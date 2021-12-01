Çin modeli canlı online satışı Türkiye’ye getirdi

Pandemi ile birlikte Türkiye online alışverişi sevdi. Ticaret Bakanlığı e-ticaret hacminin bu yılsonunda Türkiye’de 240 milyar liraya çıkacağını söylerken, yeni iş modelleri de piyasaya giriyor. Çin’de yarım milyar insanın adeta çılgınlık seviyesine getirdiği ‘canlı online alışveriş’ Vidyodan ismiyle Türkiye’de yeni bir alan açıyor. Vidyodan CEO'su Yusuf Mert Yılmaz, henüz dört ay önce tam anlamıyla devreye aldıkları uygulamalarının (application/ app) 100 bin aktif kullanıcıya ulaştığını belirtiyor.

Vidyodan CEO'su Yusuf Mert Yılmaz, “e-ticaret Çin’de farklı forma girdi. Ülkede 750 milyon insan online alışveriş yapıyor. Son 2,5 yıldır canlı online alışveriş diye bir şey başlattılar. Geçen yıl 750 milyon online tüketiciden 310 milyonu canlı online alışveriş yapmaya başladı. Bu da tüm e-ticaret yapanların yüzde 41’i” diyerek şöyle devam ediyor: “Bu yılın sonunda rakamın 500 milyona ulaşmasını bekliyorlar. Yani verilerin açıklanmasına az kaldı ama bir ay kadar sonra Çin’de yarım milyar insanın canlı online alışveriş yaptığını söyleyebileceğiz. Orada bu iş bir çılgınlık seviyesinde. Şu anda Çin’de canlı online alışveriş yıllık 200 milyar dolarlık bir pazar.”

YARIM GÜNDE 3 MİLYAR DOLARLIK SATIŞ!

Yılmaz, Çin’den çarpıcı bir örnek vererek, canlı online satış işini anlatıyor. Yılmaz, “Çin’in iki büyük infl uencer’ı var. Influencer’ı Türkçe’ye ‘etkileyici’ diye çevirebiliriz ama çok karşılığını vermiyor. Yayıncı da deniliyor ama Türkiye’de sanki fenomen daha çok kullanılıyor. Bu iki infl uencer, instagram ya da TikTok fenomeni değil. Bu canlı satış platformlarının içinde doğmuş isimler” diyor ve ekliyor: “Herhangi bir kampanyanın olmadığı 22 Ekim’de yarım günlük bir canlı yayın yaparak tam 18 milyar RMB değerinde mal sattılar. Bu da yaklaşık 3 milyar dolar yapıyor. Bu neredeyse 3,72 milyar dolarlık yıllık gelire sahip olan Twitter’ın hacmine eşit. Bu yayında toplam 400 bin sipariş verildi. Infl uencer’lardan Li Jiaqi 1,9 milyar dolarlık satışı tek başına kendi yaptı. Diğer satışı yapan isim ise Huang Wei. En çok satılan ürünler ise cilt bakım ve kozmetik ürünleri. Yani montanı büyük olmayan, pahada hafif tutan ürünler.”

HER ÜÇ KİŞİDEN BİRİ SATIN ALDI

Henüz Batı’da bu modelin yaygın olmadığını ama Amazon Live ile deneme başlattıklarını anlatıyor Yılmaz ve Vidyodan’ın kuruluş hikayesini şöyle anlatıyor: “Çin’deki bu atağı gören Onedio’nun kurucusu Kaan Kayabalı, Türkiye’de bu işi yapmak istiyor. Altyapı için VNGRS diye bir şirket alıyor. O sırada ben HürriyetEmlak’ın CMO’suydum, bana da işin başına gelmem için teklif getirdiler. Büyük bir heyecanla bu senenin ocak ayında şirketi kurduk. Bir de büyük bir yatırımcımız var. Ondan da 1 milyon dolarlık bir ön tohum yatırımı aldık. Mayıs ayına kadar ürünü geliştirdik, o ay ilk defa son kullanıcıyla buluştuk. Şu anda bir app’iz. Dört ay önce tam işe başladık.”

Şimdi aylık 100 bin aktif kullanıcıya ulaştıklarını anlatıyor Yılmaz, “Bu müthiş bir rakam. Günde 2 binin üzerine çıkarak satış rekorumuzu kırdık. Hatta 2 hafta önce iki canlı yayında anlık bizi izleyen insan sayısı 2 bin 500’ün üzerine çıktı. Bu yayın esnasında 700 civarında satış yaptık. Bu yüzde 30’un üzerinde bir dönüşüm anlamına geliyor. Türkiye’de e-ticaretin satışa dönüş oranı yüzde 1,8’dir. Black Friday zamanında böyle şeyler 10 katına çıkar” diyor.

e-ticaret, C2C ve hizmet satışı...

Vidyodan’da iki tür format var. Biri kısa videolar, ikincisi canlı yayınlar. Canlı yayınlar hem interaktif bir alışveriş imkanı sağlıyor hem de insanlar bu platformlarda sosyalleşiyor. Bir mağaza deneyimi gibi online alışveriş yapıyorlar. Satış görevlisinden aldıkları ceketi denemesini boyunu duruşunu göstermesini isteyebiliyorlar. Mert Yılmaz, “Satış yapanlara stüdyo, kamera, ekip gibi imkanlar sunuyoruz. Ama boğaz kenarına kurduğu bir kamerayla kendisi de satış yapabilir. e-ticarette önemli şeylerden birisi de güven. Hem satış yapanları görüp kendi sorularınızı sorabiliyorsunuz, hem de Vidyodan bir garantör gibi davranıp alışveriş gerçekleştiğinde her iki tarafın da onayını alarak para transferini sağlıyor” diyor. İlk olarak canlı yayınlarda e-ticaretle başladıklarını da kaydediyor Yılmaz ve “Çok yakın zamanda C2C modeline geçeceğiz. Yani kişilerin birbirlerine bir şeyler satması. 2. fazımız bu. Siz evde kullanmak istemediğiniz ürünleri ikinci el mantığında canlı yayınlarla satabileceksiniz. Daha sonra da hizmetler satılacak, bu da 3. fazımız. Yoga dersi, Fransızca kursu satılabilecek” şeklinde konuşuyor.

Aldatan kocanın saatleri de O Ses Türkiye’nin yıldızının ayakkabısı da satıldı

Biz yavaş yavaş kişiden kişiye, yani C2C satışları başlattık. Çok enteresan satışlar oldu. Mesela birisi kendisini aldatan eşinden kalan pahalı saat koleksiyonunu, bile isteye çok düşük fiyatlarla sattı. Satış sırasındaki diyaloglar da yüz güldürdü. Ünlülerden de satışlar var. O Ses Türkiye finalistlerinden Ozan Öztürk'ün yarışma finali görmüş ayakkabıları satışa çıkartıldı.