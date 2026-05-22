Çin Malı’nı, “yerli malı”na dönüştürmek 2 dakika!

40 yıl önce IBM, Sony;

30 yıl önce No­kia, Motorola gibi markaları konuşu­yorduk…

20 yıl önce (tek­noloji hızla geliş­ti) Apple, Micro­soft’u;

10 yıl önce (tek­nolojik değişim hızlandı) yazılım şirketle­rini;

Bugün (teknolojide de­ğişim hesaplanamayacak seviyede hızlandı) Nvidi­a’nın 60 milyar dolara yak­laşan 3 aylık karını…

Ve…

O kadar yıldır:

“Türkiye’den 1 tane böy­le şirket çıksa, yeter” di­yerek, geciktiğimiz, yapa­mayacağımız, “yapsak da süresi/zamanı geçecek” alanlara odaklanıyoruz…

Bu hedefe ulaşmak için:

Büyük finansal kaynak ayırıyoruz…

Şirketlerimize, dişimiz­den tırnağımızdan artırıp, Ar-Ge desteği veriyoruz…

Geldiğimiz nokta:

Orta/yüksek teknoloji­li dediğimiz bazı şirketle­rimizde dahi, Çin Malı’nı 2 dakikada yerli markaya çevi­rebilen teknolojiyi arıyoruz!

Ve…

Çin gibi ülkeler­den yaptığımız ma­kine, teknolojik ürün ithalatında re­kor üstüne rekor kırıyo­ruz…

Dış ticaret açığını büyü­tüyoruz…

Sadece orta/yüksek tek­nolojili ürünlerde, ham­madde mi ithalat artıyor?

Maalesef düşük tekno­lojili ürünlerde de “yavaş yavaş” üretimden çekili­yor ve bağımlı hale geliyo­ruz…

VELHASIL

Sahip olduğumuz po tansiyel ile: Dünya sıralamasında yükselebileceğimiz alan lar var; Dünya sıralamasına gire meyeceğimiz alanlar var… Geliştirebileceğimiz po tansiyel ile: Dünya sıralamasında yükselebileceğimiz alan lar var; Buna rağmen, dünya sı ralamasına girmeyeceği miz alanlar var…

Eğitimde, turizmde, ta rımda, sanayide yapabi leceklerimizi: Hayalde/sloganda/va atte/tozlu raflarda/sümen altında bırakmayıp, ger çekleştirebilmemiz için öncelikle potansiyelimizi/ kendimizi tanımamız; Ve doğru verilere sahip olmamız, o verilere göre politikalar geliştirmemiz gerekiyor…

Örneğin tarım… Girdi fiyatlarına göre destekleme alan stratejik sektörümüz…

Enerji fiyatlarındaki ciddi yükselişe rağmen, TÜİK’e göre, makine ba kım masraflarının Nisan ayında düşmüş olması… Gübre fiyatı dünyada, 2 ayda, dolar bazında yüzde 230 artmışken, TÜİK’e gö re Nisan ayı aylık fiyat artı şının yüzde 10’da kalması…

Mazot fiyatlarındaki gözle görülür artışa rağ men, enerji maliyetlerin deki artışın TÜİK’e göre Nisan ayında yüzde 9.55 olması…

Sonuç mu? Gerçekte, maliyetleri ciddi şekilde yükselen ve desteği bu maliyetlere göre alamayan çiftçi, risk almak istemeyecek ve üretmeden zaman geçirecek…

Boş zamanlarında, bel ki, yüksek teknolojiyi ve Nvidia gibi şirketlerin kar larını konuşacak ve Tür kiye’den Nvidia gibi bir şirketin çıkmasını bekle yecek