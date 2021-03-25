Çin aşısını getiren Keymen İlaç şimdi de Arnavutluk’la anlaştı

Dünyayı etkilemeye devam eden yeni Koronavirüs’le mücadelede Türkiye, aşılama sürecine devam ediyor. 14 Ocak’ta başlayan aşı uygulaması kapsamında 21 Mart’a kadar en az 13 milyon doz aşı yapıldı. 8 milyonu aşkın kişi en az bir doz aşı alırken, yaklaşık 5 milyon kişi de ikinci doz Covid-19 aşısı yaptırdı. Türkiye, aşı uygulamasında adetsel anlamda ABD, Çin, Hindistan, İngiltere ve Brezilya’nın ardından 6‘ncı sırada yer alırken, nüfusa göre uygulamada ise yüzde 9.7 ile 14’üncü. Ülkeler genel olarak iki veya daha fazla aşı uygularken, Türkiye, Rusya ve Endonezya ise tek firmadan tedarik sağlıyor. Rusya kendi aşısı Sputnik V’i Türkiye ise Çin’e ait Sinovac tercih ediliyor. Türkiye’ye bu aşıyı ise Türk firması Keymen İlaç getiriyor.

BÜTÇE AÇIKLANMADI

Aşı sıkıntısının konuşulmaya başlandığı bu süreçte Keymen İlaç’ın tedarik bütçesi ise açıklanmıyor. Bu da şirketin gündeme gelmesini ve tartışmalara neden oluyor. Ancak bu tartışma sadece Türkiye’de değil, Arnavutluk’ta da başlayacak gibi görünüyor. Zira Arnavutluk Hükümeti, dün Türk distribütörlük şirketi Keymen İlaç ile anlaşma yaptı. Arnavutluk Hükümeti, geçen hafta Covid-19 için aşı sağlama sürecinde şirketlerle müzakereye girmeye karar vermişti. Bu süreç tamamlandı ve Koronavirüse karşı Çin Sinovac’ın ürettiği Coronavac aşısını sağlamak için Keymen İlaç ile anlaştı. Arnavutluk Hükümeti tarafından onaylanan ve Resmi Gazete’de duyurulan anlaşmada tartışmalar ise yapılan işbirliğinin ticari sır olarak açıklanmaması oldu.

TÜRKİYE, BOSNA-HERSEK’E BAĞIŞ YAPTI

Yeni anlaşma Keymen İlaç ile Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Yeniden Yapılanma Devlet Bakanlığı, Halk Sağlığı Enstitüsü ile birlikte yapıldı. Arnavutluk şimdiye kadar sınırlı miktarda ABD Pfizer aşısı, İngiltere AstraZeneca ve Rus Sputnik V aşıları kullanıyordu. Dün

Arnavutluk, Rusya’dan 10 bin dozluk "Sputnik V" aşısı aldı. Bu aşıyı ise Birleşik Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed tarafından bağışladı. Hatırlatmakta fayda var. Geçtiğimiz hafta da Türkiye, Bosna-Hersek’e 30 bin doz Sinovac aşışı bağışlamıştı.

Türkiye Çin’den gelecek yeni aşıları, aşıları getiren Keymen İlaç’ı, aşılamada ödenen tutarları konuşmaya, tartışmaya devam ediyor. Benzer bir tartışmanın Keymen ile Arnavutluk Hükümeti arasında imzalanan anlaşmadaki “ticari sır” maddesiyle başladığını görüyoruz.