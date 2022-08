Çin Uluslararası İthalat Fuarı

Dünya ekonomisi pandemi sonrasında sıkıntılı bir sürecin içerisinde. Birçok ülke son kırk yılın en yüksek enflasyonunu ve yüksek işsizlik oranlarını tecrübe ediyor. Durgunluk içinde enflasyon yani stagflasyon da önümüzdeki aylarda beklenen bir senaryo olarak karşımızda. Rusya-Ukrayna ihtilafının ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntıların sürmesi halinde bu senaryonun gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor. Türkiye’nin batısında yer alan ABD ve Avrupa ülkeleri bu sıkıntılarla yüzleşirken doğumuzda yer alan ve dünya ekonomisindeki ağırlığını yıllar içerisinde arttıran Asya Pasifik Bölgesi’nin başat oyuncusu Çin’de durum ise şu şekilde seyrediyor; Çin ekonomisi, 2022’nin ikinci çeyreğinde, ilk çeyrekte de yüzde 4,8’lik büyümenin ardından mart ayından itibaren artan COVID-19 vakaları nedeniyle ekonominin ağır baskı altında kaldığı dönemde bile yüzde 0,4 büyüme kaydetti. Böylelikle, Çin ekonomisi pandeminin ortaya çıktığı 2020'nin başından bu yana en yavaş büyümeyi görmüş oldu. Bu performansla 2022’nin ilk yarısında yıllık büyüme hedefi olan yüzde 5,5’in altında kalınmış oldu, yılsonunda bu hedefe ulaşmak artık oldukça zorlaştı denilebilir. Buna mukabil, 2022’nin ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, sanayi üretimi yüzde 3,4 arttı ve perakende satışlar yüzde 0,7 azaldı. 2022'nin ilk yarısında, dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla, % 9,4 artışla, 19,8 trilyon Yuan'a, yaklaşık 2,94 trilyon dolara ulaştı. Genç nüfusta işsizlik oranı, Haziran’da rekor seviyeye yükselmeye devam ederek yüzde 19,3’ü gördü. Ekonominin gidişatına dair Çin medyasında çıkan değerlendirmeler ise, salgınla mücadele koşullarında Çin ekonomisinin dayanıklılığının bir kez daha test edildiği, aşağı yönlü baskıya rağmen ikinci çeyrekte pozitif büyüme gerçekleştirildiği, yılın ikinci çeyreğindeki yavaşlamanın 2022’nin ikinci yarısında hızla telafi edilmesinin beklendiği ve Çin'e dair uzun dönemli yaklaşımların her zaman kazandıracağı şeklinde.

Çin pazarını hedefleyen firmalar için önemli fuar

Bu çerçevede, 5-10 Kasım 2022 tarihleri arasında Çin'in Shanghai şehrinde düzenlenecek 5. Çin Uluslararası İthalat Fuarı (CIIE), Çin pazarını hedefleyen ülke ve firmalar açısından oldukça önemli bir etkinlik. 2018 yılından bu yana, ilk ikisi fiziksel, diğer ikisi pandemi nedeniyle sanal olmak üzere dört yıl üst üste başarıyla gerçekleştirilen fuarın niteliği sürekli yükseltilirken, uluslararası alanda daha da yaygınlaştırılıyor. Çin kaynaklarına göre fuar dünya çapında 120'den fazla ülke ve bölgeden yaklaşık 3 bin katılımcı firmayı çekiyor. Dnyanın en büyük 500 şirketi ve sektör lideri işletmeleri yüzde 80'den fazlası fuara tekrar kayıt yaptırmış durumda. Fuara temsili yeni ürünler, yeni teknolojiler ve yeni hizmetler ile dünyanın ilk beş tahıl firması, ilk on otomobil şirketi, ilk on endüstriyel elektrik şirketi, ilk on kozmetik markası ve ilk on tıbbi cihaz şirketi katılıyor. Aynı zamanda fuara, profesyonel tedarik gerçekleştirmek için Çin'deki çeşitli şehirlerin büyük işletmelerinden oluşan yaklaşık 40 ticaret grubu ve yaklaşık 600 alt grup katılım sağlıyor.

Çin ekonomisi bu fuarla kapılarını tekrar açıyor

2021 yılı itibariyle Çin, 1,4 milyarı aşkın nüfusuyla küresel GSYH içerisinde yüzde 17’lik paya sahip. 3 trilyon dolarlık ihracatı dünya ihracatının yüzde 14,1’ini, 2,4 trilyon dolarlık ithalatı ise dünya ithalatının yüzde 11,1’ini teşkil ediyor. Türkiye’nin 2021 yılında Çin’e ihracatı 3,7 milyar dolar düzeyinde ve ihracatımız içindeki payı yüzde 1,6. Çin’in ithalatındaki payımız ise yüzde 0,2 gibi oldukça düşük bir seviyede. 400 milyonu aşan orta gelir grubuyla dünyanın potansiyeli en yüksek mega pazarı olan Çin'in önümüzdeki yıllarda ithalat değerinin oldukça yüksek rakamlara ulaşacağı göz önüne alındığında fuarın firmalarımız açısından da son derece önemli bir etkinlik olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca uzun zamandır kapanma yaşayan Çin ekonomisinin de bu fuar vesilesiyle dünyaya kapılarını açacağı anlaşılıyor.