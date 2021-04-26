Çin İstilası

Otomotiv dünyası, geçen hafta tüm dikkatini Auto Shanghai fuarına toplamıştı. Bin şirketin aktif olarak katılarak 12 salonu doldurduğu 360 bin metrekarelik sergi alanında düzenlenen dünyanın en büyük otomotiv fuarlarından biri olmasından başka, pandemi döneminde kısmen daha küçük Bangkok’tan sonra düzenlenebilen ilk fiziksel otomobil fuarı olması da çok önemli idi…

Çinli ve küresel tüm büyük otomobil üreticileri, hatta egzotik lüks markalar, yeni enerji araçları, üst düzey bileşen tedarikçileri ve geleceğin teknolojileriyle yeni mobilite sistemleri alanlarından şirketler, 2021 yenilikleriyle otomotiv dünyasının gelecekte nasıl şekilleneceğini gösterdiler.

Aslında dünyada üretilen her 10 otomobilden 3’ünün Çin yapımı olmasıyla ABD, Avrupa ve Japonya toplamının bile önüne geçen endüstriyel kapasitesiyle böyle bir pazarın fuarı da elbette fazlasıyla görkemli olmalıydı!.. 2018 yılında dünyada 97 milyona ulaşmış üretimin, 2020 yılındaki salgın hastalık ve tedarik zincirlerinin aksamasıyla 78 milyon adetlere gerilemesi, Çin’in 21,4 milyon adetlik binek otomobil üretimini pek etkilememişti.

Bu dev piyasanın ekonomik açıdan olumlu bir arka planı da; 2021'in ilk çeyreğinde 6.352 milyon üretim ve 6.484 milyon adet satış olarak gözükmesiydi… Yeni araç pazarı da önceki yıla göre üretimde yüzde 81.7 ve satışlarda yüzde 75.6 artışı içinde binek otomobil satış hacmi yüzde 75,1 büyüme ile 5.076 milyona ulaştı. Ticari araç üretimi yüzde 76,9 ve satışı da 77,4 artışla sırasıyla 1.397 milyon ve 1.408 milyon oldu.

Elbette, bu aşırı yüksek büyüme oranları kısmen endüstrinin geçen yılki salgın sırasındaki çöküşünden kaynaklansa da, salgın sonrası talepteki toparlanmanın güçlü ve sağlıklı olarak devam etmesi, Çin pazarının son 20 yıldır hızlanarak büyümesine aykırı değil.

Özellikle devlet finansmanıyla hızla artan akıllı şehir ve otomotiv girişimleri, yol ve kentsel altyapının genişleyen entegrasyonuyla otomotiv endüstrisinde gelecekteki teknolojiler için dünyanın en önemli pazarı olan Çin’de elektrifikasyon da ivmelenmeye devam ediyor.

Tüm ülkeler için 2.422 adet üretilen Lamborghini’lerin bile üçte birinin orada satıldığı ve hatta Aspark gibi en çılgın markaların ve Lumma gibi dünyanın en pahalı modifiyecilyerinin bile müşteri bulduğu Çin’in 2021 Ocak-Mart döneminde, NEV denilen yeni enerji araçlarının üretimi 533 binle 3,2 kat ve satışı da 515 binle 2,8 kat arttı. Tümüyle elektrikli araçların bu ilk çeyrekteki üretim adeti 455 bini ve satışları da 433 bini geçti!…

Bu sebeple de dünya markalarının en yeni tam elektrikli modelleri, Auto Shanghai 2021'de tanıtılırken, Wey, Hongqi, Roewe, Tesla, Polestar, Seres, ve NIO gibi bildiklerimizin yanında Li Auto, XPeng, Weltmeister, Neta, Leapmotor, Ora, Arcfox ve Geometry gibi seri üretime başlayan markalara da “merhaba” denildi… Ayrıca tümüyle elektrikli olarak “doğan” Hycan, Free Lantu, Foton, Jetour, Auxun, Zeekr, Hengchi, HiPhi, IM, SAIC R, Kede, Sangson, ve Hyvcan gibi yepyeni markalar da ilk kez karşımıza çıktı.

