Çin Komünist Partisi 100 yaşında

Çin Komünist Partisi‘nin 100. yılında bu ülke için neler söylenebilir? Çin “demokrasi=kalkınma denklemi”ni bozdu. Otokrasinin bir toplumu sosyo-ekonomik yönden ne denli kalkındırabileceği görüldü, artık "orta gelir tuzağı"ndan çıkmış bir "Çin Gerçeği" var.

Çin Komünist Partisi 100. yaşına bastı. Bu sürenin büyük bir kısmı iktidarda geçti. Zaten Başkan Xi yıldönümünde ‘’ÇKP’siz bir Çin düşünülmez‘’ demesi, Çin olgusunun parti ve ideoloji konusu dışlanarak ele alınamayacağını gösteriyor.

Kabaca tarihlersek, ÇKP 1949‘da iktidara geliyor, ABD ile ilişkiye girdiği 1972 yılına dek ‘’içe kapanmış‘’ bir Çin gerçeği var. Sonra, 1979’da ‘’cüce‘’ namındaki Deng‘in iktidarında ‘’devlet eliyle kapitalizm‘’ ilkesi benimseniyor, Çin dışa açılıyor, tüm uluslararası kuruluşlarda yerini alıyor.

İzleyen 40 yılın tartışılmaz bir başarısı var: Bu 40 yıllık dönem çift haneli bir büyüme ile geçti. Çin dünyanın 2. büyük ekonomisi konumuna geldi.

1.4 milyar nüfuslu bu ülkede bir orta sınıf ortaya çıktı. Orta sınıfın yanında

‘’Çin Milyonerleri‘’ türedi. Kır göz ardı edildi, Çin nüfusunu doyurmak için gıda ürünü ithal etmeye başladı. 2012‘de başlayan ‘’Halkın Lideri‘’ resmi unvanlı Başkan Xi dönemi, Çin milliyetçiliği ile emperyal özlemlerin harmanlandığı bir dönem. 14. Plan metni ‘’Uluslararası İşbirliği‘’ yerine ‘’Dünya Lideri‘’ Çin‘i tanımlıyor. Artık, ‘’parti=devlet’’ olarak düşünmek gerek. Xi de zaten ömür boyu başkan seçildi.

92 milyon ÇKP üyesi olan Çin’de bu üye sayısı nüfusun % 10‘una ulaşacak, bu partinin toplumu denetleme isteminde çok iyi bir ölçü.

Çin ‘’demokrasi = kalkınma denklemini bozdu. ‘’Devlet Kapitalizmi‘’ literatüre girdi. Otokrasinin bir toplumu sosyo-ekonomik yönden ne denli kalkındırabileceği konusu bir yana ortada ‘’orta gelir tuzağı’’ndan çıkmış bir ‘’Çin Gerçeği’’ var.

DÜNYA adına Çin’in ulusal gününü kutluyorum.

Dileğim, Türkiye‘nin ‘’en büyük‘’ dış açık verdiği Çin ile ticareti yakın evrede dengelenir ve sürdürülebilir bir hale getirmesi…

GÜNÜN NOTU:

İngiltere yönetimi, ülkede yatırım yapmaya gelenleri karantina uygulamasından muaf tutacak. Para nelere kadir...