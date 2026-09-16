Çin: Emtia piyasalarında oyun kurucu
İran gerilimi yeniden tırmanırken taraflar ortak bir zeminde buluşamıyor. Görünen o ki daha uzun bir süre daha hem savaşı hem de savaşın ekonomik sonuçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Çatışmaların başladığı günden bu yana petrol fiyatlarında sert iniş ve çıkışlar yaşandı.
Birkaç hafta önce tansiyonun düşmesiyle petrolün yeniden 70 dolar seviyelerine gerileme olasılığını tartışırken, bugün 100 doların üzerine çıkan bir fiyatlama ile karşı karşıyayız. Üstelik fiziki piyasada, hemen teslim edilecek petrol için ödenen fiyatlar bu seviyelerden daha da yukarıda.
Petrolde iki farklı fiyat
Petrolde vadeli fiyat ile fiziki teslimat fiyatı arasındaki fark, piyasadaki gerçek arz sıkışıklığını gösteriyor. Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik riski, Babülmendep geçişindeki aksamalar ve Suudi Arabistan’ın ihracat altyapısına yönelik saldırılar, navlun ve sigorta maliyetlerini de artırıyor. Bu nedenle tüketicinin karşılaştığı enerji maliyeti, ekranda görülen Brent fiyatından daha hızlı artabiliyor.
Bir süredir yaşanan bu enerji şoku, merkez bankalarının karar alma alanını da daraltıyor. Avrupa Merkez Bankası 10 Eylül tarihli toplantısında faizi 25 baz puan artırdı. TCMB, aynı gün politika faizini yüzde 37’de sabit tuttu ve yüksek enerji fiyatlarının enflasyon açısından yukarı yönlü bir risk unsuru olduğunun altını çizdi.
Birkaç gün önce TCMB’nin Ekim ayında faizlerde indirimlere başlama olasılığını daha çok konuşurken, şimdi petrol nedenli enflasyonist etkinin reel faiz görünümünde TCMB’nin faiz indirimine gitme kararını zorlayıp zorlamayacağını da düşünmek gerekiyor. ABD’de en son açıklanan tüketici enflasyon verisi %3,4’e işaret ediyor. Fed’in %2’lik hedefinden epey uzakta. ABD üretici enflasyonu ise en son yıllık %5,4 olarak açıklandı. Özetle, büyümeyi desteklemek isteyen merkez bankaları ile petrolün beslediği maliyet enflasyonu arasındaki gerilim devam ediyor.
Petrolde Çin etkisi
Petrol piyasasının yönünü yalnızca savaş ve arz koşulları belirlemiyor. Talep tarafında, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin, fiyatların nereye gideceği konusunda giderek daha belirleyici bir konumda. Hatta, Çin’in petrol stokları ve satın alma davranışı da artık OPEC’in üretim kararları kadar yakından izleniyor. Çin’in gerektiğinde alımlarını azaltıp yüksek stoklarını kullanabilmesi piyasaları yönlendiren bir unsur.
Çeşitli raporlarda, Çin’in petrol talebinin ve benzin ve motorin tüketiminin de gerileyeceğine yönelik unsurların altı çiziliyor. Uluslararası Enerji Ajansı’nın verileri de Çin’deki elektrikli araçların 2025 yılında petrol talebini günlük yaklaşık 1 milyon varil azalttığını gösteriyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımları, Çin ekonomisinin petrole bağımlılığını kademeli olarak düşürmesi bekleniyor. Böylece Çin, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olmaktan çok, talebindeki değişimlerle küresel fiyatların yönünü belirleyen bir güç olmaya doğru gidiyor.
Altında Çin etkisi
Çin’in emtia piyasalarındaki etkisi petrolle sınırlı değil. Çin’in altına yönelik ilgisi, özellikle yatırım ve rezerv yönetimi kanallarında devam ederken, altın piyasasında da önemli bir oyuncu. Küresel raporlar Çin’in temmuz ayında altın rezervlerine Ekim 2023’ten bu yana en yüksek yatırımı yaptığını ortaya koyuyor. Çin’in bu tercihinin arkasında rezervlerde dolar payını azaltma, jeopolitik risklere karşı korunma ve finansal güvenlik unsurlarının yer aldığını takip ediyoruz. Çin Merkez Bankası konuya bu şekilde bakarken, Çinli yatırımcılar da emlak piyasasındaki zayıflık, düşük tahvil getirileri ve ekonomik belirsizlik ortamında altına olan ilgilerini artırmış durumdalar.
Ancak Çin’den gelen talep altın fiyatlarını tek başına yükseltmeye yetmiyor; daha çok aşağı yönlü hareketi sınırlayan bir destek oluşturuyor. Çünkü yükselen petrol fiyatlarının enflasyon ve faiz beklentilerini güçlendirmesi, ABD tahvil getirilerindeki artış ve doların değer kazanması, faiz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle savaş ortamı petrolü arz sıkıntısı üzerinden yukarı taşırken altın, güvenli liman talebi ile faiz ve dolar baskısı arasında kalıyor.
Özetle, Çin bu iki piyasada da önemli bir oyuncu olma özelliğini aynı anda taşıyor. Petrolde azalan tüketim ve esnek ithalat politikasıyla fiyat artışını sınırlarken, altında rezerv çeşitlendirmesi ve yatırım talebiyle fiyatlara destek sağlıyor. .
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