Çin ayrı bir çağda mı yaşıyor?

“Made in China” etiketiyle tüm dünyada imalat sektöründe bir numara olan Çin, otomasyon ve akıllı teknolojilerin kullanımıyla artık tüm dünyada zirveye oynuyor. Çin’e giden Batılı iş insanları ve CEO’lar, ülkenin ağır oto­masyonlu imalat endüstrisinin, özellikle elektrik­li araçlar konusunda Batılı ülkeleri hızla geride bı­rakabileceği konusunda uyarıyorlar.

Yöneticiler, Çin’deki fabrikalarda robotların işin büyük bir kısmını tek başına yaptığı anlatı­yor. Fabrika üretiminde otomasyon o kadar ileri seviyede ki üretim yapılan devasa ve karanlık fab­rikalarda insanlar için ışıkları açmaya bile gerek duyulmuyor.

İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre, İn­giliz enerji tedarikçisi Octopus'un patronu Greg Jackson, Çin’de gördüklerini şöyle anlatıyor: “Astronomik sayıda cep telefonu üreten karanlık bir fabrikayı ziyaret ettik. Süreç o kadar otoma­tikleştirilmişti ki, üretim tarafında hiç işçi yoktu, sadece fabrikanın çalıştığından emin olmak için orada bulunan az sayıda kişi vardı.”

Ford’un geleceği kalmaz

The Verge adlı internet sitesine konuşan Ford’un CEO’su Jim Farley ise “Çin ile küresel bir rekabet içindeyiz ve bu sadece elektrikli araçlarla sınırlı değil. Ve bu yarışı kaybedersek, Ford'un bir geleceği kalmaz” dedi.

Bazı şirketler ise yeni girişimlerden tamamen vazgeçiyor. Madencilik şirketi Fortescue'nun ku­rucusu Andrew Forrest, Çin'e yaptığı son gezi­nin, şirket içinde elektrikli araç motorları üretme girişimlerinden vazgeçmesine neden olduğunu söylüyor. Telegraph’a konuşan Forrest, Çin’deki fabrikaları şöyle tanımlıyor: “İnsan yok, her şey robotik.”

Uluslararası Robotik Federasyonu'nun son ra­kamlarına göre, Çin, Almanya, ABD ve İngilte­re'den çok daha fazla endüstriyel robot kullanıyor. Endüstriyel robotlarla ilgili yayımlanan “World Robotics 2025” istatistikleri, 2024 yılında 542 bin robotun kurulduğunu gösterdi. 2024 yılında yeni kurulumların yüzde 74'ü Asya'da gerçekleşirken, yüzde 16'sı Avrupa'da ve yüzde 9'u Amerika'da gerçekleşti.

Çin, 10 yıllık büyüme planının bir parçası ola­rak yapay zeka konusunda da büyük bir adım at­mış durumda. Çinli yetkililere göre, Çin, ülkenin ekonomik kalkınması için yapay zekayı “önemli bir büyüme motoru” haline getirmeyi hedefliyor.

Çin’in endüstrisi dünyasına hakim olacağı bir geleceğin ilk uyarı işaretleri, özellikle elektrik­li araçlar konusunda şimdiden ortaya çıkmış du­rumda. ABD, yerli üreticileri korumak ve şiddet­li rekabeti önlemek amacıyla korumacı önlemler alırken, Avrupa için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çin malı elektrikli araçlar bir süredir Avrupa'da büyük bir etki yarattı.

Öte yandan Çin, otomasyonu insanların gün­lük hayatlarına da yaydı. Evde sandviç hazırlama, masa temizleme, kıyafet katlama ve hatta çocuk­lara İngilizce öğretme gibi görevleri üstlenen ev hizmet robotları, teknolojik inovasyonun günlük hayatı nasıl yeniden şekillendirdiğine dair sade­ce bir örnek.

Tarım arazilerinde, akıllı hasat makineleri ar­tık dakikada 600 kilograma kadar tahıl işleyerek hasat verimliliğini önemli ölçüde artırıyor. Ame­liyathanelerde, Çin'de geliştirilen ortopedik ve endoskopik cerrahi robotlar aktif olarak kullanı­lıyor. Yaşlı bakım kurumlarında, akıllı bileklikler ve bastonlar, yaşlılara sunulan hizmetlerin kali­tesini artırıyor.

Kısacası, Çin artık gelecekte yaşıyor.