‘Çin modeli’ne muhalefetten ‘ucuz emek sömürüsü’  eleştirisi geldi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ekonomide ‘Çin modeli’ özellikle ucuz iş gücü boyutuyla tartışılırken, siyasetten ‘ucuz emek sömürüsü’ eleştirisi geldi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Çin’in bile terk ettiği bir modelin ‘Yeni model’ ‘Çin modeli’ söylemi ile iktidar tarafından gündeme getirilmesinin 20 yıllık yorgunluğun sonucu olduğunu söyledi.

Öztrak, “Şimdi bu çakma ekonomistler, bir “Çin modeli” deyip duruyorlar. Çin bile, sizin Çin modeli dediğiniz ucuz emeğe dayanan bu modelden vazgeçti. Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakere masasına oturmuş bir Türkiye’yi, ucuz emek ülkesi yapmayı öneriyorlar. Bırakın siz ucuz emek ülkesi yapmayı bu ülkeyi, siz bu ülkeyi verimliliğin ülkesi yapın, Ar-Ge’nin ülkesi yapın. Siz bu ülkeyi teknolojik gelişmenin ülkesi yapın. Hem milletimizin geliri artsın, hem de ülkemizin ihracat kapasitesi büyüsün” dedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Hükümetin “yeni ekonomi programı" "yeni model" "Çin modeli" diye birtakım modelleri gündeme getirdiğini ancak hepsinin elinde patladığını belirterek, Türk lirasını değersizleştirerek, Türk işçisinin emeğini ezerek uygulamaya konulmak istenen Çin modelinin de bugünün değil 40 yıl öncesinde uygulanan bir model olduğunu ifade etti.

Bütçe görüşmelerinde Çin modelini gündeme taşıyan Usta, “Siz bugünkü Çin'i filan söylemiyorsunuz 40 yıl önce hangarlarda işçilerin insani olmayan şartlarda, üst üste yaşadığı bir Çin'i model alıyorsunuz. Bu yüzyılda Türk milletine, bunu da bir "model" diye ortaya koyuyorsunuz. Türk milleti, bir deney tahtası değildir, kobay değildir, Türkiye ekonomisi bir laboratuvar da değildir” dedi. Usta, yeni modelin adının ‘bir çaresizlik senaryosu’, ‘bir kaos senaryosu’ olduğunu söyledi.

“4.4 milyon dolarla Ay’a nasıl ineceğiz “

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye Uzay Ajansı bütçesi üzerine söz alan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Uzay Ajansına ayrılan bütçenin 61 milyon 293 bin lira; bugünkü kurla 4,4 milyon dolar, NASA'nın bütçesinin ise yaklaşık 20 milyar dolarla Türkiye Uzay Ajansı bütçesinin 4 bin 500 katı olduğuna dikkat çekti.

“Çin Uzay Ajansının bütçesi 8 milyar dolar, Kanada'nın bütçesi 300 milyon dolar, Japonya'nın ise 500 milyon dolar. Türkiye Uzay Ajansının personel sayısı 27, NASA'nın 17 bin 800, Avrupa Uzay Ajansının ise 2 bin 200 “ diyen Bakırlıoğlu, “4 milyon dolar bütçeyle, 27 kişiyle aya nasıl ineceğiz?” diye sordu.