Çin: Emtia piyasalarında oyun kurucu

İran gerilimi yeniden tır­manırken taraflar ortak bir zeminde buluşamıyor. Görü­nen o ki daha uzun bir süre da­ha hem savaşı hem de savaşın ekonomik sonuçlarını konuş­maya devam edeceğiz. Çatış­maların başladığı günden bu yana petrol fiyatlarında sert iniş ve çıkışlar yaşandı.

Bir­kaç hafta önce tansiyonun düşmesiyle petrolün yeniden 70 dolar seviyelerine gerile­me olasılığını tartışırken, bu­gün 100 doların üzerine çıkan bir fiyatlama ile karşı karşı­yayız. Üstelik fiziki piyasada, hemen teslim edilecek petrol için ödenen fiyatlar bu seviye­lerden daha da yukarıda.

Petrolde iki farklı fiyat

Petrolde vadeli fiyat ile fiziki teslimat fiyatı arasındaki fark, piyasadaki gerçek arz sıkışıklı­ğını gösteriyor. Hürmüz Boğa­zı’ndaki güvenlik riski, Babül­mendep geçişindeki aksamalar ve Suudi Arabistan’ın ihracat altyapısına yönelik saldırılar, navlun ve sigorta maliyetlerini de artırıyor. Bu nedenle tüke­ticinin karşılaştığı enerji ma­liyeti, ekranda görülen Brent fiyatından daha hızlı artabiliyor.

Bir süredir ya­şanan bu ener­ji şoku, merkez bankalarının ka­rar alma alanı­nı da daraltıyor. Avrupa Merkez Bankası 10 Eylül tarihli toplantı­sında faizi 25 baz puan artır­dı. TCMB, aynı gün politika fa­izini yüzde 37’de sabit tuttu ve yüksek enerji fiyatlarının enf­lasyon açısından yukarı yönlü bir risk unsuru olduğunun al­tını çizdi.

Birkaç gün önce TC­MB’nin Ekim ayında faizlerde indirimlere başlama olasılığı­nı daha çok konuşurken, şim­di petrol nedenli enflasyonist etkinin reel faiz görünümün­de TCMB’nin faiz indirimine gitme kararını zorlayıp zorla­mayacağını da düşünmek ge­rekiyor. ABD’de en son açık­lanan tüketici enflasyon veri­si %3,4’e işaret ediyor. Fed’in %2’lik hedefinden epey uzakta. ABD üretici enflasyonu ise en son yıllık %5,4 olarak açıklan­dı. Özetle, büyümeyi destekle­mek isteyen merkez bankaları ile petrolün beslediği maliyet enflasyonu arasındaki gerilim devam ediyor.

Petrolde Çin etkisi

Petrol piyasasının yönünü yalnızca savaş ve arz koşulları belirlemiyor. Talep tarafında, dünyanın en büyük ham pet­rol ithalatçısı olan Çin, fiyat­ların nereye gideceği konusun­da giderek daha belirleyici bir konumda. Hatta, Çin’in petrol stokları ve satın alma davranışı da artık OPEC’in üretim karar­ları kadar yakından izleniyor. Çin’in gerektiğinde alımlarını azaltıp yüksek stoklarını kulla­nabilmesi piyasaları yönlendi­ren bir unsur.

Çeşitli raporlar­da, Çin’in petrol talebinin ve benzin ve motorin tüketiminin de gerileyeceğine yönelik un­surların altı çiziliyor. Ulusla­rarası Enerji Ajansı’nın verile­ri de Çin’deki elektrikli araçla­rın 2025 yılında petrol talebini günlük yaklaşık 1 milyon varil azalttığını gösteriyor. Elekt­rikli araçların yaygınlaşma­sı, enerji verimliliği ve yenile­nebilir enerji yatırımları, Çin ekonomisinin petrole bağım­lılığını kademeli olarak düşür­mesi bekleniyor. Böylece Çin, dünyanın en büyük petrol itha­latçısı olmaktan çok, talebin­deki değişimlerle küresel fiyat­ların yönünü belirleyen bir güç olmaya doğru gidiyor.

Altında Çin etkisi

Çin’in emtia piyasaların­daki etkisi petrolle sınırlı de­ğil. Çin’in altına yönelik ilgi­si, özellikle yatırım ve rezerv yönetimi kanallarında de­vam ederken, altın piyasasın­da da önemli bir oyuncu. Kü­resel raporlar Çin’in temmuz ayında altın rezervlerine Ekim 2023’ten bu yana en yüksek ya­tırımı yaptığını ortaya koyu­yor. Çin’in bu tercihinin arka­sında rezervlerde dolar payı­nı azaltma, jeopolitik risklere karşı korunma ve finansal gü­venlik unsurlarının yer aldığı­nı takip ediyoruz. Çin Merkez Bankası konuya bu şekilde ba­karken, Çinli yatırımcılar da emlak piyasasındaki zayıflık, düşük tahvil getirileri ve eko­nomik belirsizlik ortamında altına olan ilgilerini artırmış durumdalar.

Ancak Çin’den gelen ta­lep altın fiyatlarını tek başına yükseltmeye yetmiyor; daha çok aşağı yönlü hareketi sınır­layan bir destek oluşturuyor. Çünkü yükselen petrol fiyatla­rının enflasyon ve faiz beklen­tilerini güçlendirmesi, ABD tahvil getirilerindeki artış ve doların değer kazanması, fa­iz getirisi bulunmayan altın üzerinde baskı yaratıyor. Bu nedenle savaş ortamı petrolü arz sıkıntısı üzerinden yuka­rı taşırken altın, güvenli liman talebi ile faiz ve dolar baskısı arasında kalıyor.

Özetle, Çin bu iki piyasada da önemli bir oyuncu olma özelli­ğini aynı anda taşıyor. Petrolde azalan tüketim ve esnek ithalat politikasıyla fiyat artışını sı­nırlarken, altında rezerv çeşit­lendirmesi ve yatırım talebiyle fiyatlara destek sağlıyor. .