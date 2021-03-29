“Çin şimdi dünyanın gözünün içine bakabilir”

Çin’in yeni kalkınma planı adeta yeni Çin Çağı’nı anlatan bir belge gibi… Yedi kıtada “Çin İpek Kemeri” ni örmüş olan bu ülke şimdi Kuzey Yarım Küre’de de “pay sahibi’’ olmak istiyor. Dünyada yakın dönemde Çin’in “hissedilir sıcaklığı” çok artacak…

Türkiye’de yeni “Ekonomi Reformları” açıklandığı gün, Çin 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nı kabul ediyordu. Başkan Xi planı “Çin şimdi dünyanın gözleri içine bakabilir” şeklinde takdim ediyor. 2025’te her alanda kendine kendine yeterli olmayı hedefliyor, plan bunun için yeni hedefler getiriyor.

Bu tür planların ana hedefi “büyüme” olur. Çin bu doğrultuda ortalama %6 büyümeyi öngörüyor. Bunu tamamlayan ikinci iddialı hedefi %65 ile bir kent toplumu olması.

Bu kez Ar-Ge harcamaları özel bir başlık. 2025’e dek Ar-Ge harcamaları %7 artacak. Stratejik olarak üretilecek teknolojik alanlar tek tek sıralanmış .

“Yüksek Kaliteli” bir altyapı hedefi dikkat çekiyor. Plan döneminde hızlı tren 70.000 km’ye ulaşacak. Bu uzunluk dünyadaki mevcut hızlı tren ray uzunluğundan daha fazla. Bütün bu iddialı hedefler dizisi içinde “sıfır karbon” hedefi yok. Anlaşılan Çin dünyanın en büyük kirleticisi olmaya devam edecek.

Borç/GSMH oranı %300’e ulaşmış, “azaltılması” ise hedef değil. %3.2’lik çok iddialı bir bütçe açığı hedefi var.

Zaten büyüme, ulusal çıktı ve bütçe açığı alt alta dizildiğinde ünlü Harrod-Domar büyüme formülüyle bir tutarsızlığı var. Rahmetli Erdoğan Alkin hoca “Çin’in bu türden rakamlarını ihtiyatla karşılamak gerekir” derdi…

13. Plan “Çok Taraflı Dünya İşbirliği” temalı idi. 14. Plan’da hakim vurgu “Dünya ve Hegemonya.” Anlaşılan son 5 yılda köprünün altından çok sular akmış...

Yedi kıtada “Çin İpek Kemeri”ni örmüş olan bu ülke şimdi Kuzey Yarım Küre’de ipek kemer yaparak “pay sahibi’’ olmak istiyor.

Önümüzdeki çeyrek yüzyılda Çin’in “hissedilir sıcaklığı” çok artacak, bu kesin...

GÜNÜN NOTU:

Türkiye-AB Gümrük Birliği anlaşması, 25. yılına ulaşarak misyonunu doldurdu... Yeni anlaşmaya fikri haklar, hizmetler ve tarım sektörünün eklenmesi gerekiyor… Bakalım Haziran sonrasında neler olacak?"