ABD tahvillerini azaltması, tek başına küresel sistemi yıkmaz. Ancak bu süreç, finansal mimaride bir kırılma­nın habercisi olabilir.

Dolar hâlâ güçlü. ABD tahvil piyasası hâlâ derin. Ancak borç seviyesi yüksek, jeo­politik rekabet sert ve güven algısı kırılgan.

Altın ve gümüş fiyatlarının yükseli­şi, yalnızca yatırımcı coşkusunu değil; sistemik bir temkin arayışını yansıtıyor olabilir.

Büyük krizler bir anda patlamaz. Ön­ce güven aşınır sonra faiz yükselir, ardın­dan likidite daralır.

Asıl soru şu: Küresel sistem, güven erozyonunu kaldırabilecek kadar güç­lü mü? Bu sorunun cevabı, önümüzdeki yılların en belirleyici ekonomik hikâye­si olacak.