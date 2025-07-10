Ciner, Galler’deki 21 milyarlık yatırımdan vazgeçti

Türkiye’nin en önemli gruplarından Ciner’in, Galler yatırımı uzun süredir Britanya Adası’nın gündemindeydi. DÜNYA Gazetesi’nin 2020 yılında “Ciner, Galler’e devasa fabrika kuracak” başlığıyla duyurduğumuz haberin üzerinden 5 yıl geçti. Ancak nedendir bilinmez, o yatırıma bir türlü başlanmadı. Hatta geçtiğimiz yıl “Galler, Ciner’in 390 milyon poundluk tesisini bekliyor” başlığıyla duyurduğumuz haberde de bu süreçte bir takım sorunların olduğunu sizlere duyurmuştuk. Önce bu tesis hakkında kısa bir bilgi verelim; ardından son gelişmeyi detaylarıyla sizlere aktaralım. 5 yıl önce Galler’in güney doğu kesiminde bulunan Blaenau Gwent’e bağlı Ebbw Vale kasabasındaki Rassau Sanayi Bölgesi’nde yatırım Ciner Grubu ilk adımını atmıştı.

2023’te üretime başlayacaktı

Hatta Ciner Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Didem Ciner, “Güney Galler, müşterilerimizin mevcut Birleşik Krallık operasyonlarına hizmet etmek için iyi bir konumda. Karayolu ve liman altyapısına iyi erişim ve yetenekli bir yerel işgücü, Galler, Ciner’in genişlemesi için bariz bir bölge haline geliyor” demişti. 21.5 hektarlık alan içerisine kurulması planlanan 131 bin metrekarelik alanda 600 çalışanla faaliyet gösterecek olan Avrupa’nın en modern fabrikalarından biri olmaya aday tesisin 2023’e kadar üretime başlaması planlanmıştı. Ancak görüşmelerin üzerinden 5 yıl, üretim hedefinin üzerinden de neredeyse 3 yıl geçti. Ciner, bu devasa yatırımdan vazgeçti. Galler medyasında da yer alan bilgilere göre Ciner’in bugünkü kurla 21 milyar liralık bu yatırımı İngiltere pazarındaki talepteki değişikliklerin ardından artık uygulanabilir olmadığı gerekçesiyle rafa kalkmış durumda.

Yerel yönetime teşekkür etti

Didem Ciner’in bu vazgeçişi “Bu projenin geliştirilmesi sürecinde gösterdikleri destek ve katılımdan dolayı İngiltere ve Galler hükümetlerine ve Blaenau Gwent İlçe Meclisi üyelerine içten teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz” sözleriyle yerel yönetime ilettiği ifade ediliyor.

Kentin takımına sponsor olmuştu

Ciner Grubu’nun Galler’e olan tek bağı 390 milyon sterlin değerindeki yatırım değil. Ayrıca şirket, kentin yerel rugby takımının destekçisi, stadyumun da sponsoru. 2021 yılında yapılan bu sponsorluk anlaşması, geçtiğimiz hafta yenilenmişti. Ciner, Galler’deki rugby liginin ikincisi olan ve yatırıma ev sahipliği yapan Ebbw Vale kasabasının aynı adla anılan takımıyla olan anlaşmasını bir yıl daha uzatmıştı.