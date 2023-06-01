Ciner satıştan vazgeçti Londra’da borsaya açılacak
Dünyanın en büyük soda külü üreticilerinden biri Ciner Holding. Ciner’e bağlı WE Soda’nın uzun süredir satışı gündemdeydi. Hatta 2021 yılında bu konudan ilk kez DÜNYA Gazetesi okuyucuları haberdar olmuştu. 2 yıl önce yazdığımız haberimizde Ciner Grubu’na ait dünyanın en büyük soda külü üreticisi şirketi olan WE Soda’yı satmak için ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs ile anlaştığını 5 milyar dolara da elden çıkaracağını sizlerle paylaşmıştık. Haberimizin ardından Ciner Grubu’nun WE Soda hakkındaki planlarında değişiklik oldu ve şirketi halka açmak için çalışmalarını tamamladığı ifade ediliyor. Avrupa’nın finans merkezi Londra’da halka arz için uzun süredir çalışmalar yapan Ciner Grubu, bu süreci bu yıl tamamlamayı planlıyor.
Ciner Grubu’nun önümüzdeki haftalarda Londra Borsası FTSE’de işlem görmesi bekleniyor. Bu süreç, Londra’da bu yıl yapılan en büyük halka arzlardan biri olarak görünüyor. Hatta kimilerine göre son yıllarda yaşanan halka arz kıtlığı sürecinde de önemli bir işlem olarak ifade ediliyor. Ciner’in halka açacağı şirket olan WE Soda, cam imalatında kullanılan soda külünde en büyük üretici. Haziran ayı sonuna kadar da hisse konusunda fiyatlanmanın tamamlanması planlanıyor. Uzmanlara göre ise WE Soda’nın piyasa değeri yaklaşık 8 milyar dolar (6.5 milyar sterlin). Bu fiyatla ilaç devi GlasxoSmithKline’ın geçen yıl temmuz ayında halka açtığı şirketi Haleon’un 28 milyar sterlinlik fiyatlamadan bu yana yapılan Birleşik Krallık’taki en büyük hacimli işlem olacak.
Gelir, yatırıma gidecek
WE Soda baş strateji ve risk sorumlusu Nicholas Hall, İngiliz medyasına da bu süreçle ilgili "Zorlu pazar ortamına rağmen, başarılı bir listelemeden eminiz” açıklamasında bulunuyor. Hall’a göre FTSE 100, kalite ve prestij ile anılıyor. Listelenmek için doğru bir yer. Yatırımcılar da kaliteli şirketler arıyor” diyor. WE Soda’nın halka arz süreci için JPMorgan, BNP Paribas, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Liberum, MUFG ve Numis gibi uluslararası finansal kuruluşlarla çalıştığı belirtiliyor. WE Soda, 2022'de 848 milyon dolar FAVÖK ile 1.8 milyar dolar gelir elde etti. Halka arzdan gelecek gelir ile üretimi iki kattan fazla artırmak amacıyla ABD, Wyoming'de iki yeni tesis inşa etmeye yönelik 5 milyar dolarlık yatırımını finanse etmek için kullanılacak.
2015’te Koreli şirketten almıştı
2015 yılında, dünyanın en büyük soda külü üreticisi olan Koreli OCI Company’nin Kuzey Amerika’daki iştiraki olan OCI Resources LP şirketinin yüzde 75 hissesini alarak WE Soda’nın temelini atan Ciner, bu işlemle tek başına Ciner Grubu’nun dünya soda külü üretiminde yüzde 9 ile en büyük paya sahip olmasını sağladı. Bu satın alma ile Ciner, yıllık 7 milyon tonluk üretim kapasitesine ulaştı. Ciner bu işlemin ardından deyim yerindeyse Birleşik Krallık’ı sadece finans üssü değil üretim yeri olarak da görmeye başladı. Yine DÜNYA Gazetesi’nden ilk kez duyurduğumuz haberde de Ciner Grubu, Galler’in Blaenau Gwent kentinde 350 milyon dolarlık cam fabrikasını kurdu. 600 kişinin çalışacağı tesis, 21.5 hektarlık alan içerisine kurulan tesis, Avrupa’nın en modern fabrikalarından biri olacak.