Bataryalar, elektrik motorları ve elektronik kontrol sistemleri gibi Alman, İngiliz ve Amerikalıların egemen gözüktüğü yeni nesil enerjili otomobillerin en önemli teknolojilerinin alanında da CRRC, SVOLT, FTXT, BYD bataryaları, EVE Power, LISHEN batarya, JONHON gibi birçok yeni Çinli yerel şirket de Auto Shanghai 2021'de gövde gösterisi yaptı.

2009'dan bu yana dünyanın en büyük binek otomobil pazarı olan ve her yıl ortalama yüzde 4 büyüyen Çin’de 2017'de 24,2 milyon binek otomobil satmıştı.

Araç yenilemede vergi indirimleri, otomotiv işinde olanlardan çiftçilere sunulan sübvansiyonlarla otomotiv sektörünün sürekli arkasında duran Çin hükümetinin talebi artırmaya yönelik teşvik politikaları, pazarın büyümesinin sebebi olarak açıklansa da; şimdi de elektrikli araçlar, giderek artan bir şekilde destekleniyor.

İşte 1985’ten bu yana düzenlenen ve bir milyon kişinin ziyaret ettiği bu uluslararası profesyonel fuarın da, tüm otomotiv endüstrisi devleri ve tedarikçilerinin odaklandığı en yeni nesil teknolojilerin global duyuru merkezi olarak dönüşmesini de, Çin hükümetinin ilerici planları sağlamış idi.

Salgın risklerine rağmen 12 bin gazetecinin Çin otomotiv endüstrisinin hızlı gelişimini, en yeni ve en ileri teknolojileri ve Ar-Ge konseptleri incelediği ve uzman yetkililerle buluştuğu bu fuardan dünyaya yepyeni vizyonlar aktarıldı.

Binek otomobiller, ticari araçlar, otobüsler, kamyonlar ve özel amaçlı araçların tasarım ve konseptleri, motor ve mekanik sistemler, dişli kutusu, egzost, aks, direksiyon, frenler, suspansiyon ve gövde sistemleri, elektrik ve elektronik sistemler, lastik ve jantlar gibi otomotiv parçaları ve bileşenleri, iç kaplama, araç içi ses ve video, navigasyon ve telekom, klima, araç güvenlik, ölçme, test etme ve kontrol cihazları, bakım ve onarım, garaj, atölye ve iş istasyonu ekipmanı, araç bakım ürünleri, boyalar, yağlayıcılar, katkı maddeleri ve diğer oto malzemeleri, ilgili üretim teknolojisi, makine, ekipman ve aletler, otomotiv bilgisayar sistemleri ve yazılımları, “İnternet Plus" ile ilgili otomotiv ürün ve hizmet yayınları ve diğer ilgili hizmetlerden aksesuara ve hatta otomotiv finans hizmetlerine kadar en yeni sistemlerle “tam teşekküllü” bir otomotiv fuarının bu kısıtlamaların olduğu ortamada başarıyla düzenlenebilmesi, hepimizi çok şaşırttı.

Ford’tan Peugeot’lara Mercedes’ten gibi premiumlardan Toyota gibi Japon devlerine tüm dünya büyüklerini üreten SAIC, Dongfeng, FAW, Chang’an, Beijing- Briiilance, Guangzhou, Great Wall, BYD, Chery, JAC gibi “devlet malı” üreticilerin yanında Volvo’nun da sahibi olan Geely gibi büyüklerden en genç Start-Up’lar gibi özel müteşebbislerle kadar Çin, sanki otomotivin paralel evreni!.. Ve her grup, artık içten yanmalı motor emisyon derdi olmadan özellikle küresel elektrikli pazar için Aion, Wuling ve Baojun örnekleri gibi kendi alt markalarını yaratmaya başladılar.

