Çin Malı’nı, “yerli malı”na dönüştürmek 2 dakika!
40 yıl önce IBM, Sony;
30 yıl önce Nokia, Motorola gibi markaları konuşuyorduk…
20 yıl önce (teknoloji hızla gelişti) Apple, Microsoft’u;
10 yıl önce (teknolojik değişim hızlandı) yazılım şirketlerini;
Bugün (teknolojide değişim hesaplanamayacak seviyede hızlandı) Nvidia’nın 60 milyar dolara yaklaşan 3 aylık karını…
***
Ve…
O kadar yıldır:
“Türkiye’den 1 tane böyle şirket çıksa, yeter” diyerek, geciktiğimiz, yapamayacağımız, “yapsak da süresi/zamanı geçecek” alanlara odaklanıyoruz…
***
Bu hedefe ulaşmak için:
Büyük finansal kaynak ayırıyoruz…
Şirketlerimize, dişimizden tırnağımızdan artırıp, Ar-Ge desteği veriyoruz…
Geldiğimiz nokta:
Orta/yüksek teknolojili dediğimiz bazı şirketlerimizde dahi, Çin Malı’nı 2 dakikada yerli markaya çevirebilen teknolojiyi arıyoruz!
***
Ve…
Çin gibi ülkelerden yaptığımız makine, teknolojik ürün ithalatında rekor üstüne rekor kırıyoruz…
Dış ticaret açığını büyütüyoruz…
***
Sadece orta/yüksek teknolojili ürünlerde, hammadde mi ithalat artıyor?
Maalesef düşük teknolojili ürünlerde de “yavaş yavaş” üretimden çekiliyor ve bağımlı hale geliyoruz…
VELHASIL
Sahip olduğumuz po tansiyel ile: Dünya sıralamasında yükselebileceğimiz alan lar var; Dünya sıralamasına gire meyeceğimiz alanlar var… Geliştirebileceğimiz po tansiyel ile: Dünya sıralamasında yükselebileceğimiz alan lar var; Buna rağmen, dünya sı ralamasına girmeyeceği miz alanlar var…
***
Eğitimde, turizmde, ta rımda, sanayide yapabi leceklerimizi: Hayalde/sloganda/va atte/tozlu raflarda/sümen altında bırakmayıp, ger çekleştirebilmemiz için öncelikle potansiyelimizi/ kendimizi tanımamız; Ve doğru verilere sahip olmamız, o verilere göre politikalar geliştirmemiz gerekiyor…
***
Örneğin tarım… Girdi fiyatlarına göre destekleme alan stratejik sektörümüz…
Enerji fiyatlarındaki ciddi yükselişe rağmen, TÜİK’e göre, makine ba kım masraflarının Nisan ayında düşmüş olması… Gübre fiyatı dünyada, 2 ayda, dolar bazında yüzde 230 artmışken, TÜİK’e gö re Nisan ayı aylık fiyat artı şının yüzde 10’da kalması…
Mazot fiyatlarındaki gözle görülür artışa rağ men, enerji maliyetlerin deki artışın TÜİK’e göre Nisan ayında yüzde 9.55 olması…
Sonuç mu? Gerçekte, maliyetleri ciddi şekilde yükselen ve desteği bu maliyetlere göre alamayan çiftçi, risk almak istemeyecek ve üretmeden zaman geçirecek…
Boş zamanlarında, bel ki, yüksek teknolojiyi ve Nvidia gibi şirketlerin kar larını konuşacak ve Tür kiye’den Nvidia gibi bir şirketin çıkmasını bekle yecek
|Borsa
|13.163,88
|-6,05 %
|Dolar
|45,7425
|0,37 %
|Euro
|53,1661
|0,45 %
|Euro/Dolar
|1,1623
|0,04 %
|Altın (GR)
|6.611,42
|0,82 %
|Altın (ONS)
|4.543,21
|-0,01 %
|Brent
|102,04
|-0,28 %