Diğer yanda Shanghai fuarında aklımızda kalan en önemli yenilikleri de sıralayım:

Xpeng Motors’un ürün yelpazesinde G3 SUV ve P7 sedan'a katılacak olan üçüncü modeli P5, Livox sensörlü yeni bir Xpilot 3.5 sistemi aracılığıyla çift Lidar tabanlı, 5 mm dalga radarlı, 13 HD kameralı ve GNSS+IMU konumlandırma ünitesi ve 12’si ultrasonik 32 sensörlü otonom sürüş işlevselliği getirecek olan elektrikli sedan…

GAC’ın Aion EV markasının 600 km’den fazla menzilli MPV hatlı SUV'si 600A hızlı şarjlı gözenekli grafen anot Li-Ion bataryasının 8 dakikada 480 kW'a kadar yüzde 80 şarj olabilmesi…

Evergrande Group’un Mini’lerin ünlü tasarımcısı Anders Warming’e ait çizgilerle hazırlanmış Hengchi 2 elektriklisi…

Great Wall Motors’un Big Dog modelinin ardından X-Dog konsepti çok konuşulan Haval markasından başka Cannon Pick-Up'ının Baja Snake ve Wey Tank 300 çalışmalarıyla elektrikli ORA markasının Lightning Cat, Big Cat ve Good Cat hatchback retro esintili sürprizleri…

Changan’ın UNI-T tabanlı crossover'ın iki kapılı roadster varyantı…

FAW’a bağlı 70 yıllık “kızıl bayrak” limuzinlerinin üreticisi Hongqi’nin İtalyan Silk EV ile birlikte hazırladığı Walter de Silva tasarımı 1.400 HP’lik S9 hiper hibrit otomobili, 10 dakikalık şarjla 100 km ekstra sürüş sağlayan 510 km menzilli elektrikli dev SUV’u E-HS9 ve büyük 4 kapılı GT modeli L-Concept…

Chery'nin alt markası Exeed’in Stellar elektrikli SUV konsepti…

İngiliz Rover’ın devamında yaratılmış Roewe markasının yeni "Rhythmic Wake" tasarım çizgisinde hazırladığı Whale adındaki yeni bir Coupe-SUV konsepti…

Geely'nin yeni Zeekr elektrikli araç markasının ilk 001 örneğindeki 86-100kWh’lık tek ve çift e-motor’lu tekniğiyle Lynk&Co'nun yeni SUV 09 amiral gemisi…

Büyük ilgi çeken Nio ET7’ye benzeyen Leap Motor’un C01 elektrikli sedanı ve C11 SUV seçeceği…

Çin’in elektrikli araç konusunda en büyük birikime sahip üreticisi BYD’in 800 Voltluk bin kilometre menzilli AE-1 modelinin 0-100 km/h hızlanmasının 2,9 saniye olması!..

Çin’e özel küçücük 4.300 USD etiketli Hongguang Mini EV Cabrio ile Volkswagen’in FAW’da üretime aldığı 5,1 metrelik dev Talagon modeli gibi sıra dışı seçenekler…

GAC ve NIO ortak girişimi Hycan markasının Z03’ü ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz Baidu ve Huawei gibi bilişim markalarının “elektrikli otonom otomobil üreteceğiz” haberleri gibi yüzlerce yeni model ve yeni girişim sebebiyle Shanghai fuarı hakkında daha çok uzun konuşmamız gerekiyor…

BAIC’in Arcfox markasının Magna üzerinden Avrupa’da üretim planları gibi Çinlilerin elektriklilerle artık sınırlarını aşıp dünyaya yayılmalarını da yakın gelecekte çok tartışacağız…

Şimdi, tüm bunları daha düne kadar otomobil üretiminde kopyacı olan Çinliler nasıl yapıyor diye de sorabilirsiniz… Ekonomik güçlerinin yanında cevap aslında çok basit… Büyük küçük tüm Çinli markaların tasarım ve mühendislik ekiplerinin yönetimi, Alman, İngiliz ve Amerikalı markalardan transfer edilmiş çok tecrübeli isimlerin ellerinde… Hatta, bunların arasında Türk isimlerin olduğunu da hatırlatalım…